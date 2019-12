UD Las Palmas - Real Valladolid: puntuaciones del Real Valladolid, vuelta semifinal playoff

Cuando los sueños hacen llorar. Cuando la ilusión se convierte en hastío, lo negativo engulle a la esperanza y la tristeza se adueña de la alegría. Cuando el fútbol es cruel, mas quizá no injusto, pero hace sufrir incluso a los más duros, cuando el Valladolid dijo adiós a la ambición del ascenso, toda una ciudad lamentó un año más en el infierno, fruto de dos partidos en el que no ha sido peor que Las Palmas, pero tampoco el mejor. Y el balompié es el que manda.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Rubi

3 | Su Real Valladolid no ha sido ni carne ni pescado, ni chicha ni limoná, ni una ni otra. Han sido 44 partidos vagando, ganando porque posiblemente ese vestuario sea el más dotado de calidad de la categoría, pero el entrenador no ha sabido sacarle jugo ni personalidad. Personalidad, porque este equipo ha jugado en función del adversario, cual modesto que trata de trabar las virtudes rivales. Valentía para plasmar una propuesta en las buenas y en las malas y morir con una idea, un estilo, un proyecto. Alineaciones incomprensibles e invaticinables, con cambios sorprendentes y apuestas extrañas. Rubi cavó su propia tumba en el momento en que no logró inculcar a su plantilla de un modelo a seguir, un patrón que imitar, con matices puntuales, con independencia del que esté enfrente. Tiene otro año firmado, pero la paciencia no se rubrica en un contrato.

Rubi no ha sacado lo mejor de la plantilla

En cuanto a la eliminatoria de Las Palmas, el Pucela ha utilizado un factor que se había quedado en el vestuario y no había saltado nunca a jugar con ellos: el carácter. Al 'Cholo' Simeone le ha ido bien la táctica de llevar los partidos al límite, de jugar con las pulsaciones, de ir a cada pelota como si el sueldo -que para muchos es más importante que la vida- dependiese de ellos. Por fin se ha visto al Valladolid ir al suelo, meter la pierna, agarrar al rival o cargar con fuerza y no como alevines. Con nobleza, desde luego, sin malas patadas ni esa marrullería que tanto daño hace al deporte que, de seguir así, no será rey sino el más indeseable de los plebeyos.

La apuesta de hoy, como en tantas otras fechas, le ha salido rana. Su equipo necesitaba un gol, pero ni ha tirado a puerta. Algo falla. Algo falla cuando en la ida se recurre a un trivote y en la vuelta se cambia por completo. Los chispazos de Hernán y las intentonas de Mojica, unidas al esfuerzo de Roger, no bastan para devolver al Pucela a Primera. Óscar ha perdido el as de su manga, la defensa ha sido un coladero y el centro del campo ha sido incapaz de hilar con sentido. Las sustituciones han sido osadas, intentando a la desesperada el gol de la gloria. Pereira y Omar no supieron mejorar lo presente, mientras que sorpendió afrontar los últimos diez minutos de choque sin dos delanteros. Túlio de Melo remplazó a Roger, cuando quizá era turno de ver a ambos juntos y apelar a la fortuna para que trajeran el tanto deseado. Salió cruz.

Javi Varas

8 | El sevillano ha sido el mejor de su equipo, el auténtico responsable de que los castellanos hayan tenido vida en la eliminatoria. Una doble parada descomunal en la primera mitad impidió que los de amarillo se adelantaran, al igual que con otras intervenciones que hicieron creer a los pucelanos en un acierto puntual, en un destello que los llevase a la última ronda de la liguilla de ascenso.

Curiosamente, el andaluz no acabó el partido. Fue expulsado tras cometer un penalti cuando los canarios mordían a la contra y los visitantes buscaban desesperadamente el gol del triunfo. Toca al rival, que aprovecha para caer fulminado y provocar el máximo castigo.

Chus Herrero

5 | El maño no es Dani Alves, está a años luz de Cafú e incluso a cierta distancia de Chica. Sin embargo, el '15' ha cumplido con su trabajo, ha sido expeditivo en defensa y ha impedido como ha podido las acometidas de Las Palmas, cuyos velocísimos extremos no dejan de crear peligro. Herrero ha cumplido en tareas defensivas, su especialidad, ya que cuando se incorpora al ataque se le apaga la luz y se le ve fuera de sitio. La expulsión de Chica en la idea lastró al Real Valladolid, que echó en falta que el lateral derecho pudiera inquietar a la zaga rival por sorpresa.

Jesús Rueda

3 | El central contundente y solvente con la pelota en los pies se esfumó cuando Djukic dejó la urbe del Pisuerga. Sus carencias se hacen más visibles cuando no está al cobijo de Valiente, siempre al quite para cubrir al pacense. En la eliminatoria ha exhibido una falta de velocidad y chispa pasmosa, ha sido lento en los giros y en las coberturas, así que hombres como Araujo o Viera han tenido en él un verdadero aliado.

Una jugada ha reflejado el estado de Jesús, ya que a pesar de sacarle un buen número de centímetros a Araujo, este le ha ganado fácilmente un salto y le ha ganado la carrera sin problemas con Varas en el punto de vista. No hubo gol, pero quedó claro que el Pucela tiene un grave problema en el centro de su retaguardia.

Samuel

4 | Expeditivo y poco más. De la escuela de los zagueros lentos y de cadera dura de girar, que prefieren despejar a crear, Llorca sufre si su adversario es rápido y le busca la espalda. Su juego con la pelota en los pies también deja mucho que desear, con muchos problemas si se le exige algo más de un patadón hacia arriba. El Pucela necesita llevar la iniciativa, y esto es complicado si desde atrás no existe capacidad de creación. Samuel es un buen reserva, sí, pero su nivel no basta para la titularidad en este equipo.

Peña

4 | ¿Qué más se le puede pedir a Peña? Es un lateral izquierdo cumplidor, que siempre da lo mejor de sí mismo, que siempre aporta esa voluntad y ganas que otros prefieren guardar. Ahora bien, Peña ya ha pasado sus mejores momentos en el fútbol. Su presencia en un vestuario siempre es bienvenida, puesto que no habrá entrenador que no quiera este perfil de futbolista en en sus filas.

Muchos jugadores no pueden dar más de sí

Pero, como otros de sus compañeros, ya no está al nivel de jugar 40 partidos cada temporada. Lo dará todo, e incluso más, pero sufriendo lo insufrible para conseguirlo. Todo corazón, trata de aportar en ataque pero tiene que conformarse con sacar algún córner de vez en cuando. El Pucela hará muchos cambios de jugadores y seguramente Peña esté en los planes de los despachos, pero tienen que buscarle una competencia que lo mejore.

André Leao

4 | ¿Qué fue del luso que encandiló a comienzos de temporada? Rigor en la salida de pelota, presencia en campo rival y buen gusto con el balón fueron su aporte hace ya demasiados meses, pues las semanas han pasado y sus prestaciones han disminuido. Se ha visto a un jugador blandito, de trote cansino y de poca aportación, sin la capacidad de controlar el ritmo de los encuentros y de marcar el plan a seguir de sus compañeros. La medular de Las Palmas, que objetivamente no es mejor que la pucelana, se ha comido a la vallisoletana a base de intensidad.

Este portugués ha sufrido los vaivenes de Rubi en cuanto a sus decisiones en el centro del campo. No ha logrado darle la vitola de líder a ninguno de ellos, ni Sastre, Rubio, Timor y el propio André han sabido qué se quería de ellos ni de qué manera, entrando los cuatro en un bucle de titularidades y suplencias que tampoco ayudan a conseguir regularidad en la idea de juego.

Sastre

5 | Lluís comenzó la campaña como uno de los favoritos del técnico, que vio en él algo que los demás no terminan de ver. Como otros tantos de sus compañeros, el menorquín ha hecho ver que a veces no basta con darlo todo, pues no es suficiente. Se ha esforzado todo lo posible, incluso como lateral derecho cuando el Valladolid trató de crear ocasiones, pero Sastre carece del rigor táctico de un Rubio que, pese a su edad, muestra mucha más calma con la pelota que el '16'.

Mojica

5 | Un velocista metido al fútbol. Este deporte no solo exige fuego en las piernas, sino que obliga a que los pies sean más que meros apoyos entre las extremidades inferiores y el césped. Para qué correr si no hay destino. Johan es pura dinamita pero tiene un problema: el balón y su explosividad no se llevan muy bien, está muy lejos de combinar estas dos facetas del deporte, pues las piernas le van mucho más rápido que la cabeza. Los laterales de Las Palmas sufrieron con sus desmarques en la ida, pero en la vuelta el sudamericano no ha podido ganarles la espalda como en otros momentos.

Mojica, velocidad sin control

Suyo fue el pase que propició la llegada más clara de los castellanos, en la que Hernán Pérez remató fatal tras un envío del cafetero. Entre noviembre y enero fue de lo mejor del Real Valladolid, con goles importantes para para crecer y sobrevivir a la ausencia del delantero Roger. Tras su lesión, algo cambió en sus cualidades, y pese a la fe que Rubi depositó en él, Mojica no volvió a ser el mismo.

Óscar

2 | Con lo bueno que es y lo que le cuesta mostrarlo. El salmantino se ha borrado de la eliminatoria, ha estado ausente y ha corrido menos que el cuarto árbitro. Su calidad con la pelota es indudable, digna de los mejores, pero su desgana cuando llega la hora de bregar desespera a quienes anhelan su magia. En estos dos partidos ha aportado un par de pases en profundidad y un piscinazo en la ida. Insuficiente para un tipo con su clase y gol, pues las 16 dianas que ha rubricado esta temporada demuestran que también sabe decantar la balanza.

Pese a no generar problemas a la zaga canaria, ha completado los 90 minutos. La explicación puede ser que a los buenos hay que dejarlos en el campo, y quizá Rubi se aferró a ese ardiente y apático clavo en busca de que le llegara la inspiración y le diera el triunfo. Óscar ha demostrado que a calidad le ganan pocos, pero que esta no basta para que sea una verdadera estrella, pues los astros también sudan.

Hernán Pérez

7 | Qué endemoniadamente bueno es el paraguayo. Combina velocidad con entrega, sacrificio con brillantez, sudor con chispa. El guaraní es de Primera, y bien lo ha demostrado en esta eliminatoria. Su gol de la ida hizo soñar a Zorrilla, sus molestias hicieron sufrir en Pucela y su expulsión en Canarias puso fin a buena parte de las esperanzas de Valladolid.

Una entrada en la que derriba al rival pero toca balón bastó para que el colegiado le enseñase el rumbo a vestuarios, pues ya tenía una amarilla previa. Su adiós, tras ser el jugador más incisivo en ataque durante el partido, posiblemente implique que Hernán no vuelva a enfundarse la blanquivioleta. Merece estar en Primera, y solo un deseo personal podría prorrogar su estadía con las rayas violetas a la espalda. Pocas veces se ve a un extremo sacar el balón parado, correr para cubrir a la defensa, ir al suelo a rebañar una pelota y, a su vez, regatear a cuanto adversario se le presente por delante. Si los de Rubi pudieron superar a los de Herrera fue gracias a la fe del '20'.

Roger

6 | El valenciano ha luchado hasta la extenuación, sin parar de luchar y de mostrar que el apodo de 'tigre' que lo acompaña no es fruto del azar. En ninguno de los dos partidos del playoff le ha llegado un balón en condiciones, un pase que le posibilitara superar al portero rival. Y así es muy complicado marcar, lo cual no quita de sacrificarse hasta la extenuación.

Su lesión de seis meses ha sido clave para que el Pucela no llegara al ascenso directo, ya que le ha privado de unos diez o más goles, visto el acierto exhibido por Roger cuando ha estado bien. Tiene muy difícil seguir en Zorrilla, pues no pocos equipos le siguen la pista, algo que no extraña visto su rendimiento y actitud.

Pereira

4 | Jonathan Pereira o la metáfora del azucarillo. El gallego se diluyó en el café del Valladolid tras presentarse con cuatro goles en tres partidos y haciendo soñar a la afición con un delantero de categoría. Nanay, el menudo atacante no ha hecho gran cosa, ni ha tenido la confianza del entrenador ni ha sido digno de merecerla. Una lástima, pues las cualidades las tiene. Sus minutos en el estadio canario han sido insípidos, sin apenas nada a destacar, cuando se le pedía que ayudara a lograr el gol cuando entró por Peña.

Omar

4 | Ni el factor motivacional de un chicharrero contra los pío pío ha servido para que el zurdo haga ver por qué el Real Valladolid pagó por su llegada al Pisuerga. Apenas un par de envíos a balón parado y algún regate ha sido su legado en la media hora escasa que ha gozado tras remplazar a Chus Herrero.

Túlio de Melo

S.C. | Lo más llamativo de su ingreso al césped no fue su aportación, sino el sustituido: Roger. Ni necesitando un gol Rubi ha apostado por dos arietes natos para cinco minutos. Poco o nada ha podido hacer el brasileño, dado que los castellanos ni tuvieron el balón para poder mandar balones largos a su testa.

Árbitro: Sagués Oscoz

3 | El colegiado no es solo un hombre atado a un silbato, sino que debe saber interpretar el juego. No cabe duda decir que el Real Valladolid ha jugado duro e intenso, sin dudar a la hora de luchar, pero Las Palmas ha abusado de exagerar las infracciones. Bastaba con que un pucelano contactara con los de amarillo para que estos fuesen de inmediato al suelo e hiciesen picar al árbitro vasco.

Un sinfín de faltas penalizaron el ritmo de juego, haciendo imposible hilar jugadas y que fuese el balón el que verdaderamente hiciese justicia. Arbitrar es muy difícil, nunca es sencillo tomar decisiones en décimas de segundo y ser todo lo objetivo y neutral posible sabiendo que hay muchísimo en juego y las pulsaciones superan incluso el límite de lo saludable. Ocho amarillas para los visitantes, con dos expulsiones, y una para los locales hacen ver que el listón no fue el mismo para ambos. Se debe recalcar que los de Rubi fueron más duros, pero no hasta ese punto.