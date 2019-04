Herrera: “Hemos hecho un partido muy completo”

Tras la finalización del encuentro correspondiente a la vuelta de la primera semifinal de la promoción, el técnico catalán de Las Palmas realizó la habitual rueda de prensa en la sala del Estadio de Gran Canaria para comentar varios aspectos referentes al choque disputado: “Lo valoro de manera muy positiva. La Unión Deportiva Las Palmas no puede subir sin sufrir. Creo que este partido nos refuerza, hemos hecho un partido muy completo, muy serio en todos los sentidos, muy solidario. Raúl prácticamente no ha existido, hemos marcado un poco donde ellos funcionan bien y donde nos hicieron daño en su campo. Una vez más hemos pasado sufriendo, con situaciones al límite como la del penalti”.

Falta de puntería

El técnico de la entidad de Pío XII declaró no mostrarse preocupado por las numerosas ocasiones erradas por su equipo hoy, pero sí admitió que el que falla acaba pagando, también quiso felicitar a sus jugadores por el gran trabajo defensivo realizado hoy y en los partidos anteriores: “No desesperante, pero sí lógicamente me ha preocupado. Normalmente suele ocurrir, que cuando perdonas al final pagas, hemos estado muy serios, creo que todos. Tenemos en la retina lo del año pasado, por fortuna el equipo lleva una racha de partidos muy serios, muy bien defensivamente”.

“El Valladolid merece estar en primera”

La gran temporada realizada por el conjunto vallisoletano no pasó desapercibida para Herrera quien admitió que ambos conjuntos merecen estar en primera por la gran eliminatoria realizada añadiendo además que jugando contra el Real Valladolid es imposible no sufrir y que espera que esto no pase factura para la siguiente eliminatoria: “Al final sí. El Valladolid merece estar en Primera por el campeonato que ha hecho y por la eliminatoria que ha hecho, igual que nosotros. El sufrimiento con el Valladolid es imposible no tenerlo en la eliminatoria. Ahora hay que ver si el sacrificio nos puede pasar factura de cara al otro equipo. No sé si sabe mejor, pero sí te deja un poco chafado”.

Jonathan Viera

El jugador de La Feria volvió a ser uno de los jugadores más activos en la parcela ofensiva. Había una cierta preocupación por sus problemas físicos, pero el el máximo dirigente técnico se encargó de despreocupar a la gente admitiendo que se encuentra bien y que el día de Zorrilla tenía el bíceps bastante cargado: “Está bien. El último partido ante el Valladolid tenía el bíceps femoral cargado, y lo que tenía fue un golpe. Él estaba con problemas por esas patadas, lo otro quiero darlo por olvidado. Creo que sí, pero no sé si será conveniente que juegue el miércoles. No solamente en el caso suyo, la gente de refresco que tenía que salir tenían que ser muy importantes. Hasta mañana no podré hacer una valoración”.

“Espero que sea un buen amigo”

En todo este revuelo no podía faltar una pregunta con referencia a Nico Rodríguez, destituido de su puesto el pasado viernes. Herrera admitió haber tenido un gran compañero y que espera que a partir de ahora sea un buen amigo: “He vivido con él el fin de semana, hemos ido juntos a Zaragoza, ahora cuando todo ha sucedido sólo puedo decir que he tenido un buen compañero, y espero que ahora que no es un compañero, espero que un buen amigo. Para mí lo único importante es el partido, es más importante que cualquier cosa que pase”.

Solvencia defensiva

Las Palmas ha ganado confianza en la parcela defensiva en el último mes y medio o dos meses de competición. Paco Herrera hace responsable de ellos a los jugadores con más experiencia del plantel ya que admite que son estos los que han transmitido el compromiso al resto de compañeros: “Gracias al compromiso de los jugadores, tengo la suerte de tener a los jugadores que llevan años en esto y que han jugado en Primera División muchos de ellos. Hablando con ellos es fácil en ese sentido, ese compromiso son estos jugadores los que se lo han trasladado al resto. A partir de ahí hemos empezado a ganar seguridad, es relacionado con el compromiso, no he trabajado más defensa que otras veces. Nos está dando la vida”.

“Ha hecho más puntos que nosotros”

Todo apunta a una final Girona-UD Las Palmas por lo que Herrera da como favorito al cuadro de La Costa Brava por el hecho de haber conseguido más puntos a lo largo de toda la campaña. No será fácil subir, ya que si esta es la última batalla habrá que hacer todo lo posible para que los catalanes no vena puerta en los 90 minutos e ir con un resultado favorable a Montilivi para terminar de sellar el ascenso, sin embargo los de Machín también pensarán lo mismo, aunque saben que tiene que cerrar su semifinal mañana domingo: “Ha hecho más puntos que nosotros, si decimos que son los favoritos es que han tenido más puntos que nosotros, pero nosotros por el contrario le hemos ganado los dos partidos de Liga. Creo que la eliminatoria está al 50%, en este caso van a contar con algo importante que es el segundo partido en su campo. Creo que la eliminatoria va a estar al cincuenta por ciento, y que el último punto para valorarlos como favoritos es que juegan en su campo el segundo partido”.