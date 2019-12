Puntuaciones del Real Valladolid 2014/15: portería y defensa

Nos encontramos ante las que sin duda son las posiciones más exigidas y, probablemente, criticadas en caso de no conseguir los propósitos que un equipo persigue a lo largo de la temporada. La idea del Real Valladolid era hacer todo lo que estuviera en su mano para regresar a Primera, y no se puede decir que las manos de Javi Varas (principalmente) se hayan comportado mal durante todo el curso, ya que se puede asegurar que ha sido uno de los componentes más destacados del conjunto pucelano en la campaña 2014/15. Dani Hernández y Raúl Fernández, a los que hay que añadir al canterano Julio, han podido defender la portería castellana en alguna ocasión en dicho curso, pero el sevillano se ha convertido en el fijo de Rubi y en uno de los favoritos de los seguidores albivioletas.

Por su parte, el centro de la zaga parecía estar perfectamente reforzado con Marc Valiente, Jesús Rueda, Samuel y Chus, quien también ha actuado en más de una ocasión como lateral diestro para suplir a Chica. El propio barcelonés y Peña se han convertido en los estandartes vallisoletanos en sendos laterales, aunque han tenido que asumir y asimilar varias críticas y quejas en torno a su rendimiento en ciertos tramos de la temporada. La unión y solidez defensiva de los castellanos no han sido una tónica habitual de la mano de Rubi, pero es verdad que ha habido partidos en los que la retaguardia blanquivioleta ha rayado prácticamente a la perfección. No obstante, el hecho de no haber logrado el ascenso deja un sabor muy amargo a todos los integrantes de la nave pucelana.

Esta puntuación se corresponde a la media hallada tras 42 encuentros de Liga Adelante y los dos de las semifinales del playoff de ascenso. Para consultar todas las puntuaciones realizadas a lo largo de la temporada, se puede hacer en el siguiente enlace.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Javi Varas

6,1 | El arquero sevillano ha sido sin duda uno de los mejores jugadores de la plantilla dirigida por Rubi a lo largo de toda la campaña. Su seguridad y fiabilidad han quedado más que reflejadas en los partidos que ha defendido los palos de la meta pucelana, donde ha demostrado que se ha convertido en un auténtico referente tanto para sus compañeros como para los aficionados castellanos, quienes confían en que el andaluz pueda seguir una temporada más a orillas del Pisuerga. Es cierto que su andadura en el Real Valladolid no empezó tan bien como le hubiera gustado, debido a que sufrió una expulsión en su debut en el José Zorrilla contra el Racing de Santander allá por el mes de septiembre del pasado año, pero mucho ha cambiado su tesitura en el Club presidido por Carlos Suárez con el transcurso de la campaña.

Varas ha hecho gala de las numerosas virtudes que atesora con el desarrollo de la competición en la Liga Adelante, convirtiéndose en uno de los hombres que ha permitido soñar hasta el último momento al Pucela con la posibilidad de regresar a la máxima categoría del balompié a nivel nacional. Fue el mejor de largo en el encuentro de vuelta de las semifinales del playoff contra Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, ya que fue una auténtica pesadilla para Sergio Araujo, aunque el destino fue caprichoso y quiso que su aventura en este curso futbolístico terminara antes de tiempo al cometer una pena máxima y sufrir una nueva expulsión. No obstante, ese pequeño detalle no va a suponer ningún obstáculo para asegurar que, con méritos propios, Javi Varas ha cautivado a la parroquia blanquivioleta a base de sus reflejos, sus intervenciones y su fidelidad por el equipo pucelano.

Raúl Fernández

5 | Raúl ha sabido asumir perfectamente su rol en el cuadro vallisoletano desde su llegada en el pasado periodo invernal de fichajes. El ex del Athletic Club de Bilbao, equipo al que aún sigue vinculado, dejó el Racing para firmar con el Pucela hasta el final de la presente temporada. El bilbaíno sólo ha podido jugar un partido con los de blanco y violeta en esta segunda vuelta, en concreto en el último choque en la capital de Castilla en la fase regular en Segunda División, un duelo en el que los de Rubi cayeron derrotados por dos tantos a cuatro frente a la UE Llagostera.

El guardameta vasco apenas pudo hacer nada para evitar la derrota y catástrofe pucelana en dicho compromiso contra el plantel catalán, puesto que el hecho de no poder aspirar a hacerse con un billete para subir directamente a la Liga BBVA hizo que los vallisoletanos plasmaran un once muy poco habitual en el terreno de juego. Raúl Fernández ha evidenciado que es un profesional como la copa de un pino en su periplo en la ciudad que vio nacer a Miguel Delibes, por lo que, a pesar de no haber podido entrar en los planes de Rubi, sobre todo por la extraordinaria labor realizada por Varas, toda la afición castellana recordará con cariño a este joven guardameta.

Dani Hernández

4,5 | Lo que empezó como una bonita relación entre venezolano y cuerpo técnico, acabó de forma no tan amigable cuando Dani dejó claro que quería forzar su salida en invierno para encontrar un equipo en el que poder aspirar a la titularidad. Hasta la llegada de Javi Varas, el cancerbero sudamericano asumió la responsabilidad de ponerse los guantes y custodiar la galaxia pucelana en el arranque de la temporada que finalizó contra la UD Las Palmas el pasado sábado en el archipiélago canario. Dani Hernández tuvo dos actuaciones un tanto discretas en las dos primeras jornadas del campeonato doméstico en Segunda, en la victoria contra el Mallorca y en la derrota frente al Lugo, pero eso no impidió que fuera convocado por su combinado nacional para los compromisos internacionales del mes de septiembre.

Sin embargo, tras la expulsión por roja directa de Varas en la tercera cita del torneo de la regularidad, Dani volvió a la titularidad del Real Valladolid en el choque celebrado en Santo Domingo contra el Alcorcón. El Pucela sufrió de lo lindo para llevarse los tres puntos aquella tarde, pero todo fue posible gracias a la diana materializada por Roger Martí y a las meritorias paradas efectuadas por el venezolano. Después de eso, tuvo que volver a la suplencia para ceder el testigo a su compañero sevillano, lo que provocó que en enero se anunciara su salida al CD Tenerife, equipo en el que se ha asentado y al fin ha conseguido la oportunidad que tanto andaba persiguiendo (y bien se merecía). Allá donde vaya, nunca se le podrá reprochar su entrega, compromiso y dedicación por los colores de la escuadra albivioleta.

Javi Chica

5,6 | El ex de Real Betis y RCD Espanyol ha sido una de las caras nuevas este curso a orillas del Pisuerga. Su experiencia y trayectoria eran de sobra conocidas en el fútbol español, entre otras cosas por la gran relación que había tenido siempre con uno de los jugadores que, por desgracia, nos abandonó ya hace seis años: Dani Jarque. Chica se ha convertido en uno de los fijos de Rubi durante casi toda la campaña, haciendo que el costado diestro del Pucela fuera una auténtica autopista en la que no ha parado de galopar partido tras partido, minuto tras minuto, con la intención de devolver al cuadro blanquivioleta al Olimpo del deporte rey en España.

También hay que precisar que su rendimiento ha dejado algo que desear en ciertos tramos de la temporada, pero en líneas generales ha cuajado una temporada más que notable y se puede afirmar que ha sido uno de los más regulares de la defensa vallisoletana. En cierto modo, ha hecho olvidar la ausencia de Rukavina, quien abandonó la entidad castellana para marcharse al Villarreal CF, equipo en el que no ha gozado ni de lejos del protagonismo que ostentaba en tierras pucelanas. Javi Chica no pudo ser de la partida en el partido de vuelta de la eliminatoria del playoff contra Las Palmas, dado que fue expulsado por doble amarilla (de manera algo rigurosa) en el encuentro de ida disputado en el Nuevo José Zorrilla, algo que su equipo acusó de forma notoria, especialmente en lo que a su profundidad y a su aportación ofensiva se refiere. ¿Seguirá deleitando a los aficionados del Real Valladolid con sus galopadas por la banda diestra el curso que viene?

Marc Valiente

5,2 | No ha sido ni mucho menos la mejor temporada del '4' del Pucela desde que arribara a la capital de Castilla, pero una cosa está clara: su presencia es de vital importancia para el buen funcionamiento defensivo del cuadro liderado por Rubi. El de Granollers no pudo estar presente en el tramo definitivo del curso que acaba de expirar para los castellanos, lo que provocó que no pudiera ayudar a los suyos a dar el último esfuerzo necesario para pelear por el ascenso directo o haber aspirado al menos a la cuarta plaza de la clasificación en la Liga Adelante, con la idea de tener el factor campo a favor en el cruce contra los de Paco Herrera en la promoción de ascenso.

Valiente lleva el gen de líder desde que estaba formándose en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde era el capitán del cadete blaugrana que estaba integrado por futbolistas tan mundialmente aclamados como Gerard Piqué, Cesc Fàbregas y Leo Messi. El zaguero catalán, sin brillar tanto como en la era Djukic o incluso con Juan Ignacio Martínez, ha dado claras muestras de que es el central más polivalente y sólido del conjunto pucelano, puesto que ha sabido acoplarse y hacer mejores a los compañeros que han estado a su lado, como es el caso de Rueda, Samuel y Chus. Sin duda, su continuidad para el próximo curso se antoja fundamental para ser uno de los verdaderos pilares del Real Valladolid y pelear de nuevo por el ascenso a Primera.

Jesús Rueda

5,4 | El central extremeño ha sido, posiblemente, uno de los jugadores en la parcela defensiva que peor se ha encontrado en la campaña bajo las órdenes de Rubi. Se le ha visto impreciso, inseguro y hasta timorato en ciertos tramos de la temporada, una cuestión que ha perjudicado a su equipo en más de un compromiso del curso futbolístico. No todo ha sido negativo en lo que alude a las actuaciones de Rueda dentro del campo, debido a que también ha sabido tomar determinadas decisiones de manera correcta cuando la situación lo ha requerido, pero es evidente que su nivel ha distado mucho de su mejor versión en Zorrilla, la cual se vio de la mano de Miroslav Djukic al frente de la nave blanquivioleta.

Jesús Rueda no se ha caracterizado nunca por ser un jugador rápido, ni mucho menos, pero no cabe duda de que su colocación, su inteligencia y su capacidad para entender este deporte siempre le habían proporcionado una gran ventaja frente a la gran mayoría de sus rivales. No obstante, este curso ha dado la sensación de haber perdido prácticamente por completo la confianza y la seguridad que le habían acompañado hasta la fecha en tierras vallisoletanas, aunque todavía se espera que pueda recuperar la mejor versión que tantas alegrías ha dado a los aficionados del equipo albivioleta. Seguro que afrontará la siguiente temporada con la ilusión de un novato para dar el salto cualitativo que ya consiguió hace más de tres años con la elástica a rayas blancas y violetas.

Samuel Llorca

5 | Tenacidad, sacrificio, perseverancia y constancia. Esos son varios de los adjetivos que servirían para calificar la experiencia de Samuel en la capital del Pisuerga, puesto que supo asumir desde el principio el papel secundario que le tocaba jugar en la plantilla preparada por Rubi. Aun así, su participación y su liderazgo en el equipo fueron subiendo como la espuma con el paso de la competición, lo que le permitió que, poco a poco, hasta la propia parroquia castellana pidiera que el cuerpo técnico le diera mayor confianza para contar con más minutos en su haber con el desarrollo de la campaña en la división de plata del deporte rey en territorio nacional.

Si bien es cierto que los dos o tres últimos meses del curso no han sido los más prolíficos a nivel colectivo, hay que indicar que para el jugador cedido por el Celta de Vigo han significado un auténtico estímulo para su figura dentro del terreno de juego con el Real Valladolid. Todo vino propiciado principalmente por la lesión de Marc Valiente, aunque es cierto que Samuel se estaba asentando sin prisa (pero sin pausa) en el once titular de Rubi junto con el central catalán, aunque la lesión del '4' propició que el de Alicante tuviera como pareja de baile para la recta final por el ascenso a Jesús Rueda. La eliminatoria de ambos contra la UD Las Palmas en el playoff ha dejado bastante que desear, aunque no se puede pasar por alto que les ha tocado pelear con gallos de corral como Viera, Araujo, Roque Mesa, Hernán Santana o el sempiterno Juan Carlos Valerón.

Chus Herrero

4,5 | Nunca va a destacar por ser el mejor en ninguna faceta del juego, pero es innegable que siempre cumple juegue donde tenga que jugar. Es el comodín perfecto para cualquier entrenador, el compañero que todo integrante de un equipo querría tener a su lado. A pesar de que la valoración general de la temporada, en lo que a su media de puntos respecta, no es la mejor de la plantilla, no se puede decir que Chus no se haya comportado como un verdadero profesional durante todo el año con Rubi al frente del Pucela. Jamás ha tenido un mal gesto o declaración polémica en rueda de prensa, aunque ha tenido que estar siempre a la espera de su oportunidad en el banquillo (o en la grada), debido a que iba un paso por detrás en cuanto a presencia en el césped en comparación con jugadores como Chica, Valiente, Rueda o el propio Samuel.

Polivalencia en estado puro, ya que ha actuado tanto como de lateral como de central, el defensor procedente del Girona FC se puso el mono de trabajo para ayudar en la medida de lo posible a los suyos en el encuentro más importante de la campaña contra Las Palmas. La baja de Chica para la cita en el Estadio de Gran Canaria hizo que el míster catalán apostara por él para la demarcación de lateral derecho, una posición en la que el Real Valladolid perdió el recorrido del barcelonés, pero donde ganó mayor consistencia y firmeza en lo que hace alusión a los aspectos del juego puramente defensivos y tácticos. Futbolista realmente comprometido y dispuesto a colaborar desde su llegada a la ciudad que vio nacer a Miguel Delibes. Una lástima que el maño no haya podido culminar su año en el José Zorrilla con el ansiado ascenso a Primera División.

Carlos Peña

5,4 | El salmantino es uno de los símbolos de este equipo, debido a que es uno de los integrantes de la plantilla que más tiempo lleva defendiendo los intereses del Real Valladolid. Al igual que sucediera con Jesús Rueda, tampoco ha sido el año más exitoso ni productivo de Peña como jugador del cuadro pucelano, si bien es cierto que no ha dejado en ningún instante de dejarse la piel cada partido por conseguir el objetivo que tanto ansiaba la parroquia castellana. Finalmente, los vallisoletanos seguirán un curso más en la Liga Adelante, por lo que habrá que esperar para ver si el salmantino prosigue en la capital de Castilla para tratar de volver a Primera la próxima temporada.

Peña es un futbolista realmente querido y admirado por el respetable, el cual siempre se muestra exigente con los hombres que portan la casaca blanquivioleta. El '17' del Pucela no es el jugador más técnico de la plantilla, pero lo que es innegable es que su trabajo continuo, su compromiso, su pasión por hacer bien las cosas y su entrega son muchas de las cualidades que deja patentes cada vez que se viste de corto. El lateral zurdo ha sido suyo casi por completo, quitando algún que otro experimento con Mojica o el canterano Brian, pero los rumores apuntan a que el siguiente curso futbolístico podría tener mucha competencia en dicha demarcación. ¿Seguirá Carlos Peña siendo uno de los referentes del plantel albivioleta?