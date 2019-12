Puntuaciones del Real Valladolid 2014/15: centro del campo y delantera

Mucho que comentar, con diferentes matices, en las posiciones avanzadas del Real Valladolid. Desde grandes actuaciones, hasta jugadores que no han dado ni un atisbo de su nivel. No hay suspensos, pero tampoco grandes notas en unas demarcaciones en las que el conjunto pucelano ha ido permutando mucho durante toda la temporada. La razón, las lesiones de varios de los atacantes, los cambios de idea de Rubi con su medular y el mal rendimiento de algunos jugadores que han terminado abocados a ser carne de banquillo. Conviene apostillar que en este grupo aparece también Bergdich, que completó el primer tramo de temporada a un buen nivel, destapándose como goleador y consiguiendo buenas valoraciones en algunas jornadas. Entender también que Alfaro y Roger, lesionados gran parte del curso, obtienen puntuaciones elevadas, pero han disputado menos encuentros.

Estas puntuaciones se corresponden a la media hallada tras 42 encuentros de Liga Adelante y los dos de las semifinales del playoff de ascenso. Para consultar todas las puntuaciones realizadas a lo largo de la temporada, se puede hacer en el siguiente enlace.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Rubio

6 | El eterno capitán. El riojano ha vuelto a completar una temporada más que correcta, y eso que esta vez no ha tenido excesiva confianza de su entrenador. Cualquier aficionado, visto como le iban las cosas al Real Valladolid, afirmaba que Rubio debía ser titular sí o sí en el centro del campo. No lo vio Rubi, que apenas le dio continuidad, ya fuera en el doble pivote o como interior derecho en el trivote. Este curso, el ‘18’ albivioleta, ha tenido mucha más incidencia en ataque que nunca, adelantando su posición, que solía ser la del centrocampista más retrasado, siendo incluso en ocasiones un media punta más. Por eso mismo, se le ha visto asomándose al balcón del área e incluso marcando un tanto ante el Alavés en Zorrilla.

Su continuidad es dudosa, ya que en su contrato existía una cláusula por la que si jugaba un determinado número de partidos, renovaba automáticamente. Sin embargo, hoy en día pocos dudan que Rubio continuará un curso más a orillas del Pisuerga, y seguro que volverá a ser importante en el eje del campo pucelano. Los años pasan para él en cuanto al físico, pero su cabeza y visión de juego mejoran cada temporada que disputa, convirtiéndose en uno de los mejores en su posición.

Sastre

5,3 | Temporada discreta para el balear, que comenzó la Liga como titular, pero enseguida se diluyó como un azucarillo. Entre el banquillo y la grada la mayor parte del curso, solo asomó la cabeza en el tramo final, y con muy buenos resultados personales. No le sirvió para ser titular en el primer encuentro del playoff, sí en el segundo por las circunstancias. Sensación de que Rubi, a pesar de que ha alabado a sus cuatro centrocampistas durante toda la temporada, no ha terminado de confiar en el mallorquín. Con la confianza necesaria, Sastre podría haber sido un jugador mucho más aprovechable.

A destacar su último mes de competición, en el que por sorpresa cogió las riendas del centro del campo y llegó a ser escogido como mejor hombre de este periodo de tiempo en el club albivioleta. A pesar de ello, su campaña 2014/15 destaca por apenas haber tenido oportunidades desde el inicio. Ahora, su continuidad es algo que se duda, ya que finaliza contrato y renovar a un futbolista que no ha terminado de convencer, ya no solo esta temporada, sino en sus tres años a orillas del Pisuerga, es harto complicado. Dependerá, si no le llegan ofertas de otros equipos, del entrenador que tome las riendas.

André Leao

5,2 | El primer encuentro que disputó el portugués con la elástica del Real Valladolid sorprendió a todos. Dejó a Rubio en el banquillo y se erigió como el posible líder del centro del campo de Zorrilla. Con criterio, colocación y una precisión insuperable en el pase, el luso comenzó fuerte su andadura a orillas del Pisuerga. Sin embargo, ahí quedó todo. No ha sabido dar continuidad a su fútbol, que aunque ha aparecido en ocasiones durante el curso, se ha quedado en poco. Ha tenido toda la confianza de su entrenador y al final, sin suerte, ha terminado la campaña convertido en un mediocentro que tan solo sabe repartir patadas y jugar con intensidad.

Ese fútbol vistoso y de combinación que mostró el primer día se quedó en un espejismo, y ahora puede ser uno de los jugadores que abandone la disciplina del Real Valladolid para intentar hacer algo de caja y tener mayor margen de maniobra. Tiene mercado en Portugal, y quizá en algún club de Primera División que haya visto en él los mimbres que vio Braulio pero que no ha podido demostrar de forma regular. Ese ha sido su mayor problema, la irregularidad y la ausencia de sus características, llegando a ser casi solo un jugador físico e intenso sin ningún criterio con el balón en sus pies. Una decepción total a final de temporada.

David Timor

5,4 | De los cuatro jugadores que forman el centro del campo, quizá el que ha rayado a mejor nivel durante más tiempo esta temporada. Más que Rubio, ya que ha tenido la total confianza de su entrenador. Una cosa está clara en Timor, el trabajo y el sacrificio no se negocian. Luego, puede tener más o menos suerte con el balón en los pies, pero el despliegue físico es una constante en cada encuentro que ha disputado. Hay que comentar, también, el magnífico golpeo de balón que posee, algo que ha dado goles esta temporada. Su único lunar, ser excesivamente intenso en determinadas ocasiones, como en el encuentro de ida del playoff, partido en el que cometió una falta a destiempo que supuso su expulsión.

En líneas generales, su fichaje ha sido uno de los aciertos del Real Valladolid, que necesitaba un futbolista intenso, sacrificado, pero con criterio para manejar el cuero en el centro del campo y llegar hasta posiciones adelantadas. Con contrato en vigor, a buen seguro que volverá a ser uno de los más habituales en el centro del campo el próximo curso. Solo le falta mejorar en algunos aspectos, como el pase o la colocación. Trabajo tiene por delante.

Óscar

5,9 | El salmantino ha tenido su temporada más productiva de cara al gol. Si fuese un delantero, un matador del área, quizá hubiera tenido mucha más nota. Pero no es así, Óscar es un jugador diferente que no solo perfora la meta rival. De hecho, no es su principal virtud. La magia es lo que le distingue de un ariete. Él es un jugador que aporta algo diferente, una chispa de fútbol cuando todo está enredado. Y esa chispa, esos destellos de calidad, se han ido viendo cada vez menos esta temporada. Cierto es que ha llevado el peso del gol, muchos de ellos conseguidos rematando en el área pequeña como si un caza goles se tratase, pero le ha faltado esa regularidad en lo que a la labor del media punta se refiere.

Ha hecho grandes encuentros, grandes actuaciones personales y auténticos golazos, pero también ha faltado en muchas ocasiones cuando su equipo más le necesitaba. El Real Valladolid se ha atascado demasiado en su búsqueda del gol, y no siempre ha aparecido el salmantino. El ejemplo más significativo es la eliminatoria ante Las Palmas, en la que ha estado prácticamente desaparecido, mucho más si cabe en la vuelta en Canarias. Titular demasiados encuentros, podría haber ocupado el banquillo para encontrar una reacción, pero su técnico se lo ha jugado todo al ‘10’ pucelano, que una temporada más volverá a vestir los colores blanco y violeta y liderar a su Pucela.

Jeffren

5,1 | Totalmente desaparecido. Pero ya no solo esta temporada, sino desde su llegada al Real Valladolid. Las expectativas que levantó el hispano-venezolano cuando firmó por el club pucelano se han convertido en constantes críticas por su apatía, su falta de compromiso y, una vez que ha mostrado mejor actitud, su desquiciante falta de acierto. No ha encontrado su sitio en ningún momento, pero tampoco Rubi ha sabido donde situarle. Ni en los costados, ni como delantero. Apenas ha visto puerta en dos ocasiones, en partidos ya resueltos, y no se le recuerdan grandes partidos. Futbolista que debería haber dado mucho más, pero que desde su salida del FC Barcelona lleva dando tumbos por los campos de fútbol. Complicado encontrarle sitio para el próximo curso, igual de complicado que buscarle una salida positiva para el Real Valladolid.

Mojica

5,4 | Al colombiano hay que valorarle dos tramos de temporada. El primero, en el que se destapó, jugando a un elevadísimo nivel. Por banda izquierda era un puñal, no había quien le frenara con esa zancada y esa velocidad. Además, veía puerta con mucha facilidad. Estas actuaciones le consiguieron una titularidad hasta el final de temporada inmerecida, puesto que desde su llamada internacional con Colombia, que coincidió con una lesión de tobillo muy inoportuna, el cafetero desapareció. Como si de otro jugador se tratase. Los aplausos se convirtieron en pitos y la mentira se destapó.

Un velocista jugando al fútbol no siempre da resultados. Los rivales, tras su gran primera vuelta, le terminaron conociendo, y si en los primeros encuentros del curso se marchaba de cualquier rival; en el tramo final no se le recuerda ni un solo regate para dejar atrás a su defensor. Corriendo no se consigue todo, y Mojica ya no podía hacer su juego al tener siempre a dos rivales encima. Además, Rubi no le ayudó demasiado colocándole como lateral zurdo, pues mostró muchas más vergüenzas en una posición que en teoría era la suya pero que se ha demostrado que no puede ocupar. Muy mal final de Liga, desquiciando al aficionado de Zorrilla y con un nivel impropio de lo que mostró al comienzo.

Omar

5,6 | Poca cosa que destacar del canario, en una temporada en la que ha ido entrando y saliendo del equipo constantemente. La nota positiva, quizá, sea que ha finalizado bien el curso, recuperando ese nivel que mostró en Primera, aunque a cuentagotas fuese. De hecho, podía haberse ganado la titularidad perfectamente, pero Rubi confiaba en Mojica antes que en el tinerfeño. Ni para bien, ni para mal, Omar ha completado su tercera temporada en el Real Valladolid sin ser importante y con una polémica que le salpicó a mediados de la misma. Con confianza y trabajo, puede volver a ser importante.

Alfaro

6 | La lesión que ha sufrido lastra cualquier valoración. Muchos meses apartado del terreno de juego, pero antes y después de la misma ha rayado a un buen nivel. Jugador ilusionante para la grada de Zorrilla, ya que se trata de un futbolista con desparpajo, calidad y con confianza muy peligroso. Además, ofrece variaciones a su entrenador, ya que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de la media punta, y también como centrocampista creativo y organizador. Se espera mucho del onubense la próxima temporada, una vez haya quedado atrás el calvario de su tobillo.

Óscar Díaz

5,1 | Fracaso mayúsculo el madrileño. Arribó a Valladolid como un jugador con galones en Segunda, con capacidad para ser importante y marcar las diferencias. Dos goles y poco más, uno de ellos realmente espectacular. Puede jugar de todo en ataque, y a la vez de nada. Ese ha sido su problema, ya que siempre ha tenido compañeros por delante de él en cualquiera de las demarcaciones. Cuando hizo las veces de delantero, no rindió, ya que ese no es su mejor sitio. Sin confianza, regularidad ni minutos seguidos, ha terminado siendo uno de los fracasos de este Real Valladolid, y ahora su renovación no parece que se vaya a producir.

Jonathan Pereira

5,3 | Segundo fracaso de esta temporada. Su llegada despertó igual o más interés que Óscar Díaz, más aún cuando en su segundo encuentro consiguió un hattrick en Mallorca. Pero ahí quedó todo, un gol más en Santander, y de pronto, un cambio de chip total. Como si no fuese la cosa con él, el gallego desapareció del terreno de juego, a pesar del sinfín de oportunidades que le ha dado Rubi. Ni en banda, ni detrás del punta ni como delantero centro. No ha aportado nada más desde su segundo encuentro con la elástica del Real Valladolid y ha terminado siendo foco de las críticas.

Esto quizá explique el porqué de su salida del Rayo Vallecano, un equipo que le podía ir a las mil maravillas, y su llegada al Real Valladolid en Segunda División. Es difícil afirmar con total seguridad que lo que le ha faltado es convicción y actitud, pero lo visto sobre el campo denota una pasividad y falta de ganas alarmante. No le ha salido ni una sola acción desde el tanto que anotó ante el Racing de Santander, y eso lo ha terminado pagando el conjunto albivioleta, ya que ha sido siempre uno de los cambios cuando regresó Roger.

Hernán Pérez

6,6 | El mejor jugador que ha vestido la camiseta del Real Valladolid en mucho tiempo. Futbolista de Primera que, por circunstancias, ha disputado este tramo final de temporada en Segunda. Él solo no iba a poder ascender al equipo, y así ha resultado siendo. Puñal por banda, con gol, con diagonales, con carácter y la personalidad de echarse el equipo a sus espaldas. Marcó el tanto que hizo soñar a Zorrilla con el ascenso, pero también ha dejado otros buenos tantos como el logrado en el Mini Estadi. No seguirá en el conjunto pucelano, por razones obvias, aunque podría haber continuado en caso de ascenso.

El paraguayo probará suerte en Primera, lo más seguro, tras un final de campaña en el que se erigió máxima estrella albivioleta y uno de los destacados de Segunda. Papel muy destacable, puesto que hay que tener en cuenta que llegaba tras muchos meses lesionado y sin sensaciones positivas. Su única cicatriz, además de no haber podido ascender a Primera, el haberse perdido la Copa América. La razón, que a pesar de su indudable calidad, en algunos encuentros, como todo el equipo, ha pasado desapercibido.

Roger

6,3 | Posiblemente, el más querido por la afición de Zorrilla esta temporada. Su campaña es una historia de superación. Comenzó como ariete titular, con mucha hambre de gol y marcándolos, que es lo importante. A pesar de que sus características, a priori, no se correspondían con la idea de fútbol del Real Valladolid, tuvo total comunión con la grada y sus compañeros. Pero todo se torció con una desafortunada lesión que le mantuvo fuera del campo durante seis meses. Seis largos meses en los que no paró de trabajar con un único objetivo, llegar en la recta final de campeonato para ayudar al conjunto albivioleta y hacerlo en las mejores condiciones físicas.

Desde su vuelta, ha sido uno de los mejores jugadores del Real Valladolid, incluso con mejor tono físico. Marcó en su reaparición en Zorrilla y le dio esa intensidad necesaria al equipo que había echado de menos. La garra y empeño que pone es digno de alabar, pues no todos los delanteros se vacían como él cuando no le llegan balones. Imposible saber qué habría sido del equipo pucelano de no haber perdido a Roger tantos meses. Su despedida ha sido una de las más amargas, pues debe regresar al Levante para conocer qué hará el próximo curso. Las lágrimas en Canarias, no son de cocodrilo, sino de un jugador que ha sentido dentro de él al Real Valladolid.

Túlio de Melo

5 | Poco o nada del brasileño. Llegó pasado de forma, con dificultad para competir y tras casi un año sin hacerlo al máximo nivel. Le costó entrar en el equipo, y más allá de peinar balones y rematar uno de ellos a gol, además del penalti que reventó en Girona, no ha conseguido hacer mucho más. Tampoco ha tenido excesiva confianza de Rubi, que siempre se ha decantado antes por Pereira u Óscar Díaz que por el espigado delantero sudamericano. Apenas unos minutos compartidos con Roger sobre el campo, lo que quería ver todo aficionado del Real Valladolid, dos delanteros juntos. Era el fichaje arriesgado en invierno y salió rana, aunque hay que echarle menos culpas que a otros que han tenido mayores oportunidades.

Bergdich

5,6 | Buen arranque de temporada, ampliando sus posibilidades dentro del campo. Marcó goles, corrió, se dejó la piel sobre el verde y convenció a su entrenador. Sin embargo, por alguna razón desconocida, su relación con Rubi empeoró hasta el punto en el que dejó de jugar y tuvo que forzar su salida en invierno. No siempre el rendimiento dentro del campo coincide con el de fuera del terreno de juego, y los motivos de su salida solo los conocerá él y Rubi. En el Genoa italiano ha completado un buen final de temporada, pero también ha estado salpicado por diversas cuestiones extradeportivas, y todo parece indicar que regresará al Real Valladolid para reconducir su futuro.

