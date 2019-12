Ibon Barandiaran: "Me hice portero-delantero hasta que me cortaron las alas"

Nacido un primero de noviembre de 1993 en Leioa, Ibon Barandiaran García puede considerarse un producto genuino de la cantera del club de la Margen Derecha del Nervión. No en vano, y a excepción de su última temporada recién concluida en la Cultural de Durango, se trata de un futbolista que ha desarrollado toda su trayectoria en Sarriena. Primero en las categorías inferiores de Lagun Artea, para continuar en la propia SD Leioa, donde, aún en edad juvenil, David Movilla le haría debutar en los últimos partidos de la temporada 2013/14, precisamente la de su despedida.

Pregunta: Su incorporación, junto a la de Ander Gago, prácticamente ha abierto el capítulo de fichajes no sólo en el Sestao sino en todo el mercado vizcaíno de la categoría. Es de suponer que las negociaciones han sido rápidas y fáciles.

Respuesta: La verdad es que no se han demorado mucho. El Sestao ha esperado a que acabásemos la liga hace un par de semanas, para ponerse en contacto conmigo y el anuncio se ha hecho oficial el mismo día que firmé con ellos.

P: ¿Podría repasar brevemente su trayectoria futbolística hasta ahora?

R. Empecé desde pequeño en el Leioa, pasando por todas las categorías del fútbol base hasta llegar al mayor, donde estuve dos años. La temporada pasada firmé con la Cultural de Durango y desde ahora soy nuevo jugador del Sestao.

P: 23 goles encajados en la temporada regular, más tres en la eliminatoria contra el Fabril. Una buena cifra para su primera temporada completa en Tercera.

R: Sí, creo que puede ser esa cifra. No son muchos goles, pero el mérito no sólo es del portero sino de todo el grupo. Hemos hecho un buen trabajo defensivo durante la temporada regular y de ahí los resultados.

P: Decidió rechazar la temporada pasada la oferta de renovación por dos años y cesión a un tercera por parte del Leioa. Una apuesta arriesgada pero que le ha permitido explotar y ahora decidir su futuro. ¿Ha sido éste su mejor año?

R: El Leioa me propuso la renovación, sin hablar de cesiones, pero yo intuía que estaba difícil jugar, y aposté por salir porque soy joven y yo lo que quería era jugar. Personalmente sí que considero que éste en Durango ha sido mi mejor año deportivamente hablando. La Cultural tiene una plantilla joven y de calidad que les convierte en caramelitos para otros equipos.

P: ¿Qué referencias tenía del Sestao? ¿Había estado alguna vez en las Llanas?

R: En Las Llanas ya había estado, y aparte, estando en el Leioa, ya había jugado algún amistoso en verano, hace dos temporadas, contra el River. También, como soy aficionado del Leioa y solía ver todos los partidos que podía a Sarriena, coincidiendo que este año se han enfrentado más de una vez, los he podido ver. Por último también he preguntado a gente del club, amigos que tengo allí en Sestao, para informarme un poco mejor.

P: Viene de realizar una gran temporada con la Cultural, sin duda la sorpresa agradable del grupo cuarto de Tercera. Después de Olaetxea y del propio entrenador, que se marchan a Lezama, la suya es ya la tercera baja que sufre el club de Tabira. Y no parece que será la última, pues parece que varios de sus compañeros han demostrado nivel como para dar el salto de categoría.

R: Es que no sólo hemos hecho una buena temporada en cuanto a puntos y clasificación, sino que hemos jugado muy bien. La Cultural tiene una plantilla joven, unos cuantos jugadores más con calidad y atrevimiento para dar el “salto”, y eso les convierte en “caramelitos” para equipos de superior categoría. Te puedo asegurar que cuando llegue allí me sorprendí mucho de lo que me encontré en Durango. Venía de jugar con gente bastante veterana y curtida en Leioa y entrenando en Tabira me decía: “¡Madre mía, qué pasada! ¡Qué calidad hay aquí! ”

P: Hay quien apunta que la ascendencia de su nuevo míster en Las Llanas, natural precisamente de Durango, ha sido decisiva para su incorporación al Sestao.

R: La verdad es que no tenía ni idea de que Sarriugarte era de allí. Yo no he hablado más que con Alfonso Del Barrio, aunque sí que me habían comentado que algún que otro partido sí que había venido a verme el míster.

P: Hablando de técnicos, usted, que se formó desde los siete años en Leioa, podrá hablar con propiedad de acaba de una verdadera institución en el club como David Movilla, que ha puesto fin a su etapa en el banquillo de Sarriena con destino a Lasesarre.

R: Lo primero que tengo que decir es que es un grandísimo técnico, un espectáculo como entrenador, y eso es algo que comparten todos los jugadores entrenados por él, que hablan bien de David. Él me dio la oportunidad de debutar mi último año, siendo juvenil, con el primer equipo en Tercera. Así que sólo puedo desearle la mejor de las suertes excepto cuando juegue contra el Sestao.

"Todos los jugadores entrenados por David Movilla hablan bien de él"

P: Y siguiendo con entrenadores, dicen que también tiene cierto gusanillo por los banquillos. ¿Sigue entrenando chavales? ¿El salto de categoría cree que le impedirá compaginar el fútbol con alguna de las otras actividades como la de entrenar a chavales?

R: No sé, habrá que mirarlo. El año pasado ya lo tuve que dejar, pues por las mañanas o estudiaba o tenía las prácticas, y luego tenía que ir a entrenar a la tarde en Durango. Tampoco pasa nada si tengo que dejar a los críos porque en la vida a veces hay que renunciar a unas cosas por otras.

P: Contra el Leioa no le había tocado jugar nunca. Este año, cuando llegue la hora de visitar Sarriena, ¿no se confundirá de banquillo ni de portería?

R: Pues no, ya que, al ascender el Leioa, con la Cultural jugaba en categoría diferente. Sin duda me sentiré extraño cuando vuelva a Sarriena como rival, pero ya es algo que me ha pasado en Durango en algún partido, que se me escapaba un “Aupa Leioa” inconscientemente.

P: Formó parte de la primera promoción de la “Escuela de Fútbol Lagun Artea” en la temporada 2002/03, pasando por todas las categorías de la SD Leioa hasta llegar a Tercera División. ¿Le parece que el Leioa es uno de los equipos de Bizkaia que mejor trabaja el fútbol base?

R: Estoy de acuerdo. En los últimos años el club ha crecido muchísimo en este aspecto: cada vez se está cuidando más la cantera, hay más chavales en el fútbol base y es un trabajo difícil cuyo mérito hay que reconocerle al Leioa.

P: ¿Nos puede confirmar si en esa cantera coincidió con algún futbolista conocido ahora?

R: Pues sí, cuando eramos pequeños, con Jonas Ramalho, el defensa del Athletic y ahora mismo del Girona.

P: Debutará en la categoría de bronce gracias al Sestao. ¿Cuáles son los nombres de los primeros delanteros que se le vienen a la cabeza como futuros rivales a los que se puede tener que enfrentar a partir de ahora?

R: La verdad es que a pocos delanteros conozco. De los que me vienen así a la memoria pues los del Leioa, como Yurrebaso o Ander Vitoria, aunque éste ya se ha ido de Sarriena. Tampoco me dan mucho miedo ni me preocupo en exceso por ese tema, la verdad.

P: ¿Cree que le costará por su edad e inexperiencia adaptarse a la nueva categoría?

R: No creo, Al final con trabajo e ilusión se superan los saltos de categoría. Sin duda hay una diferencia grande, pero hay que acostumbrarse cuanto antes, y no hay excusas en ese aspecto. Estoy en un momento en el que no dejo de aprender, primero en Tercera, luego la experiencia vivida de los playoffs, ahora la Segunda B…

P: Una pregunta que se suele hacer a todos los guardametas. ¿Cuál es su referencia o modelo de portero al que intenta o le gustaría parecerse?

R: Ahora hay muchos, cada vez son más los buenos porteros en los que fijarte. Quizás un portero moderno como el alemán Neuer, o Víctor Valdés. Porteros atrevidos con los pies, que bajo palos transmitan seguridad, y por supuesto que impriman carácter y tengan esa capacidad de mandar al resto del equipo.

"El tren del Athletic aún no ha pasado de largo"

P: Puede confirmar que en sus primeros años intercambiaba la posición de portero y de delantero hasta que tuvo que decidir por una específica. ¿Cree que esa experiencia le ha ayudado a conocer mejor a sus grandes rivales y por eso a ser mejor portero?

R: Pues creo que, casi hasta infantiles, jugaba primero de delantero, luego hubo un año de transición que hice de portero-delantero, hasta que ‘me cortaron las alas’ y me obligaron a elegir…Y me decanté por la portería. Lo cierto es que siempre he dicho que el pensar como un delantero me ha ayudado un poco en mi carrera como portero.

P: Dando pues por sentado que con los pies se manejará sin problema. ¿Se anima a lanzar faltas y penaltis al estilo de esos arqueros como el mítico Chilavert?

R: Bueno, dicen que me manejo bien con los pies, aunque todo es mejorable siempre. Sobre las faltas y penaltis, de momento se las dejo a los jugadores de campo, que son los especialistas.

P: Hace dos temporadas se rumoreaba que el Athletic le estaba siguiendo. ¿Piensa que ese tren aún se puede coger o hay otras vías para llegar a cotas más ambiciosas en su carrera?

R: Al final todo son rumores, porque, aunque se comentó ese año yo no sabía nada del Athletic. Pero creo que todavía soy joven y ese tren aún no ha pasado de largo. También es cierto que hay otros medios para progresar, por ejemplo en Las Llanas, un pedazo de campo con gran ambiente de fútbol y un buen escaparate para la gente joven.