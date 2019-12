Josete: "No me gustaría perderme el partido más importante de mi vida"

Tras la derrota del Cádiz CF por dos goles a cero en San Mamés frente al Bilbao Athletic, Claudio Barragán compareció en rueda de prensa y entre otros temas habló de la baja de Josete en el centro de la zaga. El central sufrió "un golpe con Fran Machado" en uno de los entrenamientos preparatorios para el partido "y tenía el tobillo tocado"; intentó jugar pero en el calentamiento del partido tuvo que marcharse retirado. Su lugar lo ocupó Arregui, aunque fue Servando quien tuvo que desplazar su posición hacia el perfil zurdo del centro de la defensa. El jugador natural de Elche corroboraba las declaraciones del entrenador valenciano afirmando que la lesión se produjo "en una jugada fortuíta con Fran". "Pensaba que no era tanto y el sábado me encontraba bastante mal y no podía apoyar el pie y decidimos que no jugara para no perjudicar al equipo", reconocía el zaguero, quien además aclaraba que sufre "una tendosinovitis, que es una inflamación en los tendones" que no le permitía "apoyar el pie".

Aunque previamente trabajaran una hora a puerta cerrada, Claudio Barragán decidió abrir al público el entrenamiento del pasado miércoles en 'El Rosal' para que los aficionados pudieran animar a sus jugadores. Y no fallaron, los cadistas se desplazaron hasta las instalaciones deportivas del Cádiz CF demostrando una vez más su fidelidad al equipo; lo más llamativo fue una pancarta que decía "Solo hay un camino, luchar para ganar", que estuvo acompañada de bengalas y cánticos cadistas. Sobre el césped, uno de los protagonistas del entrenamiento fue Josete, ya que su ausencia encendió las alarmas de cara al encuentro del próximo domingo frente al filial bilbaíno.

Ante la falta de confirmación por parte del club fue el propio Josete quien habló sobre su situación. Además de la explicación de la lesión mencionada con anterioridad, el central cadista aseguró que espera estar disponible para el partido del próximo domingo. "No me gustaría perderme el partido más importante de mi vida. En mi cabeza no entra que no pueda jugar. Quiero jugar, estar a tope y ayudar al equipo", decía.

"El equipo ya está recuperando la ilusión otra vez y las ganas de volver a competir. Después del palo que nos llevamos el sábado otra vez estamos enchufadísimos y estamos con ganas de darle una alegría a todo el mundo", aseguraba el central. El capitán del Cádiz CF reconoce que se sienten "con mucha confianza" y quiere que esa sensación llegue también "a la afición"; "después del 2-0 es difícil, pero queremos que crea la afición y que juegue un papel importante. Nosotros creemos y estamos convencidos que vamos a darle la vuelta", comentaba.

Antes de finalizar el alicantino analizó el partido de su equipo en San Mamés, "lo vi mal y hay que ser autocríticos y esto nos tiene que servir para hacernos más fuertes", declaraba. "La oportunidad que tenemos es para aprovecharla. Carranza, a pesar de que se llevó un palo, va a estar con nosotros", aseguraba. Para concluir, Josete decía que "el equipo tiene que dar la cara y a las tres disfrutar de una alegría tremenda" y para ello el plantel cadista "va a estar muy concentrado y preparado para lo que viene".