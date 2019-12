Japón y EEUU, sensaciones muy diferentes

Tanto Japón como Estados Unidos llegaban a la gran cita mundialista con un objetivo en mente: hacerse con el título de campeón. De las grandes selecciones que pueden obtener el entorchado, el combinado nipón ocupaba, si no la última plaza de la lista, una de las últimas pero está demostrando que las apuestas deberían haber dado mucho más. No era así el caso de Estados Unidos que, a pesar de la imagen pobre que viene arrastrando desde hace un año, tiene calidad suficiente para hacer mucho con muy poco.

Van de tapado, esa es su mejor baza. Japón 2-1 Holanda

No tenían nada que demostrar, el nivel de juego de Las Nadeshiko durante todos los partidos había sido bajo pero suficiente, no decepcionante. Japón jugaba así porque quería, porque no necesitaba más, porque sus rivales no eran capaces de hacer daño ni con siete suplentes en el once titular. Se presumía que podía ser el partido más igualado entre una gran selección y una debutante, pero era humo. El juego alegre de las Holandesas no ha aparecido durante todo el Mundial y se terciaba complicado dar la campanada en Vancouver.

28.717 personas contemplaron como las niponas accedían a Cuartos de Final sin despeinarse. La disciplina asiática vuelve a relucir, la capacidad de dotar de la templanza necesaria a jugadoras tan jóvenes hace pensar que el control japonés es imparable. A pesar del arreón tulipán inicial, Las Nadeshiko dominaron durante los 90 minutos. El primer tanto llegó a raíz de una jugada de Miyama, el esquema táctico la situaba fuera de su posición habitual y, aunque se notó en el interior, se hizo dueña de la banda. Su centro perfectamente colocado, lo remató Ogimi y lo sentenció Ariyoshi tras el rechace por el larguero.

El dominio nipón no suele reflejarse en un marcador abultado, tiene esa clase de saber tocar y hacer que corras detrás del balón sin la necesidad de marcar un saco de goles. Elegancia, saber cuando parar y un respeto por el rival que, cuando intentaba estirarse en demasía, recibe un rápido rapapolvo en forma de jugada combinativa de 3 toques para plantarse en la frontal del área. Ni Sameshima ni Ohno consiguieron ampliar la ventaja en el marcador. Una ventaja conseguida en cualquier parcela del terrreno de juego.

Holanda salió renovada tras el paso por vestuarios pero su posesión era totalmente estéril a ojos del ataque. Las tulipanes movían el balón ante unas Nadeshiko que sabían que la ventaja era mínima y un gol podría ser demasiado alentador para el rival. Aprovechando una contra en velocidad, con una jugada que dejó con la boca abierta al mundo, Miyama cedió el balón a la frontral del área, Iwabuchi lo dejó pasar entre sus piernas y Sakaguchi fusiló ajustándolo al primer palo. La estirada de Geurts quedó anulada ante tal colocación.

Una de las principales diferencias entre estas dos selecciones son las figuras individuales. Japón es un grupo, es “el grupo”. Conocedoras todas de la capacidad de sus compañeras, trabajan por y para el colectivo. En este punto, Holanda también flaquea. Tiene su fuerte en el ataque, en una joven Miedema que se ha echado a la espalda el combinado nacional. Si Miedema no está; Holanda, tampoco. Y, casualmente, fue un cambio tardío el que otorgó a las tulipanes el tanto de consolación. Kirsten Van de Ven se aprovechó de un fallo de concentración de Kaihori que no pudo ser capaz de atajar el cuero, cuando ebotó en su propia mano segundos antes de cruzar la línea de gol.

Final del partido. Japón sigue avanzando metros sin problemas y se enfrentará a Australia. Las canguro son el equipo más rocoso al que se han enfrentado hasta ahora y, ahí si, las pupilas de Norio Sasaki tendrán que poner toda la carne en el asador. Por otro lado, a Holanda le queda un último cartucho para estar present en loa Juegos Olímpicos de Rio. Por su derrota, se verá obligada a jugar un Playoff ante Suiza, Suecia y Noruega, para disputarse la última plaza con billete olímpico.

Barras y estrellas, más sombras que luces. Estados Unidos 2-0 Colombia

Aparecen críticas tras el pase a Cuartos de Final por parte de las norteamericanas. Reacciones comprensibles tras cuajar una Fase de Grupos donde se clasificaron en primera posición pero sin brillar tanto como se esperaba. Para colmar las expectativas estaba Colombia, el conjunto cafetero se podía antojar viable para una superpotencia, ¿qué peso tiene el coraje cuando se enfrentan a técnica y calidad?. He aquí el “problema” y es que Taborda, tenga quien tenga delante, no subordina su juego valiente, con creación de espacios y con un gran repliegue.

Las once pupilas elegidas Jill Ellis forman su once de gala. Estrella en portería, defensa sólida, centro del campo más que creativo y un ataque que con solo oírlo ya impone. Al otro lado, la selección cafetera contaba con una baja de gran calibre: Sepúlveda. La guardameta tuvo que ver el partido desde la grada por sanción y entró en su sustitución Cata Pérez. Una guardameta capaz de todo. Se puso el traje de heroína en la primera mitad y anuló cualquier atisbo de ataque. Dejó a su equipo con 10 en la segunda parte, tras una mala salida ante Morgan, y lo mando ejecutar con la diferencia numérica.

Expulsión de Pérez, penalti para Estados Unidos, se incorpora Castaño bajo palos y falla Abby Wambach. La delantera estadounidense lo mandó fuera directamente, desperdiciando la primera ocasión clara de poner a su equipo por delante. Viendo que Abby no estaba, quien abanderó el ataque fue la propia Morgan que acertó con su disparo y, ayudada por un fallo de Castaño, materializó el primero de la noche.

La eliminación de Colombia no fue una eliminación al uso, y se comprobó en las reacciones posteriores. Con una menos en el terreno de juego, no renunciaron a su estrategia ni a su táctica, creaban peligro, dominaban la posesión, pero desafortunadamente llegó el segundo tanto en contra, obra de Carli Lloyd. Segundo penalti a favor de las norteamericanas y, este sí, dentro. No hubo tiempo para más y Johnston, que se postula como la mejor jugadora jóven del torneo, pudo hacer el tercer tanto pero el pitido final sentenció.

19.412 personas en Edmonton comprobaron como el combinado cafetero fue capaz de plantar cara a Estados Unidos, no solo con corazón porque las pupilas de Taborda tienen mucho más. Lady Andrade, Ospina, Usme, Clavijo... Jugadoras que se han convertido en un referente y no solo en un su país. Ahora, tienen la mente puesta en los Juegos Panamericanos, otra oportunidad de oro para demostrar el nivel de juego.

Estados Unidos se enfrentará a China en los Cuartos de Final, partido que afronta con las bajas de Holiday y Rapinoe por acumulación de tarjetas, sanción que dará opción de titularidad a Press y Brian.

