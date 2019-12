Xavi: "Se lo debo todo al Barça"

Hace pocas semanas que el Barcelona despidió a su capitán, a Xavi. En el Auditorio 1899 del Camp Nou el de Terrassa estuvo acogido por sus compañeros, técnicos, presidentes y familia. Ahora, con un margen de respiro, analiza cómo fue ese último punto y final de su historia en Can Barça.

Discurso claro y agradecido

“Dije lo que tenía que decir, de la manera que lo quería decir, y muy feliz, por cómo me ha tratado el Barça, el club, el presidente, los compañeros..., ha sido una despedida soñada. Si hubiéramos hecho un guión a principio de temporada, no habríamos pedido tantas cosas para terminar así. Me siento muy feliz de cómo ha ido todo”, reconocía el centro campista una vez analizadas las palabras con las que se dirigió a los asistentes en la presente despedida.

Hace poco más de un año su nombre sonaba en las cercanías del club ante una posible marcha. Pero Xavi decidió quedarse y ha levantado un nuevo triplete: “Imagínate el año pasado, marcharme sin euforia barcelonista, sin títulos...", afirmaba el '6'.

Arropado por los 'suyos'

El Auditorio se llenó de caras conocidas para un emocionado y nervioso Xavi. Como él mismo reconoce, "no faltó nadie". Ahora, con una paternidad inminente y una nueva vida, Xavi ha hecho una retrospección de tantos años azulgranas para agradecer, una vez más, su paso por esta casa: "No faltó nadie, había presidentes, ex entrenadores, ex compañeros, amigos, familia..., ver a Núria, mi mujer, a mis padres y a mis hermanos emocionados es lo máximo. Yo me los miraba y ya me emocionaba..., intentaba evitarlo, pero me quería dirigir a ellos..., me fue imposible no emocionarme”.

"He hecho historia en el Barça"

La familia siempre ha sido un pilar para la continuidad de Xavi en el vestuario azulgrana. Se arropa en ellos para seguir creciendo. Piensa en el momento de contarle a su hijo qué le ha hecho ser lo que es: “Estaré orgulloso de poderle explicar lo que he vivido, y enseñarle fotos, las miraremos cuando tenga conciencia, y que vea que su padre se lo pasó muy bien, que fue un privilegiado al coincidir con esta época del Barça, con esta generación de futbolistas. Lo que he disfrutado lo querré transmitir a mi hijo”.

"6ràcies Xavi"

Xavi siente tras sus pasos la palabra 'gracias' a todas horas pero el jugador siente que es el quien debe sentirse agradecido por la oportunidad que ha tenido. Así lo resumía en la entrevista para el club: "Lo dije también en el discurso de despedida. La gente me para por la calle y me da las gracias, ¡y el que tiene que dar las gracias de jugar en el Barça y de ser un privilegiado soy yo! ¡Gracias al Barça y a la gente por este cariño! Estoy muy orgulloso de eso, noto una admiración y un reconocimiento brutal, ganado, así que estoy muy satisfecho y quiero dar las gracias a toda la afición porque en los últimos partidos en casa ha sido increíble. No puedo pedir más" concluía el centrocampista.