Resumen temporada 2014/2015 del CD Tenerife: altas expectativas, cruda realidad

Aunque nunca llegó a decirse por parte del club, el objetivo del Tenerife en la 14/15 ya finalizada no era otro que aspirar a la zona alta de la tabla. Tras un final de la temporada anterior con siete derrotas consecutivas, cuando el equipo clasificaba en cuarta posición, la continuidad de un Álvaro Cervera que asumió mas responsabilidades dentro de la entidad pareció una apuesta ambiciosa, que pronto se dio de bruces con la realidad que esperaba al conjunto chicharrero. "Si tenemos una oportunidad como la del año pasado, no la dejaremos escapar" se limitaba a decir el presidente.

Lo que parecía una temporada ilusionante se torció

"Lo mejor está por llegar" rezaba una campaña de abonos que, a la postre, no pudo estar más equivocada. Con dificultades para mantener la categoría, el plan ideado por Miguel Concepción y compañía tuvo pocos frutos y alguna víctima de por medio. La llegada de Alfonso Serrano, cuestionado posteriormente por la hinchada vistas sus incorporaciones, no obtuvo resultados positivos y dio lugar a una inestabilidad constante en el club, reflejada en la mala marcha deportiva de un equipo que pudo haber ofrecido más, mucho más.

Cervera y Serrano formaron una comisión deportiva infructuosa

Pero como suele decirse, empecemos por el principio. Tras acabar la 13/14 en undécima posición, el Tenerife se puso manos a la obra para confeccionar una plantilla que no tuviera problemas en competir en la categoría y aspirase, si se diese el caso, a pelear con aquellos con más presupuesto. El propio Álvaro Cervera apostó por Serrano como director deportivo, bajo la aprobación de Miguel Concepción, formando un 'tándem' que, a la vista está, no dio buenos resultados.

La venta de Ayoze Pérez, a pesar de ser un secreto a voces, no supuso para el aficionado más que una decepción. La marcha del mejor jugador del pasado año dejó un hueco que no puso sustituirse en la parcela ofensiva, 'coja' todo el año. Los fichajes, a caballo entre ilusionantes y desconocidos, apuntalaron un equipo mejor, según rendimiento, en lo humano que en los futbolístico.

Los fichajes, tan irregulares como el equipo

El primero en llegar fue Vitolo, haciendo recobrar a la hinchada algo de ilusión. Después le tocó a Iván Crespo, del que la afición no supo más tras confirmarse su marcha, días después de su incoporación, por "motivos personales". Unai Albizua se convirtió, a mediados de julio, en el segundo fichaje para cubrir la sensible baja del tinerfeño Bruno, que no apostó por el club que no lo había hecho por él cuando debió.

Ifrán rindió a buen nivel, pero se esperaba más de él

El tercero fuera Jacobo Sanz, de cuyo paso por la isla no hay más que malos recuerdos. Al guardameta le siguió la incorporación más importante, la de Diego Ifrán, supuesto para dar un salto de calidad a una plantilla débil en ataque. Un joven Iker Guarrotxena siguió al de Cerro Chato, confirmando la apuesta de Serrano por los canteranos del Athletic antes que por los del propio Tenerife.

Maxi Pérez, desconocido en el panorama futbolístico español, se convirtió en el sexto fichaje, para dar paso a dos jugadores más: Cristian 'Ruso' García y Juan Carlos García. El primero, fuera de forma a su llegada, quiso convertirse en protagonista por sus palabras más que por su rendimiento en el campo, prácticamente nulo. Del segundo nada puede decirse; nunca llegó a debutar a pesar de su cartel de internacional con Honduras.

La defensa quedó cerrada con Hugo Álvarez, que habia rechazado al Tenerife en primera instancia, pero aceptó la oferta blanquiazul tras el descenso administrativo del Murcia; e Igor Arnáez, ex del Bilbao Athletic que llegó libre.

Uli Dávila, llamado a dar un salto de calidad, nunca encajó y se convirtió en otra decepción

Un capítulo aparte se podría escribir sobre Uli Dávila, el último en llegar, sobre la bocina del mercado de fichajes. Héroe del ascenso del Córdoba en Gran Canaria, lo que se vio de él en el Tenerife deja muchas dudas sobre la utilidad de su fichaje. Su fútbol no encajó con Álvaro Cervera y solo duró hasta invierno.

A la mala planificación deportiva se le unieron muchas dudas sobre el rendimiento del equipo en pretemporada. Los aficionados 'birrias', aún descontentos con el final del curso anterior, no le pasaron ni una a un equipo que cada vez sembraba más dudas antes del comienzo de la temporada. Las victorias ante Tenisca, Las Zocas e Ibarra de poco valieron tras caer frente a Las Palmas, Espanyol y Elche, rivales de mayor nivel.

Cervera, el encargado de comandar la nave

Álvaro Cervera, el entrenador del ascenso a la Segunda División, era la persona en la cual se centraría el nuevo Tenerife, y no solo porque sería el entrenador que debía conseguir la permanencia y, tal vez, mirar un poco más arriba, también porque tendría un nuevo rol en la parroquia blanquiazul, la de adjunto a la secretaría técnica. Decisión, vista en perspectiva, más que errónea.

La última etapa de Cervera en el banquillo se caracterizó por derrotas estrepitosas y acontecimientos extradeportivos que inundaban la prensa día tras día. El preparador ecuato-guineano duró hasta la jornada 23, tras el tropiezo ante el Albacete por 3-2; el mal juego y la falta de soluciones sentenciaron su puesto. Hasta la fecha, el conjunto blanquiazul había conseguido 24 puntos, seis menos que la anterior temporada.

Nulo como visitante; solo dos victorias en todo el curso

El gran descalabro del equipo era como visitante: cuatro puntos de los 33 posibles, con tan solo una victoria y un empate. La situación en la tabla era la que dictaminaba sentencia. En la anterior temporada el conjunto se encontraba en la 13ª posición a esas alturas del campeonato, a tan solo tres puntos de los puestos de playoffs; en cambio en ésta, marcaba el descenso en la 19ª posición. Más allá de los números, el gran problema era el juego y la ambición del equipo.

Un juego que en algunos partidos no fue del todo malo, pero en algunos casos, los resultados fueron injustos, y en otros, ante rivales, a priori, inferiores, fue detestable. El equipo se mostraba sin ideas, flojo y sin carácter. El sello característico de Cervera, que podría gustar más o menos a los aficionados, había desaparecido, el ambiente era enrarecido y pese a los esfuerzos del grupo a apoyar sin condiciones al entrenador, lo extradeportivo había afectado, y mucho, a la unidad de las dos primeras temporadas en el vestuario.

Lo extradeportivo, factor determinante

Sin duda alguna, la cara amarga de la primera parte de la temporada. Demasiados nombres propios saltaron a la palestra contra el entrenador y muchas decisiones pasaron factura. Pero todo esto no se entendería sin antes hablar de la decisión que tomó Concepción en pretemporada: crear una comisión entre el secretario técnico y el entrenador. Nadie niega que la comunicación entre estas dos piezas claves para confeccionar la plantilla es vital, pero es difícil marcar donde están los límites del entrenador respecto a las contrataciones.

Muchos fichajes nunca se justificaron con su rendimiento

Jacobo era el portero que debía cerrar el debate en la portería, las dudas con Roberto y las prisas por encontrar al heredero de Sergio Aragoneses, hicieron traer a este jugador con experiencia internacional. Su bajo rendimiento rendido a errores garrafales en momentos puntuales hicieron que psicológicamente se viniera a bajo. Esto hizo que se dudara de él y con sus compañeros y rivales en la portería le relegaran al ostracismo. Su salida fue más o menos consensuada, pero fue solo el primero de los fracasos de la nueva comisión deportiva.

Un capítulo aparte fue la situación de Ayoze Díaz. Fichaje invernal de la temporada anterior, pero que en el planteamiento de la nueva temporada se dijo que no se contaba con él. El jugador, en cambio, quiso mantenerse en el equipo en busca de una oportunidad, que a su juicio, se merecía. El desenlace fue significativo porque la posición de la comisión deportiva se contradijo, según el jugador, con la del presidente. Patente quedó que este tándem no fue tan provechoso como se quería.

El juego, los resultados y los fracasados fichajes crisparon, y mucho, a la afición. Además, gran parte de ésta nunca entendió porque un jugador como Aridane, que estaba lejos de ser determinante, parecía intocable en los esquemas del entrenador. Las pocas soluciones que daba Cervera, junto con la escasa ambición que se mostraba semana tras semana, llevó a un momento donde una decisión revulsiva debía desencadenar una situación desesperante.

Raúl Agné, el técnico de la salvación

Tras la derrota por 3-2 ante el Albacete en el Carlos Belmonte, la situación del Tenerife parecía desesperada. El equipo estaba el decimoctavo clasificado con 24 puntos y la relación entre la plantilla y sobre todo la afición con el entrenador totalmente deteriorada. Fue entonces cuando Concepción tomó la decisión de destituir a Álvaro Cervera y contratar como nuevo entrenador del Tenerife a Raúl Agné, que llegaba casi como un desconocido y como una de las últimas opciones pese a sus anteriores pasos por clubes como el Girona y el Recreativo de Huelva.

El entrenador aragonés llegó con un mensaje claro, el de intentar dominar los partidos, ser más ofensivos y conseguir la salvación. Para ello siguió utilizando casi totalmente a los mismos jugadores usados por el anterior entrenador, con la salvedad de la vuelta a la titularidad de Albizua y la colocación de delantero de Maxi. Ya en el primer partido el equipo dio una mejor sensación, pero pese a ello continuaron las derrotas al caer por 0-1 ante el Girona. Desde su debut en el banquillo blanquiazul, los números de Agné son 5 victorias, 9 empates y 5 derrotas, logrando la salvación matemática en la penúltima jornada del campeonato.

Paso atrás en Mendizorroza

Raúl Agné comenzó su andadura en el CD Tenerife de una manera positiva pese a la primera derrota, puesto que exceptuando esta, no volvió a perder un partido hasta nueve partidos después contra el Alavés en Mendizorroza. Antes de esto, el Tenerife cosechó tres victorias (todas ellas en casa) y cinco empates, consiguiendo lo que se empezó a llamar media inglesa, es decir, ganar en casa y no perder fuera, consiguiendo Agné colocar al equipo tras la derrota frente al Alavés a siete puntos de la zona de descenso en la trigésima jornada de liga. Hasta ese momento todo funcionaba, el equipo no perdía y las novedades hechas por el entrenador en el equipo causaban efecto, incluido el efecto Maxi que se convirtió en un jugador clave marcando incluso el gol del equipo en el derb canario, que acabó con un empate a un tanto en el estadio de Gran Canaria.

Todo iba bien hasta la ya mencionada derrota en Mendizorroza, que cambió absoluta y radicalmente la marcha del Tenerife, y es que tras ese partido el equipo cosechó cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, seis contando el del Alavés, con tres empates y tres derrotas que hundieron al CD Tenerife en la clasificación hasta situarse a tan solo tres puntos de la zona de descenso a falta de cuatro partidos para el final de la temporada. El equipo en casa no era capaz de ganar los partidos, solo empataba, y fuera de casa no solo no conseguía ganar, tónica habitual esta campaña, sino que caía derrotado y ante rivales directos como el Mallorca o el Racing.

De esta forma se llegaba al tramo final de la competición con el equipo a tres puntos del descenso y teniendo que jugarse la vida en las tres últimas jornadas ante Sporting, Betis y Numancia, lo que hacía fundamental sacar un buen resultado de la visita al Sabadell.

Golpe sobre la mesa en la Nova Creu Alta

Los de Agné se sacaron de la manga uno de los partidos más serios desde la llegada del aragonés y lograron vencer por un tanto a tres, consiguiendo así colocarse de una manera inmejorable para conseguir la salvación final, que se quedaba a una victoria o un empate incluso en función de los resultados de los rivales en tres jornadas. No pudo ser en el Molinón, pero en la penúltima jornada, en casa y ante un Betis ya ascendido, el Tenerife logró la permanencia al vencer por un claro 2-0, lo cual suponía una liberación total para Raúl Agné, que con altibajos, veía cumplido el objetivo. Hace unas semanas se hizo oficial la renovación del técnico, veremos si el año que viene continúa cumpliendo los objetivos, aunque eso sí, esperemos sean más ambiciosos.

Altas y bajas

La pasada fue una temporada con muchos cambios en la plantilla del Club Deportivo Tenerife, unos cambios que podrían definirse como bastante bipolares. Mientras que algunas de las incorporaciones se consolidaron como un éxito rotundo gracias a su rendimiento, otras no acabaron de rendir tanto como se esperaba, e incluso colaboraron a contaminar un ambiente ya de por sí bastante turbio. Desde luego, parece que Alfonso Serrano no fue capaz de encontrar un punto medio en cuanto a los fichajes.

Vitolo e Ifrán, los que aprueban con nota

Algunos de los éxitos rotundos de la temporada fueron sin duda Vitolo y Diego Ifrán, que, pese a no poder estar al 100% desde el principio, el primero por falta de adaptación y el segundo por problemas físicos, acabaron siendo referentes de la plantilla. El tinerfeño formó una pareja descomunal con Aitor Sanz en el doble pivote, convirtiendo a este en el puesto más fuerte del equipo, mientras que el uruguayo, que firmó once goles en toda la temporada, sostuvo a los suyos con sus tantos en muchos momentos del campeonato. Fueron, sin duda, los grandes aciertos del mercado de verano.

También llegaron en verano dos centrales que se repartieron los minutos y la titularidad a lo largo de la temporada: Albizua y Hugo Álvarez. Ambos rindieron a un gran nivel, pese a que el vasco dio algunas muestras de irregularidad, y ayudaron a que la zaga blanquiazul reflejase una seguridad que fue clave en determinados momentos para lograr la salvación. Si bien su presencia privó de minutos al canterano Jorge Sáenz, que apuntó buenas maneras sus pocas participaciones, se le pueden poner pocos peros a su contratación.

El mercado de invierno dio sus frutos

El mercado de invierno fue también una fuente de grandes incorporaciones. Además de Juan Carlos, que aportó ese último pase que tanto faltaba en la plantilla, en él llegó Dani Hernández, que a base de brillantes actuaciones puso el cerrojo a la portería blanquiazul y frenó la sangría de puntos que los fallos de los porteros habían producido en la primera mitad de la temporada. No puede afirmarse como verdad absoluta que de no haber llegado el club habría acabado descendiendo, pero no cabe duda de que su llegada y sus actuaciones fueron clave para que esto no sucediese.

En cuanto a los fracasos, los más llamativos fueron los de Jacobo y "Ruso" García, no solo por su bajo rendimiento en el terreno de juego, que también, sino por cómo enturbiaron el ambiente del equipo. El guardameta, con sus errores, hizo perder al equipo varios puntos en las primeras jornadas, y poco antes de perder la titularidad realizó unas declaraciones poco acertados que incendiaron a la hinchada blanquiazul, pero que fueron leves al lado de las del argentino. El delantero puso en cuestión a su entrenador públicamente pese a que no había dado ningún motivo en el campo para estar disconforme con su suplencia, y, pese a que a los pocos días salió del club, nada pudo apagar el fuego que había generado.

La situación de Juan Carlos García, imposible de entender

También se quedaron en un fracaso, aunque exclusivamente deportivo, Juan Carlos García y Uli Dávila. El hondureño no pudo ni siquiera ser inscrito debido a que la llegada del segundo llenó el cupo de extracomunitarios, lo que dejó la banda izquierda de la zaga bastante desprotegida. Por su parte, el mexicano, pese a llegar para ser una de las estrellas de la plantilla, nunca llegó a encajar en el sistema de Cervera debido a su falta de sacrificio defensivo, y se vio relegado a la grada hasta que abandonó el club en invierno. Tras las muchas esperanzas que había generado con su llegada, tuvo que abandonar el club sin haber podido aportar nada.

Otros, como Maxi y Guarrotxena, se movieron a ratos entre el éxito y el fracaso: el uruguayo comenzó algo desubicado y sin prometer demasiado, pero acabó justificando su llegada a base de goles en la segunda vuelta; y el canterano del Athletic de Bilbao acabó viéndose relegado a la grada pese a un primer mes más que prometedor. Por último, hombres cque no pudieron brillar debido a la falta de minutos como Abdón Prats e Igor Arnáez terminan de conformar uno de los mercados de fichajes más convulsos de los que ha vivido el Tenerife en su historia reciente.