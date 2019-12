Resumen temporada 2014/15 del Albacete Balompié: recuperación a tiempo

Se acabó la temporada 2014/15. Es momento de hacer resumen. De recordar aquellos momentos importantes que han supuesto el paso del Albacete Balompié en su regreso a la Segunda División tras cuatro temporadas en el pozo de la Segunda B.

No ha sido un buen año, pero ha servido para muchas cosas. Una de ellas, darse cuenta de que, de momento, el lugar del equipo es la Segunda División y buscar nuevas metas sólo es posible con un mayor esfuerzo por parte de todos: club, jugadores y afición.

También se ha salvado una situación institucional. Cuando en el mes de febrero el club solicitaba la apertura del expediente de liquidación de la Sociedad Anónima Deportiva, muchos pensaban que el Albacete moriría sin poder celebrar el 75 aniversario de su creación. Finalmente, todo acabó como un mal sueño y el Albacete podrá tener sus bodas de platino en la categoría que le corresponde.

Primera vuelta para olvidar

Nuevos retos y nuevas ilusiones en la temporada del retorno, con la difícil misión de establecerse lo más rápido posible en una categoría que había cambiado mucho desde aquella 2010/11. Esa era la acometida que tenía que afrontar el cuadro manchego, que confirmaba la continuidad del proyecto iniciado por Luis César en la división de bronce con la mitad de aquella plantilla que consiguió el tan ansiado ascenso.

Los nervios y la falta de experiencia de muchos de sus futbolistas en la Liga Adelante terminó pasando factura en las 21 primeras jornadas, donde el Albacete Balompié cerró la primera vuelta en el farolillo rojo con sólo 18 puntos. También acabó como el equipo más goleado de todos los clubes de Segunda, y copando las posiciones de descenso desde la 7ª jornada, tras su escabrosa derrota por 6-1 en Sabadell.

Los fallos fueron una premisa en este primer tramo de campeonato. Las sensaciones no eran del todo malas, dando muestras de ofrecer un buen fútbol, pero el dato estaba en la pérdida de puntos por errores puntuales y en la escasez de gol, como se dio en las tres primeras jornadas frente al Alcorcón, Tenerife y Sporting, cuando los de Luis César podrían haberse colocado con hasta siete puntos.

Tras el primer triunfo del curso ante el Betis, llegó una mala racha que marcó el devenir del Alba en la primera parte del campeonato. Siete partidos seguidos perdiendo, desde las jornadas 5 hasta la 11. No fue hasta la siguiente semana cuando llegó la primera victoria en el Carlos Belmonte, al vencer por 1-0 ante el Leganés. La llegada de grandes refuerzos en mitad de la Liga- véase Pulido y Paredes- dejó algunos meritorios triunfos como ante Osasuna y ante el Barça B en el Miniestadi, en aquel 1-2 logrado bajo el diluvio.

Un hilo de esperanza en medio de una situación compleja, que dejó muy tocado al vestuario en situaciones como las sucedidas ante el Sabadell y el Recreativo de Huelva, a domicilio, y en casa ante el Llagostera, en el último partido del año. Con aquel 0-2, los de Luis César despedían 2014 como colistas de la Liga Adelante, dando la bienvenida a un nuevo año en medio de muchas dudas a la vez que una infinita paciencia.

Fantástica segunda vuelta

Llegó a su fin la primera mitad de la temporada y los 18 puntos conseguidos hasta ese momento no hacían presagiar que la situación de colista que vivía el equipo pudiera mejorar mucho hasta el final de la temporada.

Sin embargo, llegó, primero, una gran victoria a domicilio en Santo Domingo en Alcorcón (2-3) y, después, otros tres puntos sumados en el Belmonte ante el Tenerife (3-2) para comenzar la recta final de curso sumando de tres en tres y cambiar radicalmente las ilusiones y las esperanzas de jugadores y afición por conseguir el objetivo de la permanencia en la categoría.

La derrota, aunque mostrando buena imagen, en El Molinón ante el Sporting (2-1) y el empate sin goles obtenido ante el Real Betis Balompié en casa no provocaron que ni Sampedro ni sus pupilos bajaran los brazos, sino todo lo contrario: las ocho jornadas que se mantuvo invicto el Albacete así lo certifican.

La combinación de los seis partidos restantes incluyendo empates con el marcador intacto cosechados ante Sabadell y Mirandés en casa sumados al conseguido recurriendo a la épica ante el Girona en Montilivi (2-2) y las victorias conseguidas ante equipos de la parte alta de la clasificación como Ponferradina (2-1), Real Valladolid (0-1) y Unión Deportiva Las Palmas (1-0) impulsaron de lleno una gran suma de puntos fundamental que ha permitido al equipo manchego conseguir su objetivo antes de la última jornada.

El Leganés se encargó de acabar con la racha en Butarque (2-0) pero la suma de victorias ante Recreativo de Huelva (3-1), Barcelona B (2-1), Llagostera (2-3) y Mallorca (4-2) hicieron posible una salvación tranquila a pesar de las derrotas sufridas fuera de casa ante Osasuna (2-1) y el Real Zaragoza (3-1).

Ni el asunto de la liquidación del club surgido entre febrero y marzo afectó lo más mínimo a lo meramente deportivo. La consolidación de Pulido en el eje de la zaga y la llegada del veterano Javier Paredes para ocupar el lateral izquierdo cambiaron la cara de una defensa que, durante los primeros meses de competición, recibía una sangría de goles.

Porteros: aceptable temporada

Luis César Sampedro ha ido dando oportunidades a los tres guardametas que ha tenido a disposición esta temporada, aunque bien es cierto que las lesiones y la poca seguridad del trío de cancerberos han condicionado en gran parte estas rotaciones.

Dorronsoro: Comenzó la temporada lesionado y tras reaparecer en la jornada 11 contra Las Palmas volvió a recaer una semana más tarde. A finales de diciembre recuperó la titularidad hasta el final de liga a pesar de ser criticado por su mal juego con los pies; que incluso llegó a costar la derrota en Santander. Aún así se ha mostrado como el portero más seguro del equipo, sobre todo en el juego aéreo.

Alberto: Tras una excepcional final de temporada en Segunda B, el portero gallego siguió defendiendo la meta blanca las primeras jornadas de liga. Pero una lesión muscular tras dos meses de competición le tuvieron apartado los suficiente para tercer dicho rol. Aún así pasó desapercibido en los diez partidos que disputó como titular y la reaparición de Dorronsoro le condenó al banquillo.

Diego Rivas: Vino cedido del Elche para suplir al lesionado Dorronsoro y tuvo su oportunidad tras el paso por enfermería de Alberto. En la Copa del Rey rindió a gran nivel pero en Liga fueron muchos los errores y la inseguridad mostrada. De hecho en los siete partidos que disputó como titular encajó goles y el Alba solo consiguió ganar en uno de ellos.

Defensas: de menos a más

Sin duda, la inesperada lesión de Miguel Núñez en la pretemporada trastocó los planes de Luis César. Antoñito, Pol Bueso, Rojas y Fran García fue la línea defensiva que jugó en el Carlos Belmonte ante el Alcorcón en el inicio liguero. Sólo Antoñito acabó jugando con regularidad y los otros tres salieron en el mercado de invierno. Al margen de la recuperación de Núñez, claves fueron las contrataciones de Paredes y Pulido. Sin duda, de lo mejor de la temporada.

Carlos Moreno: el canterano roblense lo tenía complicado con la llegada de Antoñito, pero cuando ha tenido que jugar, ya sea de lateral derecho como de izquierdo, lo ha hecho bastante bien. Va creciendo año a año, y si con sus espectaculares cualidades físicas empieza a mejorar sus condiciones tácticas, será titular.

Pol Bueso: se perfilaba como el lateral izquierdo titular del equipo, ya que fue indiscutible en el ascenso del equipo a Segunda División, pero fue alternando titularidad con Fran García, hasta que en invierno se le dio la baja y fichó por el Nástic de Tarragona, con el que ha conseguido ascender.

Fran García: tras una buena pretemporada, en la cual se le vieron buenos dotes a la hora de incorporarse al ataque, comenzó la temporada oficial cometiendo fallos de bulto ante el Tenerife o el Sabadell, lo que, al igual que su compañero de posición Pol Bueso, le costó marcharse cedido al Villarreal “B”, club del que provenía.

Miguel Núñez: se rompió la mandíbula justo antes de comenzar la temporada, y el equipo lo acusó. Cuando se recuperó el equipo lo notó, aunque tuvo que emplearse como lateral izquierdo, cumpliendo en esa función bastante bien. Ha sido clave en el centro de la zaga junto a Pulido.

Fran Noguerol: su participación dentro del campo ha sido casi testimonial, ya que no ha participado con asiduidad en los onces de Luis César Sampedro. Su papel en el vestuario ha vuelto a ser fundamental, como capitán que era. Se retira este año, aunque seguirá ligado al Albacete Balompié entrenando al filial.

Jorge Pulido: algunos dudaban de él cuando llegó con la temporada ya empezada, pero lo cierto es que se ha convertido en un pilar fundamental para el Albacete. Ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada en el equipo manchego y uno de los mejores centrales de la categoría. Habrá que ver si sigue en el club o se marcha a otro equipo con mayores aspiraciones.

Javier Paredes: llegó en el mercado de invierno y ha sido fundamental. Desde que comenzó a jugar subió el nivel de la defensa, hasta entonces el principal problema del Albacete. Ha jugado todo excepto dos partidos por sanción. El Alba trabaja en su renovación.

Antoñito: titular en el lateral derecho todo el año, ha destacado más por su gran aportación ofensiva que por la defensiva. Cuando se incorporaba al ataque con Keko, con el cual se ha entendido muy bien, creaban pánico en las defensas rivales. En defensa estuvo algo más discreto, pero correcto.

Gonzalo: al igual que Pulido, llegó con la temporada ya iniciada, pero fue fundamental para cubrir la baja de Núñez mientras el extremeño estaba lesionado. Cuando llegó Paredes, Núñez pasó al centro de la defensa y Gonzalo no tuvo demasiadas oportunidades, pero cuando las ha tenido, ha demostrado ser un central más que decente para la categoría.

Rojas: el sevillano salió en el mercado de invierno rumbo a Huesca, donde ha conseguido otro ascenso a Segunda División como ya lo hiciera con el Alba. Parecía que iba a ser un hombre importante, ya que lo fue la anterior campaña, pero sus múltiples errores en la salida del balón hicieron que Luis César prefiriera darle la baja.

Centrocampistas: variedad de elección

A lo que ya tenía Luis César para elegir de la temporada pasada, el club trajo un trío de jugadores con gran toque de balón: Portu, Cidoncha y Edu Ramos, y al poco de comenzar la temporada llegó Keko. La variedad de elección de la que ha gozado el técnico gallego le ha permitido crear un ambiente de rivalidad sana entre los jugadores para hacerse con un puesto en el once titular.

Portu: fichaje made in Sampedro. A pesar de comenzar la temporada desde el banquillo, pronto el canterano del Valencia convenció al cuerpo técnico. La lesión de Keko le permitió ser titular por primera vez a princicpios de octubre en casa contra el Girona. Ha sumado más minutos jugados que nadie en la temporada. Su facilidad para sumarse al ataque se ve reflejada en los seis goles que ha conseguido. Recordado es el marcado en Zorrilla en el primer minuto de juego que dio una importante victoria en un difícil campo.

Edu Ramos: otro de los fichajes del pasado verano. El malagueño fue indiscutible en los planes de Luis César, pero una lesión muscular lo apartó del equipo a mediados de noviembre. Regresó con fuerza al comienzo de la segunda vuelta y no volvió a marcharse del once titular. Su magnífica visión de juego le hace ser objetivo de algunos clubes de primera división. Pese a que tiene contrato hasta 2017, será complicado amarrarlo.

Mario Ortiz: el cántabro siempre ha gozado de la confianza del cuerpo técnico. Comenzó siendo titular, pero una lesión le hizo ceder su puesto en la jornada 24 a Diego Benito. Las buenas actuaciones de Benito le relegaron al banquillo, pero ha terminado la temporada volviendo al once titular. Sigue gozando del agrado de la afición y tiene contrato hasta 2017.

Samu: el canterano se ha hecho con un puesto en la banda izquierda en detrimento de Jorge Díaz. Pese a contar con pocos minutos en la primera parte de la temporada, sus actuaciones a partir del mes de febrero han sido claves en encuentros importantes. Saliendo desde el banquillo, suyo fue el gol de la victoria en el Mini Estadi bajo una lluvia torrencial.

Cidoncha: llegó como uno de los fichajes importantes, pero su falta de continuidad debido a las lesiones no le han hecho demostrar su calidad. Firmó una gran actuación ante Osasuna en el Belmonte, marcando los dos goles del triunfo. Tiene otro año más de contrato y desea demostrar la temporada que viena que su fichaje estuvo justificado.

Diego Benito: el madrileño estuvo casi inédito en la primera vuelta, pero su perseverancia le acabó dando minutos como recambio a Mario Ortiz. Muy querido por la grada, acaba contrato este verano y posiblemente busque un destino donde pueda jugar algo más.

Moutinho: el suizo-portugués ha contado poco en los planes del entrenador. Destacó en todos los encuentros de Copa del Rey, pero no llegó a hacerse con un hueco en el equipo pese a su enorme trabajo y sacrificio en los entrenamientos, como indica Luis César cada vez que habla de él. Posiblemente se le busque salida este verano.

Keko: sin duda, el mejor hombre en el centro del campo. Su lucha contínua y su calidad en banda derecha le hace ser el jugador que el club quiere retener a toda costa. El madrileño a vuelto a reencontrarse como futbolista en Albacete y eso puede ser clave para que decida optar por quedarse en La Mancha.

Jorge Díaz: rescindió su contrato hace unos días y se ha hecho oficial su fichaje por el Zaragoza. Comenzó muy bien, siendo titular indiscutible para Luis César, y destacando en la faceta goleadora. Incluso se rumoreó que podía ser convocado con la selección uruguaya, pero tras una buena primera vuelta, encontró dificultades para conservar su puesto en el once, que fue a parar a Samu.

Indiano: testimoniales fueron sus apariciones en Liga, aunque en Copa sí disfrutaba de minutos sobre el césped. No pudo aguantar el no contar en los planes de Luis César y salió en el mercado de invierno rumbo a Alicante para jugar en el Hércules.

Delanteros: momentos difíciles

La falta de gol es uno de los males que puede acompañar a un equipo al que la suerte no le acompaña. Cuando, además, recibes muchos goles todavía se acrecenta ese mal. Eso fue lo que le pasó al equipo en la primera vuelta. No había un referente delante. De los tres delanteros centros con los que contaba el Albacete, ninguno había superado los tres goles al acabar la primera vuelta. La situación se revirtió y el equipo conectó a tiempo con los goleadores.

César Díaz: volvía a Segunda con el club de su vida y se esperaba mucho más de él tras hacer una pretemporada genial, destacando ante rivales de entidad como Elche y Granada. Ha sido decisivo en algunos partidos, como el que rompía la racha de siete partidos perdidos, ya que hizo el único gol del partido para vencer al Leganés. La próxima temporada debe ser la de su explosión definitiva.

Chumbi: temporada de altibajos para el de Águilas. Le marcó un golazo, cómo no, de cabeza, al Betis en las primeras jornadas que le valió al Alba para ganar en el Benito Villamarín. Sin embargo, su rendimiento no ha terminado de convencer. Ha tenido muchas oportunidades y cuenta con el apoyo de Luis César, pero su continuidad no está clara.

Rubén Cruz: cuando tu goleador de la pasada campaña, con 26 goles, acaba la primera vuelta sólo con tres, o hay un sustituto o estás último en la tabla. Lo segundo era lo que ocurría. En la segunda parte de la temporada todo cambió realizando actuaciones clave, como ante la Ponferradina (2-1), en la que su doblete sirvió para dar tres puntos de oro al equipo.

El entrenador: fiel a su filosofía

Luis César Sampedro comenzó la temporada con el mismo planteamiento que en Segunda División B, el cual le dio el ascenso al equipo, aunque ese sistema no resultó en la primer vuelta. Luis César rectificó y pasó del 4-3-3 a algo más parecido a un 4-2-3-1. También optó por no arriesgar tanto al sacar el balón jugado desde atrás, ya que le costó muchos puntos al equipo en los primeros partidos. El equipo notó los cambios del gallego, cuajando una segunda vuelta espectacular y salvándose holgadamente, cuando nadie parecía apostar por ello después de conseguir tan sólo 18 puntos en la primera vuelta. Ahora, el Albacete le ha propuesto la renovación, pero todavía no hay nada claro, ya que suenan varios equipos de Segunda y Primera para incorporar al técnico a sus banquillos.

Once ideal Albacete Balompié 2014/15