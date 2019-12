Xavi: "Valdés y Puyol merecían una despedida mejor"

Tras Cruyff y Guardiola el barcelonismo ya tiene un nuevo mito al que escuchar dentro del ya famoso "entorno" culé. Confirmada hace algo más de un mes su marcha, la palabra de Xavi Hernández es de peso capital en un club que ha sido su casa durante 25 años, 17 como jugador del primer equipo, y de la que el mediocentro se ha marchado con una de las grandes despedidas de la historia. El de Terrasa, ya con la cabeza puesta en formarse para volver a su Barça, atendió al periódico catalán L´esportiu para hablar de presente, pasado y también de su nueva vida en el fútbol qatarí.

El último capitán en levantar las tres copas volvió a manifestar lo complicado que ha sido para él marcharse del equipo pero asegura estar feliz por haberlo hecho en el mejor momento: "Pensaba marchar el año pasado y me habría equivocado. Hemos ganado otro triplete y lo he vivido como primer capitán. No recuerdo ninguna despedida de este estilo", señaló un futbolista agradecido a todo lo vivido especialmente por el cariño recibido por parte de una afición que nunca va a poder olvidarlo: "Lo que más me llena es el respeto y la admiración de todos. Evidentemente los títulos y el reconocimiento deportivo son esenciales, pero sobre todo el aprecio de la gente azulgrana, porque quedó en la retina de tanta gente es espectacular", opina el futbolista español con mejor palmarés de la historia.

"Todo el mundo me da las gracias y eso no tiene precio"

Xavi Hernández, generoso fuera del campo de la misma forma que su fútbol sobre el verde, no se olvida de sus compañeros que lo han acompañado durante todos estos años. Miembro de uno de los grandes Barcelona de la historia basados en la Masía y el ADN Barça, el futbolista de Terrasa lamentó que más jugadores de su generación no pudieran vivir una despedida como la suya y que era merecida por todos. Dos de los nombres propios los de Víctor Valdés y el gran capitán Carles Puyol: "No había la euforia de este año porque no se ganó nada y me sabe muy mal, porque son dos mitos del barcelonismo que merecían una despedida mejor", valora Xavi.

Con ellos, el centrocampista compartió vestuario de la mejor generación de la historia del Barcelona y también de la Selección. Conjuntos que ganaron todo y a todos con un fútbol de fábula, liderado por grandes entrenadores entre los que, para Xavi Hernández, destacan los nombres de Pep Guardiola y Luís Aragonés: "Pep ha sido un referente para mí en todos los sentidos. Como jugador, pero también, sobre todo, después en su etapa como entrenador. Es un gran perfeccionista. Consiguió revolucionar las ideas que nosotros teníamos incorporados y sacaba el máximo de cada uno de nosotros. Luís Aragonés es el número uno. Era el fútbol hecho persona, y si buscáramos el concepto de este deporte en el diccionario debería aparecer su nombre. Se le echa de menos", relató Xavi Hernández a los compañeros de L´esportiu. Además, y sin dejar de lado el tema de los técnicos, el nombre de Luís Enrique también ha acabado por ser importante en un Xavi que consiguió con él cerrar un ciclo histórico con el último triplete: "Es un gran entrenador. Se ha adaptado muy bien al equipo que disponía con delanteros que son bombas como Suárez y Neymar", dejó claro el futbolista del Al Sadd.

Ya desde un segundo plano, debido a que la próxima temporada no tendrá ningún tipo de unión directa con el club, Xavi no quiso entrar a valorar con detalles el futuro próximo de un equipo que tiene una fecha importante marcada en rojo dentro de tres semanas con las elecciones a la presidencia del Barcelona. El mediocentro catalán, que de aquellas se encontrará en plena pretemporada con su nuevo equipo, se mostró contento con el trabajo realizado por Bartomeu pero destacó la amistad que le une con el otro gran favorito a la presidencia, Joan Laporta: "Bartolomé se ha llevado de 10 conmigo, pero mi relación con Laporta va más allá del fútbol". Xavi se une así a las palabras de Guardiola como dos de los grandes espaldarazos del expresidente en su carrera por volver al Barça.

"Koke se adaptaría muy bien"

Con su marcha, todo el barcelonismo cuenta ya los minutos que faltan para volver a verlo en la Ciudad Condal. Siguiendo la extirpe de Cruyff o Guardiola, su forma de ver el fútbol dentro del campo lo hacen el siguiente en la cadena para volver a hacer triunfar al equipo en los banquillos. A pesar de todo, Xavi pide calma aunque es consciente de que algún día llegará su momento: "Mi casa es el Barça y mi objetivo es volver de lo que sea pero me he de formar, sentirlo, y cuando me tire de cabeza será porque no tendré dudas", para ello el futbolista seleccionó Qatar en lugar de Nueva York. En la panínsula Arábiga el jugador contará con uno de los mejores centros para formarse en lo técnico y en lo empresarial para, en unos años, volver de vuelta a su casa.