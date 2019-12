Eneko Bóveda, Javier Eraso y Gorka Elustondo, presentados

Tres fichajes de una tacada. Así ha comenzado el Athletic la nueva temporada 2015-2016. Eneko Bóveda, Javier Eraso y Gorka Elustondo, han sido presentados este miércoles en Ibaigane. El ya ex lateral del Éibar firma por tres temporadas, hasta 2018, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. El centrocampista proveniente del Leganés, firma también hasta 2018 con una cláusula también de 30 millones de euros. Por último, el polivalente jugador de la Real Sociedad comparte cláusula con sus dos nuevos compañeros, sin embargo, firma una temporada menos, hasta el 30 junio de 2017

Elustondo: “En ningún momento lo dude”

El ex jugador de la Real Sociedad ha sido el que más preguntas ha tenido que responder, comenzando por lo que supone para el jugar en el Athletic: “Llegar a un club como es el Athletic, histórico, de la magnitud que tiene, es un orgullo para mí que haya podido realizarse este contrato y que hayan depositado en mí la confianza para los próximos años. Soy consciente de la competitividad, de la calidad del grupo, vengo a sumar, a dar toda la calidad que tengo, trabajo e ilusión y a partir de ahí buscar un hueco en la plantilla.”

Además, no se olvida de su ex equipo, al que muestra agradecimiento por todo lo que le ha dado: “Estoy muy agradecido a la Real Sociedad, soy lo que soy por lo que he vivido allí, desde jovencito hasta ahora, pero bueno ha llegado a su fin, termine contrato, y tenía esta propuesta encima de la mesa, que en ningún momento lo dude, muy contento aquí y a empezar a trabajar de cero.”

Cuestionado por el proceso del fichaje, Elustondo explica: “Al final la continuidad de la Real se ha ido apagando con el tiempo, por circunstancias o porque el tiempo ha pasado y bueno, yo tenía en mente buscar una salida, un destino nuevo para empezar un nuevo camino en mi etapa profesional, consideraba oportuno que fuera ahora, ya que acababa contrato, y el interés del Athletic es desde prácticamente final de temporada, empezamos a hablar y hubo un acuerdo mutuo que se ha ido concretando. En ningún momento he dudado, tengo compañeros que han estado aquí que me han hablado maravillas de todo lo que es el club, técnicos y nunca he dudado”.

"He olvidado las lesiones y llego totalmente limpio"

El guipuzcoano afirma no tener preferencia en cuanto a su posición de juego: “Lo importante al final es el trabajo, que esté disponible para el entrenador, que vea que estoy trabajando bien y que vea que puede contar conmigo para cualquiera de las posiciones, estaría encantado. En ambas posiciones he participado en los últimos años y no tengo preferencias en ese sentido”.

Para finalizar, manda un mensaje tranquilizador a sus nuevos aficionados, anunciando que ha dejado atrás las lesiones: “Han sido un cumulo de circunstancias que quizá no hayamos acertado con la tecla, ha habido muchas historias ahí pero bueno, los últimos dos años ya he estado muchísimo mejor, he olvidado las lesiones y he estado disponible para el entrenador y aquí llego totalmente limpio, con mucha fuerza y olvidar ese tipo de situaciones para afrontar desde cero todo”.

Bóveda: “Siento la responsabilidad de superar un reto”

El joven lateral comenzó opinando sobre su mejora desde que salió de Lezama: “Más que en cosas concretas al final cada año lo afrontamos con la idea de ser mejores al final que al principio y ya van cuatro años que he estado fuera de aquí y por lo tanto, creo que he podido cumplir ese pequeño objetivo mío y la suma de estos cuatro años hace un jugador algo mejor del que se fue”.

Eneko Bóveda afirma que siente responsabilidad, pero no por tener que sustituir a Iraola: “Siento admiración por Andoni, por Óscar de Marcos, que fue el que más minutos hizo en esa posición la pasada temporada, y simplemente, siento la responsabilidad de superar un reto que me ha propuesto el club que es que la plantilla sea mejor conmigo y esa es la idea, que a final de año la valoración que haga el club de mi sea positiva”.

Por último, el canterano afirma que siguió al Bilbao Athletic como un aficionado más: “He seguido al Bilbao Athletic, estoy muy contento como seguidor del Athletic, es un gran logro”

Eraso: “He cogido personalidad, que es lo que me faltaba aquí”.

El centrocampista opina sobre su paso por el Leganés: “Cuando estás aquí, estas en el filial, puedes tener de todo y al final puede que no madures mucho. Salir a Leganés me ha venido muy bien, quise coger confianza, galones en un equipo de veteranos que se estaba jugando su pan, entonces, he cogido personalidad que es lo que me faltaba aquí. Con muchas ganas de entrenar, de trabajar, y de estar preparado”.

"Allí en Leganés he tenido la suerte de hacer goles"

Eraso sí que afirma que le gusta jugar en el centro del campo, aunque le es indiferente en qué posición: “Prefiero jugar en el mediocampo, en la posición que sea, de mediapunta, mediocentro, acompañando al pivote, de lo que sea, pero al final aquí vienes a sumar, a trabajar, entonces donde crea oportuno el entrenador ahí jugare bien contento”.

Por último, el canterano opina sobre su explosión goleadora en el conjunto madrileño: “Siempre los goles dan confianza. Allí en Leganés he tenido la suerte de hacer goles estos dos años, vas sumando vas sumando y el resultado puede ser este, que el Athletic se fije en ti y crea oportuno que puedes aportar al equipo”.