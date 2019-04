Danilo: "El Real Madrid es el club más grande, de otra dimensión"

Por sorpresa, cuando el mercado aún distaba en meses de verse abierto, el Real Madrid daba un golpe encima de la mesa atando a una de las piezas más codiciadas del mismo por una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

Danilo se convertía así en nuevo jugador merengue, la primera incorporación de cara a la temporada 2015/16, dejando atrás al Oporto para dar el salto al que él mismo ha calificado como el "club más grande del mundo".

Danilo, ansioso por comenzar

El brasileño, que se ha perdido la Copa América por una lesión en su tobillo, no tendrá problemas para aparecer el próximo día 10 de julio en Valdebebas, en la que será su primera toma de contacto tanto con sus nuevos compañeros como con las instalaciones del club blanco.

Danilo: "A cualquier jugador al que llame el Real Madrid se puede sentir muy orgulloso de su trabajo"

Por el momento, Danilo descansa en su país natal, en la ciudad de Belo Horizonte, para apurar los últimos días de vacaciones. Desde allí, y en una entrevista exclusiva con MARCA, el brasileño ha hablado de lo que ha vivido desde su fichaje y lo que espera suceda una vez se enfunde la elástica madridista.

Danilo afirma que ya ha mantenido los primeros contactos con el nuevo técnico: "Benítez me ha llamado por teléfono. Hablamos sobre mi lesión, quería saber cómo iba mi recuperación. También comentamos sobre el nuevo desafío. Aunque fue poco, me dio a entender que se preocupaba por mi y eso me dejó muy feliz", comentó.

Su sueño, ser jugador del Real Madrid

El brasileño se siente preparado para el desafío: "Si te llama el Real Madrid te puedes sentir muy orgulloso de tu trabajo. El Madrid es el club más grande del mundo, es de otra dimensión. Para jugar aquí tienes que ser el mejor", comentó Danilo que afirmó ser "de siempre del Real, mi sueño era jugar aquí".

El lateral confiesa haber apoyado al equipo blanco una vez que el Oporto fue eliminado de la Champions: "Quería que ganasen para llegar a un equipo campeón. Como aficionado sufro realmente, ahora nos tocará prepararnos para el próximo año en el que espero poder ayudar para volver a conquistar la Champions de nuevo".

Danilo: "Desde el primer momento en el que hubo interés del Madrid no tuve dudas, solo quería jugar en el Madrid porque siempre me gustó el equipo"

El brasileño habló también de la salida de Ancelotti: "Él había sido campeón de Europa un año antes, pero el fútbol es muy exigente y el Real Madrid lo es todavía más. No fue en realidad una sorpresa, puesto que en el deporte si no tienes resultados terminas saliendo".

Danilo se define a sí mismo: "Doy equilibrio. Un lateral tiene que crear peligro al contrario, no contra su propio equipo. No me gusta defender, pero he trabajado en los últimos años. Ahora me considero mejor en defensa que en ataque, aunque me gusta llegar arriba para marcar goles y dar asistencias. Por mi estatura, el uno contra uno es mi debilidad, aunque he trabajado y mucho este año. Como punto fuerte, el fútbol de asociación, me encanta dar asistencias".

El brasileño ya sueña con su presentación: "Será un momento feliz, la realización de un sueño. De pequeño veía a los brasileños que fichaban por el Madrid, que tenían éxito.. Llegar al Bernabéu será la culminación de un sueño. No estoy nervioso, pienso en cómo será mi adaptación al equipo".

Un fichaje con recomendaciones

Danilo desvela el proceso de firma: "No tuve mucho tiempo, fue todo rápido. Hubo especulaciones desde tiempo atrás, aunque es desde diciembre cuando se empieza a mover. Desde entonces mis representantes hablaron con el Oporto de la renovación y miraron otras oportunidades, y ahí apareció su interés".

El de Bicas afirma no haber manejado otra posibilidad: "Desde el primer momento en el que hubo interés del Madrid no tuve dudas, quería irme para allá. No miré lo económico, solo quería jugar en el Madrid porque siempre me gustó el equipo", afirma Danilo, que confiesa que Casemiro le habló "maravillas" del conjunto blanco y también James, que le invitó a no desaprovechar la "oportunidad de venir al Real Madrid" si los blancos mostraban interés.

Danilo desvela que tanto James, Casemiro y Lopetegui le invitaron a ir al Madrid. También que Neymar intentó lo propio para que firmase por el Barcelona

Además de Casemiro y James, también Lopetegui y Juan Carlos (preparador físico del Oporto) le hablaron del Madrid: "Me dijeron que era un club maravilloso, que no podría ir a un lugar mejor que el Real Madrid. Pero también me advirtieron de la historia, de la exigencia de estar siempre a buen nivel. Me aconsejaron cómo jugar y qué hacer".

Para finalizar, otro que trató de influir en su decisión aunque en su caso no para vestirle de blanco, fue Neymar para intentar llevárselo al Barcelona: "Trató de invitarme, pero fue una decisión personal, él me respetó. Somos amigos".

Danilo asume la responsabilidad de su traspaso: "Soy consciente del valor que me han dado y lo que esperan de mi. Soy consciente de que debo construirlo a diario en los entrenamientos, que en algún momento pueden surgir dudas, pero estoy preparado para eso, y con el tiempo demostraré el jugador que soy".

Su lesión

Danilo desvela que ha permanecido en contacto con el club en lo referente a su lesión: "La lesión ha tenido también una lectura positiva. Y es que podré comenzar la pretemporada con el equipo. Ya había hablado con la gente del Madrid para tener las menos cvacaciones posible y comenzar cuánto antes. Así tendré las mismas opciones que el resto de jugadores".

Para finalizar, el ex del Oporto habló de su problema en el tobillo, que está cerca de ser cosa del pasado: "Estoy casi recuperado, espero poder entrenarme con mis compañeros desde el primer día. Demostraré el jugador que soy".