Real Valladolid 2014/15: las sorpresas de la temporada

Poco que destacar del Real Valladolid en la temporada 2014/15. Sin embargo, quedaron detalles positivos, aunque no vayan a tener mucha continuidad en el futuro. Desde la irrupción de Mojica, que finalmente quedó en nada, hasta el Óscar más goleador, pero también irregular. A continuación, la redacción de Valladolid VAVEL escoge sus sorpresas de este pasado curso.

Roger: el 'pistolero' disparó lo que pudo

Roger recaló en Valladolid con un trabajo difícil, sustituir a Javi Guerra que había fichado por el Cardiff City. El valenciano llegó con ilusión y con ganas de demostrar todo lo que sabía, y sobre todo con ganas de dar todo por el club que había confiado en él. Pronto llegaron los resultados, y Roger comenzó a ser uno de los más destacados de la plantilla, etc. Pero llegó el sexto partido de Liga, que enfrentaba a Sporting de Gijón y Real Valladolid en El Molinón, y con él uno de los mazazos más duros que el Real Valladolid y el propio Roger iban a sufrir en la temporada. En el minuto 31 del encuentro su rodilla falló, y el futbolista se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

A pesar de esto, el valenciano no perdió la ilusión y la fe, y se marcó el objetivo de regresar más fuerte aún y de anotar el gol que diera el ascenso a primera al Real Valladolid. Fueron seis meses de trabajo intenso tanto con el equipo médico del Real Valladolid como con el del Levante UD, pero finalmente regresó, y como bien había dicho al caer lesionado, lo hizo más fuerte y con el objetivo de agradecer a la afición todo su apoyo. Y así lo hizo. Reapareció en Montilivi entrando en el minuto 66 por Túlio de Melo, pero el partido clave llegó en la siguiente jornada, contra el Mirandés, en el estadio José Zorrilla. Rubi premió su esfuerzo y decidió ponerle en el once titular, y el 'pistolero', como es conocido Roger, no falló y en el minuto 22 todos los esfuerzos se vieron recompensados y anotó el 1-0. A partir de este momento, Rubi depositó toda su confianza en él, y volvió a ser el delantero titular y uno de los pilares del tramo final de la temporada.

Roger finalmente ha conseguido un total de siete goles, habiendo jugado tan solo 17 encuentros con la elástica blanquivioleta. A pesar de esto, el valenciano ha finalizado como tercer máximo goleador de la plantilla tras Óscar y Mojica. Roger ya ah regresado al conjunto valenciano tras concluir el periodo de cesión, pero los goles, la garra, el compromiso y el esfuerzo que este jugador ha demostrado nunca serán olvidados por la parroquia pucelana.

Mojica: la bala colombiana

Aunque llegaba de jugar en Primera División con el Rayo Vallecano, el rendimiento de Johan Mojica era toda una incógnita. Apenas había disputado un puñado de partidos con el equipo franjirrojo, la mayor parte del tiempo lo había hecho de lateral y no había tenido mucha fortuna. Defensivamente no transmitía demasiadas garantías; no estaba lo suficientemente pendiente de su par, le faltaba contundencia, carecía de rigor táctico y prefería subir la banda a las labores de contención. Pero entonces Rubi, lejos de ver un problema, vio en el colombiano un interesante extremo derecho. El '3' pucelano, a pesar de lo que pudiera aparentar su dorsal, era un jugador eminentemente ofensivo, era su naturaleza, y sus características físicas hacían de él un portentoso atleta con una aceleración y una velocidad punta capaces de hacer estragos en cualquier defensa rival con ciertos espacios. Gran acierto, sin duda.

Cuando echaba a correr era complicadísimo pararle, su larguísima zancada dejaba atrás a rivales con una facilidad insultante. Liberado de las tareas defensivas, Mojica pronto se erigió como la principal arma del ataque del Real Valladolid. Su gran rendimiento hizo que Zakarya Bergdich, titularísimo en el extremo izquierdo las primeras jornadas, pronto se viera obligado a cambiar de banda. Aunque en ocasiones pecaba de individualista y se le pedía que combinara más a menudo con sus compañeros, lo cierto es que ese futbolista flacucho y desgarbado que llegó como defensa se había convertido en uno de los hombres más desequilibrantes de la Liga Adelante. Encaraba a su defensor en cuanto podía, su regate era eficaz, sus centros en carrera hacían mucho daño al rival y de cara a puerta también estaba de dulce. Johan Mojica cuajó una primera mitad de temporada sensacional en la que anotó seis goles y repartió cuatro asistencias, y la afición blanquivioleta ponía sus esperanzas en él para lograr el ansiado ascenso a final de temporada.

Óscar: el líder por excelencia

En un curso lleno de dificultades y adversidades para el conjunto pucelano, ha habido un futbolista que ha brillado con luz propia durante buena parte de la campaña. La figura de Óscar González, quien fuera duramente criticado cuando se consumó el descenso de los castellanos a la Liga Adelante, ha resurgido de sus propias cenizas cual ave fénix para firmar sus mejores registros como integrante del Real Valladolid a nivel individual. Es cierto que ello no ha servido para lograr el ansiado premio del ascenso, además de que el salmantino no estuvo tan acertado ni participativo contra la UD Las Palmas en el playoff como su equipo hubiera deseado, pero no cabe duda de que ha sido de lo más destacado en lo que alude al rendimiento blanquivioleta desde que el esférico comenzara a rodar a finales del mes de agosto del pasado año.

Los números del '10' del Pucela han sido realmente meritorios, sobre todo en lo que hace referencia a su labor como goleador y asistente de la mano de Rubi. 16 tantos transformados, tres de ellos desde el punto fatídico, 47 ocasiones generadas y 10 asistencias repartidas por el charro evidencian que sus estadísticas con el Club presidido por Carlos Suárez en la división de plata del deporte rey a nivel nacional han sido muy positivas. Óscar se ha coronado como el máximo artillero de los suyos en la temporada que acaba de expirar, a lo que se debe añadir que también ha sido el integrante del plantel albivioleta que más pases de gol ha dado a sus compañeros.

Tras el batacazo contra Las Palmas, el Pucela es muy consciente de que deberá hacer una reestructuración interna con la finalidad de regresar al Olimpo del balompié en España el próximo curso futbolístico. No obstante, los seguidores vallisoletanos desean que el futuro de Óscar siga estando ligado a la entidad castellana, principalmente porque todo el mundo a orillas del Pisuerga es plenamente consciente de que el ex del Real Zaragoza debe ser el líder y la referencia del cuadro blanquivioleta para comandar la misión de volver al sitio que merecen los vallisoletanos: la Liga BBVA.

Óscar ha demostrado durante mucho tiempo que es capaz de entenderse y asociarse tanto dentro como fuera del campo con todos los jugadores del cuadro pucelano, por lo que habrá que esperar para comprobar si el salmantino sigue tomando la responsabilidad de ser el astro de un equipo que quiere volver a destacar en el firmamento de equipos del fútbol nacional. Esto es un deporte colectivo, donde el entramado tiene que funcionar de manera armoniosa y ordenada para cumplir los objetivos propuestos, pero es evidente que también resulta fundamental contar en tus filas con un jugador capaz de desequilibrar con un gesto técnico digno de un auténtico súper clase. Pase lo que pase, el '10' ha dado claros síntomas de haber regresado para quedarse y no irse nunca. ¿Conseguirá capitanear a los suyos el siguiente curso en busca del tan preciado ascenso?

Braulio: sus fichajes no dieron el tan ansiado ascenso

Braulio, a pesar de que el club no consiguiera ascender, se movió en el mercado mejor que en las últimas temporadas

Desde que el verano pasado el gallego llegara hasta tierras pucelanas, todo han sido halagos para el exdirector deportivo de clubes de importancia como el Valencia C.F. Braulio aterrizó en la capital del Pisuerga con la difícil misión de confeccionar un equipo totalmente nuevo, que se levantara del mazazo del descenso a Segunda División y que fuera capaz de afrontar el difícil reto del ascenso en una categoría tan complicada como la de plata del fútbol español. Desde el principio tomó las riendas fichando a jugadores interesantes y con experiencia como André Leao, Alejandro Alfaro o Javi Varas, culebrón que se alargó hasta bien entrado el verano y con la Liga a punto de comenzar. Al de Pontevedra, y sobre todo con la lesión de larga duración de Roger Martí, le tocó pescar invierno, empleando toda su audacia en un mercado de fichajes en el que encontrar algo bueno, bonito y a coste cero es sumamente complicado.

El director deportivo del Real Valladolid se trajo a Jonathan Pereira, que estaba condenado al ostracismo en Vallecas, a Túlio de Melo, Hernán Pérez y el portero Raúl Fernández, en el que había tantas esperanzas puestas en Lezama, pero que andaba por tierras cántabras en el Racing de Santander. Una vez finalizada esta temporada 2015-2016 para el Real Valladolid y valorando la figura de Braulio, el error de este ha sido el de firmar jugadores con contratos supeditados, única y exclusivamente al ascenso de su equipo. Ahora, tras la decepción del no ascenso, se ve obligado a construir un nuevo equipo de cero.

La afición supo responder

Siempre se ha dicho que un club se mide por sus aficionados, por su notoriedad y la cantidad de éstos. La afición siempre ha sido considerada como el jugador número doce y en muchas ocasiones ha sido siempre así. Una buena afición puede llevar en volandas a su equipo, hacer que hasta el mejor jugador del mundo se estremezca o incluso que el mejor equipo del mundo parezca un grupo de juveniles ante un rival claramente inferior a él. Este es el ejemplo que pudimos vivir en el partido de ida de la primera eliminatoria de promoción a primera que enfrentaba al Real Valladolid contra Las Palmas. En una jornada bastante lluviosa en la capital castellanoleonesa, alrededor de 17.000 espectadores se encontraban en las gradas del José Zorrilla para esperar poder ver la victoria de su equipo ante el conjunto amarillo.

Desde la dirección del club, se ayudó a que el estadio presentara una imagen excepcional, permitiendo que cada abonado pudiera sacar dos entradas más al precio de cinco euros cada una. Dicha promoción fue denominada 'A Corazón Abierto' con el fin de que el estadio tuviera la mayor afluencia posible. Aunque ni el tiempo ni el resultado acompañaban, ya que Araujo adelantó a los amarillos nada más empezar el partido, la afición no dejaba de animar a su equipo y de esa manera contagió al conjunto de Rubi, que jugó uno de los mejores partidos que se recuerdan en esta temporada. El tanto del empate de Hernán Pérez fue el momento de más júbilo de la afición blanquivioleta, esa misma afición que se indignaba con las expulsiones de Chica y Timor por parte de Arias López. La afición respondió con nota a la llamada del club, aunque el equipo no correspondió.