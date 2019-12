Vujadinovic se lo piensa

Su lesión ante el Sabadell le obligó a retrasar sus vacaciones. Eso le valió al club unos días extra para conseguir lo imposible: que renovara con el club rojillo. La misión no tuvo éxito. "Con 23 ni me lo pensaba, pero con casi 29 años tengo que mirar por mi futuro y el de mi familia", respondió, casi a modo de despedida, el central serbio sobre su continuidad en Pamplona a una radio local. Recuperado del neumotórax, Nikola Vujadinovic se marchó de vacaciones con su familia y una certeza en su cabeza: no volvería a vestir de rojillo la próxima temporada. Sin embargo, como muchos otros, no contaba con el nombramiento de Enrique Martín como técnico del conjunto navarro para el curso 2015/16.

El técnico de Campanas lanzó hace unos días una bomba que ya nadie esperaba. Confirmó que había hablado un par de veces con el central –que no tiene representante y gestiona él mismo sus contratos– e insinuó que quizá le había conseguido convencer. Si bien el rendimiento de Vujadinovic ha sido notable desde que llegara en noviembre para suplir la baja de Jordan Lotiès, su peso en el equipo se incrementó exponencialmente desde la llegada de Martín al banquillo de Osasuna. Le convirtió en un líder, le inculcó unos valores y, con ellos, se ganó la devoción de la grada navarra. Y es así como el serbio ha vivido algunos de los momentos "más bonitos" de toda su carrera. Esa es la gran baza que tanto la dirección deportiva como el técnico intentaron jugar al filo de su contrato, el pasado martes 30 de junio.

Osasuna ya no puede renovar a Vujadinovic; pero sí ficharle

Vujadinovic, que ya debería haber empezado a deshojar la margarita para decidir su próximo destino (Estados Unidos, Alemania, Italia, etc.), ha dejado todas las ofertas en standby y ha regresado a Pamplona tras sus vacaciones para escuchar a Osasuna que, aunque puso toda la carne en el asador, no consiguió firmar la renovación del central antes de las doce de la noche. De este modo, tanto el club como el jugador se enfrentan desde ayer a una nueva negociación; negociación para firmar a un agente libre con todo lo que ello significa tras las limitaciones impuestas por la LFP: los navarros solo podrán ofrecer al defensor el salario mínimo (68.000 euros) o, como máximo, un 25% del espacio salarial liberado con la finalización de contratos como el suyo.

En cualquier caso, y a pesar de que desde Osasuna se está haciendo "un gran esfuerzo económico" por retener al jugador, los cantos de sirena que llegan desde otras ligas superan por mucho la oferta rojilla. No obstante, en El Sadar se muestran optimistas. Lo que hace unos días era negro, empieza a aclararse y, aunque se rumoreaba que hoy podía ser el día en que Vujadinovic firmara su nuevo contrato, Martín y, sobre todo, la afición –volcada a través de las redes sociales por la 'renovación' del central–, tendrán que esperar unos días hasta la conclusión final de este culebrón. Así lo ha manifestado el jugador, que ha reclamado tiempo para tomar una decisión definitiva.

Sisi también valora su continuidad

Junto a Vujadinovic, el pasado martes dejaron de ser oficialmente rojillos los cedido Cadamuro, Cedrick y Pablo Hervías, además de Echaide, Jokin Ezkieta, Raoul Loé y Sisi. Al primero, el club ya le comunicó al término de la temporada que no continuaría en Osasuna; por su parte, Ezkieta, que tenía un preacuerdo con el Barça, tampoco recibió propuesta de renovación. Y, por último, la entidad navarra tampoco quiso entrar en conversaciones con Loé, quien desde hace un año cuenta con suculentas ofertas de las grandes ligas europeas. Es por ello que sorprende la decisión del espigado centrocampista camerunés, que ha caído en el embrujo de los petrodólares y jugará la próxima temporada en el Al Sailiya de la liga de Qatar, undécimo clasificado –de 14– del torneo doméstico qatarí el pasado curso.

Con el que si se intentó contar de cara a la próxima temporada es con Sisi. El mediapunta manchego firmó en la 2014/15 su mejor temporada como rojillo, convirtiéndose en uno de los líderes del equipo. No obstante, el futbolista de Albacete se despidió ante la prensa tras el partido ante el Sabadell y, a diferencia de lo ocurrido con Vujadinovic, Osasuna no intentó un último esfuerzo por convencer al ex del Valladolid, salpicado en las últimas fechas por el 'Caso Osasuna'. Sin embargo, cuando parecía que su marcha era segura, e incluso se hablaba de Alemania como posible destino, Sisi se destapó con unas declaraciones ayer en su cuenta de Twitter que invitan a pensar que su continuidad en Pamplona no está descartada al 100%.

Después de que el futbolista no se despidiera de la afición de Osasuna, un buen número de seguidores pidieron explicaciones al mediapunta a través de esta red social, a la vez que le deseaban suerte —o no...— para su nueva etapa. Y esto fue lo que el centrocampista contesto a algunos de sus followers:

La oferta de renovación por Sisi ha caducado

En cualquier caso, pasado el 30 de junio y finalizada su vinculación con Osasuna, la oferta de renovación del club ha caducado, por lo que si quisiera seguir en Pamplona ambas partes tendrían que sentarse a negociar un nuevo contrato que, dadas las condiciones exigidas por la LFP –una vez más–. Así, una posible oferta por su continuidad sería muy inferior económicamente a lo que presumiblemente exige el jugador, por lo que volver a ver a Sisi vestido de rojo se antoja, de momento, improbable.

El Athletic vuelve a por Merino

Según As, ofrecerían dos millones más cedidos por el canterano

Otro que no está claro que color vestirá el próximo curso es el joven Mikel Merino, con contrato vigor. Después de que en noviembre el Athletic Club comenzara a interesarse por el futbolista navarro –que llegó a ser considerado como "una prioridad para Valverde" de cara al curso 2015/16– el bajón que ha dado en su rendimiento durante la segunda vuelta parecía alejar a los ojeadores rojiblancos del mediocentro. Sin embargo, el miércoles el diario As avivaba de nuevo el interés de Ibaigane por el futbolista. Concretamente, el periódico madrileño informaba sobre una oferta de dos millones más una serie de jugadores cedidos, entre los que podrían encontrase Bustinza, Galarreta, Aketxe, Guillermo o incluso el exrojillo Kike Sola.

Y si la llegada de Martín puede ser un incentivo para la renovación de Vujadinovic, en el caso de Merino podría desencadenar el efecto contrario, según As. El rotativo recuerda a este respecto la ausencia del jugador en la convocatoria ante el Leganés, partido para el que el entrenador navarro requería de “gente involucrada y que tenga instinto de supervivencia”, como señaló en rueda de prensa al ser preguntado por las bajas por decisión técnica: Cadamuro, Ansarifard y el propio Merino.

De momento, en Osasuna niegan tajantemente oferta alguna, no solo por el canterano, sino por cualquier futbolista de su actual plantilla. En cualquier caso, fuentes del club aseguraron al portal Navarrasport que, de producirse la oferta que publica As, se consideraría muy insuficiente para hacerse con los derechos del jugador.