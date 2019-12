Un tridente mágico para un triplete histórico

A sus 35 años Germán Beltrán Juárez es el más veterano de los tres protagonistas de esta entrevista, y el único no nacido en Euskadi, aunque sus diez temporadas transcurridas entre Barakaldo, Eibar, Laudio y ahora Portugalete le hacen ser casi un futbolista de la tierra. El pasado domingo dos goles suyos en la primera mitad del encuentro final ante el Cayón sirvieron para ‘abrir la lata’, y luego dar la tranquilidad necesaria a los jarrilleros para afrontar el resto del encuentro.

Algo más jóvenes, pero no menos curtidos que el de Alcañiz, son Jokin Aranbarri Arrizabalaga e Imanol Etxabe Bilbao. ambos pertenecientes a la misma generación del 84. Tras vestir la camiseta de diferentes equipos vascos, llegando a compartir el mismo vestuario en Sestao, tanto el guipuzcoano como el vizcaíno resultaron claves para la suerte del Arenas y el Gernika respectivamente en los playoffs. Mientras que un hattrick de Jokin en apenas quince minutos del segundo tiempo le servía para hacer historia con el ‘histórico’ en Gobela, a Imanol no le hacía falta marcar para ser reconocido como ‘profeta en su tierra’ gracias a dos dobletes que confirmaron sendas remontadas en las eliminatorias previas a la final contra Osasuna B.

PREGUNTA: Dadas las fechas quizás esta entreviste les pille haciendo las maletas para las vacaciones de verano.

BELTRÁN: Pues has acertado, ya que estoy cargando el coche porque mañana salimos de viaje ya, así que mejor acometer esta entrevista cuanto antes. Haber tenido que jugar las tres rondas de playoffs te hace acabar en estas fechas, y dentro de nada, casi sin darte cuenta, tienes que empezar de nuevo a entrenar.

ETXABE: Pues no, hasta el lunes próximo no me marcho ya que tengo una boda el siguiente fin de semana.

ARANBARRI: Pues mi trabajo de profesor, que compagino con el fútbol, terminaba hoy, así que mañana marcharé unos días a Madeira, que ya necesitaba unas pequeñas vacaciones para descansar.

Beltrán: "Dejé pasar cosas interesantes que tenía en Segunda B para unirme al proyecto del Portugalete",

P: Unas vacaciones que se disfrutarán el doble, es de suponer, con la fiesta del ascenso tan reciente.

BELTRÁN: Sin duda, muy contento por la sensación final de satisfacción, de terminar subiendo, después de quedar campeones de liga pero no poder subir a la primera oportunidad contra el Talavera.

ETXABE: Serán más cortas que otros años, pero sin duda merece la pena. Me imagino que volveremos a los entrenamientos a finales de julio, aún no se sabe pero eso espero.

ARANBARRI: Pues sí, porque con estas semanas más de competición tras acabar la liga, el hecho de que todo haya acabado bien ayuda a llevar mejor el retraso de las vacaciones.

P: Pueden resumir precisamente cómo se ha celebrado este ascenso en el club y en la ciudad en general.

BELTRÁN: Con muchas ganas, porque era algo ansiado por todo el club. Desde un principio desde directiva, cuerpo técnico y los mismos jugadores, teníamos claro que la prioridad era clasificarse como primero de grupo para conseguir el ascenso. Tras muchos años, creo que eran diez, intentando sin éxito el regreso a Segunda B, es para estar muy contentos. Aunque, una vez conseguidos, los ascensos parezcan tan fáciles como la locura que se acaba de vivir en Vizcaya esta temporada, cuestan mucho.

ETXABE: En cuanto acabó el partido lo celebramos en el campo con la gente, amigos, familia, y luego de forma más íntima lo festejamos en el vestuario. Al salir había preparado un camión en el que nos subimos para dar unas vueltas por el pueblo. Por último nos recibió el alcalde en el Ayuntamiento, salimos al balcón desde donde algunos de lo jugadores hablamos con la afición. Por último se hizo una cena conjunta, en una calle peatonal donde están los bares, para todos los aficionados, jugadores, directiva…

ARANBARRI: En el club se esperaba este ascenso, porque llevaban tres años – dos en mi caso – estando a punto de subir. El año pasado nos llevamos un palo muy gordo en Madrid, en la última eliminatoria ante el Trival Valderas. Desde el primer momento el día fue perfecto: nos concentramos en el hotel, a la llegada del autobús al campo nos recibieron los aficionados. Ya dentro había un ambiente increíble en Gobela, lo mismo que en la plaza tras acabar el partido y celebrarlo todos juntos. Para terminar el alcalde nos recibió en el Ayuntamiento.

P: De entre las muchas felicitaciones que habrán recibido, ¿hay alguna que les haya llamado especialmente la atención o merezca la pena ser destacada?

BELTRÁN: Todas en general. Llevo muchos años en Euskadi, primero en Barakaldo, luego en EIbar, en Llodio y ahora aquí en Portugalete. Estoy muy vinculado a esta zona, y hay mucha gente relacionada con el mundo del fútbol que te está siguiendo día a día y sabe valorar lo que significa esto. También están las felicitaciones de gente de mi tierra, y por supuesto las de mi familia. Al final todas suman, todas son importantes, y se agradece que la gente se preocupe por cómo te van las cosas tanto a nivel personal como de club.

ETXABE: No, ninguna especial. Al final todos los que me ha felicitado son gente cercana: familiares por supuesto, muchos conocidos de todos los clubes donde he estado, tanto futbolistas como entrenadores, antiguos compañeros de la Universidad, etc. Muchísimas felicitaciones que se agradecen todas por igual.

ARANBARRI: Sobre todo a los dos que me están aguantando cada semana, que tienen mucho mérito, y sin los cuales no tendría sentido esto.

Etxabe: "He podido quitarme una espinita clavada con el equipo de mi pueblo".

P: ¿En cuántos playoffs o/y ascensos han participado en su carrera? ¿Qué ha tenido éste último de especial?

BELTRÁN: He jugado seis playoffs y conseguido tres ascensos. Cada año es más especial si cabe, porque vas cumpliendo una edad, y, aunque me encuentro bastante bien, no sabes cuánto te puede quedar. Este año venía de hacer una buena temporada en Segunda B con el Laudio, y por buscar estabilidad dejé pasar cosas interesantes que tenía de fuera en Segunda B, para unirme a este proyecto, porque vi que iban en serio y me atrajo la idea. Con suerte y trabajo, el haber conseguido poco a poco los objetivos que se proponía el club es algo que te motiva, te ilusiona y te une más al proyecto del club en el que estás.

ETXABE: He disputado ocho playoffs, de los que ascendí en tres de ellos: primero con Barakaldo, luego con Leioa y este año con el Gernika. Han sido tres éxitos en mis cuatro últimas temporadas que compensan mis primeras experiencias. Por otra parte lo que ha tenido de especial este playoff es que yo soy de Gernika. Me crié como futbolista en Lezama desde los 11 años, y siete después el Athletic me cedió al Gernika, que me dio la oportunidad de debutar en Tercera con 18 años. Además en los cinco años que estuve en mi primera etapa en Gernika jugué tres playoffs, quedándonos a las puertas de ascender en todos, por lo que he podido quitarme esa espinita clavada con el equipo del pueblo.

ARANBARRI: Pues con éstos, son los terceros playoffs que juego: primero, con el Sestao y estos dos últimos años con el Arenas. Y de ellos dos ascensos, uno con el River además de éste. Realmente cada ascenso se vive con sensaciones diferentes. La primera vez que juegas unos playoffs quizás se afronta como con más tensión, con más responsabilidad ante la afición, el club… Yo sin embargo lo he llevado bien. Me siento cómodo en este tipo de partidos con tanta presión, con tanta influencia mediática, y creo que en todos los encuentros de playoffs que he podido disputar he disfrutado muchísimo.

P: Sinceramente, ¿era éste el objetivo marcado a principios de temporada, y no haberlo conseguido se habría considerado un fracaso?

BELTRÁN: Fracaso, pero entre comillas, por no ascender. Estábamos haciendo todo lo posible para ello, y por eso queríamos acabar campeones de liga, para poder disfrutar de una doble oportunidad. Aunque lo das todo por tu club, también sabes que esto es fútbol, que juegan dos, y que del mismo modo que ganas te puedes quedar fuera. Sin duda habría sido algo frustrante, decepcionante, pero con la experiencia aprendes a convivir con ello. Afortunadamente la suerte y el trabajo han decantado la balanza de nuestro lado.

ETXABE: El presidente del Gernika no es de los que lleguen marcando objetivos. Pero nosotros, dentro del vestuario, aunque prefieres que no salga a la luz, sabíamos que teníamos una buena plantilla y que se podía hacer algo bonito esta temporada. El objetivo era entrar en playoffs, y una vez dentro, sí que nos marcamos el de ascender. Pero jugadores y cuerpo técnico éramos conscientes de que era una plantilla buena, con gente experimentada en otras categorías pero también joven. Aunque desde fuera no nos dieran muy favoritos, poco a poco nos lo hemos ido creyendo hasta conseguir este ascenso

ARANBARRI: Realmente el fracaso habría sido que no hubiéramos entrado en playoffs. Desdde el primer día la junta directiva nos comentó que ése era el objetivo. Una vez que lo conseguimos, además de hacer bien tu trabajo es necesario una pizca de suerte, como la que tuvimos el día del Oviedo B, porque por un minuto, en el que forzamos la prórroga, igual nos habríamos quedado fuera a las primeras de cambio. Son los pequeños detalles que influyen.

Aranbarri: "Me siento cómodo en este tipo de partidos con tanta presión e influencia mediática"

P: Cada uno de una forma ha sido protagonista de sus respectivos equipos en estos playoffs. ¿Podrían recordar cuántos goles han conseguido esta temporada tanto en liga como ahora en playoffs?

BELTRÁN: He conseguido doce goles en total, incluído los dos del domingo ante el Cayón. La verdad es que se afrontaba la eliminatoria con una sensación de cierto favoritismo, ya que el grupo vasco en general se considera más potente que el cántabro, nosotros habíamos quedado primeros y ellos cuartos... Sin embargo este tipo de eliminatorias son peligrosas, porque a diferencia de la liga regular, que te permite enderezar un mal inicio partido a partido, los encuentros de playoffs se deciden muchas veces por pequeños detalle. Un gol encajado en una jugada de estrategia, o en un error, puede hacer que todo el trabajo acumulado se vaya al garete. Por eso fue importante marcar, porque ellos salieron cómodos al principio, y el encuentro estaba algo trabado. A partir del primer gol se encarriló el partido, y ya el segundo gol en el descuento de la primera parte supuso un mazazo para ellos y una alegría inmensa para nosotros, porque la ventaja era más que importante.

ETXABE: 14 goles en liga regular, y cuatro más en los playoffs. La verdad es que el míster, Jabi Luaces, al que ya tuve en Portugalete, ha sido clave por la confianza que siempre ha demostrado en mí. Eso se nota en el campo, me ha dado minutos y protagonismo en el juego, y creo haberle respondido. Tampoco sin los compañeros podía haber metido tantos goles, con lo que tanto en lo personal como en lo colectivo puedo decir que ha salido un año estupendo.

ARANBARRI: Pues en los playoffs he metido cuatro, los mismos que en liga regular creo. Durante la liga no he estado muy acertado de cara a portería, aunque sí en otros aspectos del juego. De todas formas me basta este buen rendimiento en los playoffs para sentirme satisfecho.

P: Además los tres ascienden a una categoría que en el plano individual no les es desconocida a ninguno. ¿Se podría decir que es un regreso por la puerta grande?

BELTRÁN: Como quien no quiere la cosa, la que viene será mi décima temporada en Segunda B, y es un regreso bonito, por sentirte protagonista de un ascenso y con la alegría compartida con el resto de compañeros. Sin duda todos hemos trabajado muy duro, codo a codo con el cuerpo técnico, y el trabajo con estas ganas e intensidad suele dar resultado.

ETXABE: Pues sí, porque después de hacer una muy buena temporada con Jabi Luaces en tercera hace 7 años, tuve la oportunidad de debutar en 2ª B con un grandísimo equipo como es el Sestao River, un histórico de Vizcaya. Fueron dos buenas temporadas en lo personal aunque en la segunda sufrimos el descenso de categoría. Creo que puedo seguir rindiendo bien en Segunda B, tengo cuerda para rato, y me hace especialmente ilusión por volver a esta categoría con el equipo del pueblo, estrenando el campo nuevo de Gernika. y con tantos equipos vizcaínos en el grupo.

ARANBARRI: Bueno no sé si por la puerta grande o no. La verdad es que he tenido la suerte de jugar varios años en Segunda B, entre Barakaldo, Lemona y Sestao, pero cuando tuve que ir a Tercera lo hice convencido de que era un proyecto interesante el que me ofrecía el Arenas. Y así se ha demostrado que con seriedad y haciendo bien las cosas el club ha podido regresar a Segunda B muchos años después.

Etxabe: "La confianza que siempre me ha demostrado Jabi Luaces ha sido clave en mi rendimiento"

P: ¿Cuál es su situación contractual a 30 de junio? ¿Están renovados o piensan que van a hacerlo?

BELTRÁN: Sí, yo sigo porque el año pasado firmé dos temporadas más una opcional, que se hacía fija en caso de ascender. Como ya dije venía de hacer una temporada importante el año pasado y mi ilusión era volver a Segunda B con el Portu. Mientras pueda seguir peleando por estos campos, lucharé por estar lo más arriba posible. Para mí es una motivación diaria, porque valoro seguir dedicándome a lo que me gusta, y más con la alegría de haber conseguido los objetivos marcados por el club de campeonato y ascenso.

ETXABE: Sí, tengo otro año más con el Gernika, así que estaré seguro con ellos en 2ªB.

ARANBARRI: De momento tenía para un año, porque como norma suelo firmar contratos por un solo año. Aunque quedan pocos días y habrá que decidir pronto qué hacer el año que viene. ahora voy a intentar descansar un poco, porque los que están a mi alrededor se merecen eso,

P: De todas formas la gran cantidad de equipos vascos la próxima temporada parece que les debería asegurar la participación en la categoría de bronce. ¿El kilo de jugador vasco se va a pagar bien este verano?

BELTRÁN: Si no se encuentra por aquí, imagino que habrá que buscar jugadores por otros lados, pero de todas formas en el fútbol vasco hay mucho talento, mucho jugador joven con proyección por el que yo creo que se debe seguir apostando.

ETXABE: La verdad es que algo se estará haciendo bien aquí. Somos la tercera Comunidad Autónoma en cuanto a representantes en la categoría, y eso que el Bilbao Athletic ha subido. No sé que harán los demás, pero creo que después de la gran campaña que hemos hecho el Gernika intentará mantener la mayoría del bloque de esta temporada. Es una plantilla joven, con hambre y con ilusión, y que con cuatro o cinco fichajes se puede hacer un buen papel en 2ªB.

ARANBARRI: Está claro que es positivo, cuantos más equipos de Euskadi estén en Segunda B, será mejor para todos. Por un lado ya voy cumpliendo unos años, y hay muchos jugadores en el mercado, pero yo me encuentro físicamente perfecto y esperaré a ver qué me dicen del Arenas. Porque yo siempre que acabo contrato, antes de hablar con otros espero a escuchar al club donde he estado primero, conocer la valoración que hacen de mi temporada y el interés que demuestran.

P: Conocen bien a sus compañeros de entrevista y de ascenso. ¿Realmente imaginaban tal éxito del fútbol vizcaíno en estos playoffs?

BELTRÁN: Es una maravilla, al final va a parecer una liga vasca. (Risas). Yo ya había comentado que cuántos más equipos de la zona en la categoría, mejor para todos. Esto demuestra que el fútbol vasco está al alza, y es que el grupo cuarto siempre ha sido muy competitivo. Nadie quiere enfrentarse a los equipos de aquí porque son duros, saben jugar, tienen variedad…Si a todo esto añadimos que también ha subido el Bilbao Athletic a 2ª pues poco más se puede decir.

ETXABE: Con el tema de la crisis en el fútbol, que también se nota, muchos jugadores que podían estar jugando fuera de Euskadi en equipos de Segunda B han vuelto para casa y han jugado en Tercera. Aunque pienso que el Gernika ha sido quizá quien ha acabado más fuerte la competición, desde el principio se vio que las plantillas del Portu y Arenas eran amplias y de gran calidad. Gente experimentada con muchos playoffs a sus espaldas que se merecían el ascenso tanto como nosotros. A esto hay que añadir la suerte que hemos tenido de disputar los partidos de vuelta en casa. Sobre Germán y Jokin, decirte que son dos grandes delanteros como así lo han demostrado en estos playoffs. Jokin, con quien coincidí en Sestao, es gran amigo mío y hablo casi a diario con él; y a Germán lo conozco de haberme enfrentado a él varias veces con distintos equipos.

ARANBARRI: Si te digo la verdad, yo pensaba que los cuatro equipos de Vizcaya que nos habíamos metido en playoffs podían hacer muy bien las cosas. Luego es cierto que si lograr un ascenso es muy complicado, que haya tantos de un mismo grupo ni te cuento. Eso quiere decir que el nivel del grupo ha sido bueno y que las cosas se han hecho bien.

Beltrán: "Hay que seguir apostando por la gente joven del fútbol vasco"

P: ¿Cuál consideran que ha sido el momento crítico de los seis partidos que ha tenido que superar cada equipo para demostrar que estaban capacitados para conseguir el ascenso?

BELTRÁN: Sin duda, el partido contra el Martos. Nosotros veníamos de hacer una temporada regular muy buena, con muchos empates al principio hasta que nos rodamos, pero con pocas derrotas también. En la primera eliminatoria contra el Talavera lo pasamos mal allí, porque supieron anular nuestras virtudes. Así que contra el Martos teníamos que ponernos a prueba, a ver con qué sensaciones salíamos en nuestra segunda oportunidad. Ellos tenían un equipo con buenos peloteros, pero en defensa hicieron concesiones que nosotros supimos aprovechar perfectamente en el partido de ida. Sin embargo, a pesar del marcador favorable, en el partido de vuelta no nos fiábamos, y de hecho demostraron su peligro ganándonos en La Florida.

ETXABE: Como te he dicho antes. Tengo antes, soy el mayor del equipo, y estoy rodeado de gente joven que no sabes cómo iba a responder a la exigencia de unos playoffs. Es muy diferente a jugar un partido de liga, y se define por detalles. Al principio pagamos la novatada fuera de casa, tanto en la primera eliminatoria en Menorca, que perdimos 1-0, como sobre todo en la derrota por 2-0 en Jerez. Aquello nos pesó mucho, pero salimos en Urbieta conscientes de que habíamos caído por fallos puntuales y que éramos superiores. Esta última eliminatoria parece que aprendimos de esos errores y sacamos un buen resultado en Pamplona para el partido de vuelta.

ARANBARRI: Sí, la eliminatoria contra el Oviedo B fue un punto de inflexión. En el partido de ida ellos estuvieron mejor en su campo. Ha sido el único partido de estos playoffs, creo, que no hemos estado a la altura y pasamos una semana siguiente bastante dura. Por fuera podía parecer que la gente no confiaba en nosotros, pero el grupo ha sido una piña, y tras superar en la prórroga al Oviedo nos hemos venido arriba en las dos siguientes eliminatorias.

P: Siete equipos vizcaínos y nueve vascos en el nuevo grupo. Con la trayectoria en diferentes equipos de la zona y el conocimiento adquirido por experiencia en esta categoría, ¿creen que con la infraestructura y el mercado actual da para mantener el nivel, o la cantidad de equipos afectará a la calidad de las plantillas de tantos equipos cercanos?

BELTRÁN: Sin duda el mercado se hará más pequeño, se reducirá a la hora de elegir jugadores. Me imagino que los equipos que hemos ascendido crearemos un bloque similar al de tercera, con algunos retoques. A ver si es posible mantener ese nivel para competir en la nueva categoría, que va a exigir mucho más.

ETXABE: Ahora habrá menos donde elegir porque estamos muchos equipos. Pero tampoco se sabe qué puede pasar, porque tanto Gernika como Arenas y Portu hemos demostrado que tenemos buenas plantillas, con jugadores que han jugado en categorías superiores.No creo que baje el nivel a priori. Preveo que será un año bonito, muy competido tanto por arriba como por abajo.

ARANBARRI: Yo creo que el mundo del fútbol se está resintiendo económicamente, y eso se nota en todos los clubes. Pero a la hora de fichar jugadores cada día más gente de fuera está volviendo a su tierra, y eso compensa la crisis. Por eso el nivel del grupo yo creo que será bueno y con mucha competencia.

Aranbarri: "Creo que he metido los mismos goles en playoffs que en la liga"

P: Dando por hecho que jugarán en Segunda B la próxima campaña ¿Cómo valoran compartir grupo con equipos madrileños y castellano-manchegos la próxima temporada? ¿No piensan que el incremento de equipos vascos invita a pensar en la vuelta a un grupo cantábrico-norteño?

BELTRÁN: Yo creo que, con el movimiento de ascensos y descensos de vascos y madrileños, van a cambiar el grupo, y pueden volver a meternos junto a comunidades con las que anteriormente estábamos. De todas formas también hay equipos sueltos y todo es una suposición.

ETXABE: Lo acabamos de mirar, parece que está saliendo alguna propuesta de la Federación, a ver qué pasa. Personalmente el año que estuve con el Sestao ya nos tocó compartir grupo con gallegos y asturianos, y los viajes se hacían larguísimos de nueve o diez horas. Si me dan a elegir prefiero ir a Madrid que son algunas horas menos. De todas formas hay un buen puñado de equipos de aquí cerquita, y lo que tenga que salir saldrá.

ARANBARRI: Primero habrá que ver si juego en 2ª B, y no lo he pensado mucho tampoco. Pero viendo la cantidad de equipos que hay en cada zona, se podría formar grupo con los madrileños. Hay buenos estadios allí para jugar y si tengo la suerte estaría encantado de jugar en esos campos.

P: Y de todos los derbis que deparará el futuro grupo, ¿cuál sería el que con una ilusión especial esperarán?

BELTRÁN: Yo he jugado cuatro temporadas en Barakaldo, donde además resido. El aficionado gualdinegro sigue sintiendo bastante afinidad conmigo, por lo que, como deportista me agrada mucho el volver a visitar Lasesarre para enfrentarme a ellos.

ETXABE: Tendré muchos exequipos enfrente como Sestao, Leioa y Barakaldo. Son tres campos preciosos y llenos de recuerdos: en Las Llanas se me quedó la espinita de haber descendido, en Sarriena conseguí el ascenso hace un año, mientras que en Lasesarre fue mi primer ascenso y conservo muchos amigos.

ARANBARRI: El que más ilusión me haría sería sin duda contra el River, porque he jugado muchos años en Las Llanas, tengo a mucha gente conocida allí y siento un gran cariño por ellos. También tengo un gran recuerdo de la etapa que pasé en Gernika, donde deportivamente me salió uno de mis mejores años y la afición y el club me acogieron muy bien. Este año también jugué contra ellos y me recibieron igual, así que seguro que sería especial.