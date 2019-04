Dos nuevos refuerzos para la Real Sociedad femenina

La Real Sociedad sigue poniendo a punto a su equipo femenino, y para ello, tras las contrataciones de Soldevilla, Mendoza, Lareo y Leoz, ha fichado a las guipuzcoanas Iraia Iparagirre y Ane Etxezarreta, ambas de 19 años y con un contrato que les ligará a la Real Sociedad por un año.

Iraia Iparragirre nacida en Lasarte, es una defensa central que procede del Añorga, donde ha permanecido las últimas cuatro campañas. Comenzó su carrera deportiva en el Ostadar. Ane Etxezarreta, por su parte, es nacida en Beasain, en donde comenzó su carrera deportiva, juega de centrocampista, y llega procedente del Oiartzun KE, donde ha estado estos dos últimos años, y con quien ha logrado el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español.

"Jugar en la Real es un sueño que tengo desde pequeña"

Tras firmar los contratos, ambas jugadoras han atendido al medio oficial del club, en donde Ane Etxezarreta se ha mostrado muy contenta, afirmando lo siguiente: "He recibido la noticia con mucha ilusión. Los dos años que he estado en el Oiartzun han sido muy bonitos y ahora jugar en la Real es un reto. Es un gran paso". La jugadora nacida en Beasain ha afirmado que: "Jugar en la Real es un sueño que tengo desde pequeña, la Real es un referente". También ha comentado que "conocer a gente nueva y joven me ha motivado a la hora de tomar la decisión. Espero progresar poco a poco, dar todo lo que pueda y aprender el máximo".

"Me llevé una gran sorpresa cuando me lo dijeron"

Iraia Iparraguirre, a su vez, también se ha mostrado muy feliz: "No me lo esperaba y me llevé una gran sorpresa cuando me lo dijeron". La jugadora se muestra ambiciosa: "el nivel de exigencia en la Real es alto pero eso me gusta, aprendes más y eso me motiva". En cuanto a sus nuevas compañeras, "tengo ganas de conocerlas y hacer un bonito equipo. Hay gente nueva y el proyecto es ilusionante". En cuanto a sus objetivos, "trabajar día a día, ir partido a partido y pelear".