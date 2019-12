Augusto: "Un deseo para esta temporada sería jugar en Europa"

Puesto en marcha el equipo tras la vacaciones veraniegas, no había otro mejor para inaugurar el calendario de ruedas de prensa que el capitán. Augusto Fernández, otro de los señalados por los rumores y cotilleos de la prensa durante el verano como uno de los que podrían dejar el club, dio carpetazo definitivo a la pasada temporada lamentando que "estuvimos cerca" de los puestos europeos, lo que dejó "un gusto un tanto amargo".

"Iremos poco a poco, fortaleciéndonos como equipo" Pero el tiempo pasa, y la campaña 2015/16 es la realidad y el reto del Celta. "Un deseo para esta temporada sería aspirar a jugar en Europa, así que trataremos a hacerlo mejor", señaló el argentino, que apelando a la prudencia, indicó que "iremos poco a poco, fortaleciéndonos como equipo y como grupo". "El objetivo global son los puestos europeos, pero lo importante es ir partido por partido, llevando al campo la idea que ya traemos del año pasado", explicó Augusto.

No a los supuestos, sí a las realidades

Abordando el mercado de fichajes abierto este mes, el capitán celeste lamentó que las salidas de Krohn-Dehli y Santi Mina, además de la retirada de Borja Oubiña, "son importantes, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario". Pero también mencionó la importancia que han supuesto las llegadas de Iago Aspas y Wass. Sobre el moañés, recordó que "es de la casa", lo que permite eludir un proceso de adaptación al club y a su dinámica y filosofía, mientras que se comprometió, en nombre de sus compañeros, a "ayudar a Daniel –Wass– para que se una y se sienta cómodo en el grupo lo antes posible".

La noticia más reciente fue la salida de Santi Mina rumbo al Valencia, previo pago de su cláusula de rescisión. "Tiene una proyección muy grande, un futuro enorme, es muy joven y seguro que quienes lo compraron apostaron a eso", comentó, añadiendo que para el Celta se había convertido "en un jugador importante que estaba explotando poco a poco". Augusto Fernández mostró sus deseos de que su baja sea cubierta por "otro joven", al tiempo que indicó que "siempre existen estos riesgos con gente tan joven". "Se le extrañará, y por mi parte, le deseo lo mejor", manifestó el argentino.

"Mi representante solo me interrumpe mis vacaciones para que yo decida algo, cosa que no ha pasado" Precisamente, con el Valencia fue vinculado hace semanas Augusto. Con una sonrisa en la cara, el centrocampista del Celta reconoció que "a estas alturas de mi vida, con casi 30 años, son cosas que suelen pasar en casi cada mercado, y más cuando tenemos una buena temporada". "Mi representante ya sabe que solo puede interrumpir mis vacaciones para llamarme por teléfono y que yo decida algo, cosa que no ha pasado", apostilló, descartando entrar a valorar "supuestos" y a centrarse en las realidades. "Soy feliz acá y estoy metido en la pretemporada, que me va a venir muy bien", dijo el argentino que matizó que "no voy a ser hipócrita y no diré que voy a terminar mi carrera en el Celta, porque en el fútbol nunca se sabe".

Ilusión y superación

Preguntado por sus objetivos personales para la 2015/16, Augusto destacó su "ilusión" por la vuelta al trabajo y recalcó que "todas las temporadas trato de superarme". "Me enfocaré en ser mejor cada día, en ayudar cada día un poco más al equipo y, por supuesto, hacer una mejor temporada que la pasada; si no, sería conformista y no podría dormir tranquilo", expuso el futbolista del Celta.

También hubo tiempo para valorar la figura de Roberto Bonano, nuevo ayudante técnico de Eduardo Berizzo. Augusto dijo tener "muy buenas referencias" del exguardameta del Barcelona, de quien espera que "se vaya soltando con nosotros en los entrenamientos, y nosotros con él".