Txorierri - Athletic Club: el inicio de todo

Muy ilusionante la temporada que tiene por delante el Athletic Club. Con una previa para disputar la Europa League y una Supercopa de España ante el FC Barcelona en el horizonte, los de Ernesto Valverde empiezan la temporada con mucha intensidad. Tras volver a los entrenamientos el pasado 2 de julio, los leones ya tienen en mente el primer partido amistoso de la temporada. Este se disputará el próximo 8 de julio en Basozabal (Sondika) a partir de las 19:00 horas ante un combinado de jugadores de equipos de Txorierri.

Con las dos grandes citas presentes, empezar fuerte es lo más importante. Tener buenas sensaciones desde el primer minuto de la temporada 2015/2016 es fundamental para coger confianza de cara al resto del curso. Además, jugadores que acaban de llegar, como Eneko Bóveda, Javier Eraso o Gorka Elustondo, tendrán la primera oportunidad de conquistar a Ernesto Valverde y ganarse de esta forma un hueco en el once inicial. Un once inicial que tendrá que ser de garantías en una temporada que se espera llena de partidos en caso de acceder a la competición europea tras disputar las correspondientes previas.

Un inicio regional

Este partido ante un combinado de Txorierri puede resultar extraño para un equipo que va a disputar una competición europea o que viene de jugar una final de Copa del Rey ante el FC Barcelona. Sin embargo, con esta, ya son tres las temporadas en las que el Athletic Club elige a un rival vizcaíno para comenzar la temporada.

Todo comenzó en el curso 2013/2014, cuando los entrenados por Ernesto Valverde, que volvía al club para comenzar su segunda etapa en el banquillo rojiblanco, se enfrentaban al Bermeo en el Estadio Itxas Gane. En aquella ocasión, el resultado final fue de 1-6 para los visitantes, que se impusieron gracias al doblete de De Marcos y los goles de Aduriz, Toquero, Kike Sola y Beñat. Para el cuadro local anotó Aitor Ramos. Un año más tarde, una selección de jugadores de Getxo era el rival. El partido se disputó en Fadura y el resultado fue de 0-4 para los de Valverde. Los goleadores en aquella ocasión fueron Kike Sola, por partida doble, Laporte y Borja Viguera.

No obstante, esto no es algo novedoso y propio de la segunda etapa de Txingurri en Bilbao. En sus dos primeros años al frente del club también escogió a rivales cercanos para disputar el primer partido de la temporada. En su primera campaña, la 2003/2004, el rival fue el Zamudio, equipo vizcaíno al que se enfrentaron en Udal Kiroldegi y al que se impusieron 0-5 gracias al doblete de Etxeberría y a los tantos de Yeste, Urzaiz y Arriaga. Para el siguiente curso, el 2004/2005, viajaron hasta Navarra para medirse al Peña Sport en el Campo de Fútbol San Francisco, de Tafalla. El resultado también fue una victoria por 0-5 en la que participaron con goles Ezquerro, por partida doble, Urzaiz, Yeste e Iraola.

De esta forma, cinco amistosos de pretemporada con Ernesto Valverde de los cuales, cuatro, han sido ante rivales vizcaínos. Solo uno, ante el Peña Sport de Navarra, ha sido fuera del País Vasco. Todos ellos han acabado en abultadas victorias para un equipo que inicia la temporada jugándose mucho más que sus rivales, ya que estos partidos les sirven para coger ritmo y frescura en las piernas, mientras que para sus oponentes son partidos para el recuerdo donde se tiene el privilegio de enfrentarse a uno de los grandes equipo del panorama futbolístico.

Oportunidad de oro

La pretemporada es ese momento en el que todos parten de cero. Obviamente, el entrenador no se puede olvidar de quién es cada jugador y de lo que ha hecho por el club en años anteriores, pero al iniciarse una nueva temporada, siempre surgen dudas en el once inicial y es ahí donde los recién llegados deben de aprovechar. Lo normal es que en estos partidos se efectúen muchos cambios, incluso que el once del primer tiempo y el del segundo no tengan nada que ver, por lo que los minutos que estén sobre el campo los fichajes o jugadores que ascienden del filial deben de servir de oportunidad.

Eneko Bóveda, junto a Elustondo y Javier Eraso, es uno de los que ve una puerta de par en par en el Athletic. Tras su salida cuatro años atrás, vuelve al equipo rojiblanco para sustituir a Andoni Iraola, que ha puesto rumbo a Estados Unidos. El lateral derecho viene de hacer una gran campaña en el Eibar y ahora peleará con De Marcos por hacerse con el puesto en defensa.

El ex de la Real Sociedad es otro de los recién llegados. Su fichaje no ha pasado desapercibido en Bilbao donde gran parte de la afición no comprende su llegada. No obstante, intentará hacerse con un puesto en el centro del campo. Ahora, en este primer encuentro, tiene una buena oportunidad, ya que Mikel Rico está lesionado y Ernesto Valverde no podrá contar con él.

Eraso y Elustondo quieren aprovechar la ausencia de Mikel Rico

Por último, llega Javier Eraso, otro centrocampista que estuvo en el Leganés la temporada pasada. Su buen hacer en el equipo madrileño le ha puesto en las agendas de muchos clubes pero, finalmente, se ha decantado por el equipo vasco que le vio crecer. Ahora, al igual que Elustondo, tendrá la oportunidad tras la lesión de Rico, aunque el de Basauri parece ser un fijo para Valverde.

Muchos otros son los jugadores que ya estaban la temporada pasada pero que buscarán en este curso contar con más minutos. En la delantera están Borja Viguera y Kike Sola, que con el buen nivel de Aduriz junto a sus malas actuaciones cada vez que han salido al campo, han contado con pocos minutos. Habrá que ver si Williams sigue siendo tan importante como el pasado curso cuando llegó del filial para hacerse con un hueco en el primer equipo dejando a un lado a Susaeta. En el otro perfil está Ibai, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Sus entradas desde el banquillo a menudo revolucionan el encuentro, pero su salida en el once inicial parece no tener el mismo efecto.

Siguiendo en el centro del campo está Ander Iturraspe, el jugador que parecía tener un puesto fijo con Ernesto Valverde pero que su mala temporada 2014/2015 le hizo terminar en el banquillo. Además, el nivel de Beñat como mediocentro acompañado de Rico, dio una gran solidez al equipo. A estos se suma Mikel San José, que ha pasado de central a centrocampista defensivo donde rinde, sin lugar a dudas, de mejor manera que en el eje de la zaga.

Precisamente, en esta línea, llama la atención la poca participación de Aurtenetxe, que por el buen nivel de Balenziaga no tiene oportunidades. Laporte y Etxeita parece que volverán a ser los habituales titulares, por lo que Gurpegi verá rebajado su nivel de minutos en caso de que no ocurra ninguna desgracia. En la portería, Gorka Iraizoz se presupone como teórico titular, aunque el buen nivel demostrado por Iago Herrerín puede tener más premio que el jugar la Copa del Rey.

Muchas de estas incógnitas se pueden empezar a resolver en el primer amistoso de la pretemporada ante el combinado de Txorierri. Para los de Ernesto Valverde el resultado es lo de menos. Empezar a tener sensaciones, disfrutar y coger ritmo son las tareas pendientes para el partido del 8 de julio. No obstante, paralelamente a este encuentro se juega otro, el de la recaudación, ya que el 50 por ciento de lo reunido será donado a los bancos de alimentos de Sondika y Loiu y para los enfermos de Ataxia de Friedreich.