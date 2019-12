Sergio Sánchez se va al Panathinaikos

Tras pasar cuatro temporadas defendiendo la elástica del Málaga CF, el jugador catalán Sergio Sánchez ha firmado para las próximas tres temporadas con el Panathinaikos por una cantidad de 800.000 euros anuales. No ha sido una decisión fácil para el jugador, ya que este no era el único club interesado en sus servicios tras mostrar su interés el Besiktas turco, además de la difícil situación helena.

Números como blanquiazul

A lo largo de estas cuatro temporadas en las que la afición ha podido disfrutar de este defensa, el jugador ha jugado un total de 84 partidos en Liga, donde ha dado cuatro asistencias, ha anotado un gol en propia puerta y ha recibido 32 tarjetas amarillas y tres tarjetas rojas.

En Copa no llegó a tener tanto protagonismo como en Liga, aunque su rendimiento dio más frutos al equipo blanquiazul, aunque no los supo aprovechar del todo. En total ha disputado siete partidos en la Copa del Rey, en los que le ha dado tiempo para anotar dos goles.

Por último, en su segunda temporada pudo disputar la Champions League tan recordada por la afición malagueña. En esta competición jugó cinco partidos, siendo un muro en todos ellos para los atacantes internacionales de los distintos equipos de Europa.

Adiós agridulce

Está claro que a ningún aficionado le gusta ver como un jugador que ha sudado su camiseta decide no renovar e irse. Esto ha llevado a una lluvia de críticas por parte de un sector de la afición hacia el jugador. Sergio Sánchez decidió mandar un mensaje en Twitter en la noche de ayer, 6 de julio, para los aficionados que le han criticado en las últimas semanas.

Pero tras este mensaje tan poco habitual en el jugador catalán, decidió mandar otro mensaje en Instagram tanto a los aficionados que siempre le han apoyado como a sus entrenadores y compañeros. Este mensaje decía:

"Me gustaría poder agradecer y dar las gracias a las personas y no únicamente a compañeros, directivos, entrenadores o aficionados sino a toda persona que ha reido, sufrido, llorado, disfrutado o sentido conmigo en esta mágica y brillante historia que he podido vivir con todos vosotros malaguistas. Me siento feliz de poder haber formado parte de los mejores momentos del Málaga y haber escuchado domingo tras domingo rugir a La Rosaleda en los buenos y no tan buenos momentos. Siempre habéis transmitido sentimientos, nunca fuísteis indiferentes y es con lo que me quedo; me habéis hecho vibrar cada vez que he pisado ese estadio..... !! A entrenadores; tanto Manuel como sobre todo a Bernando, Fabio y recientemente Javi Gracia agradeceros el trato, confianza y las enseñanzas aprendidas en el camino!! Que decir de mis compañeros, personas que han compartido conmigo todo lo bueno y lo malo en estos 4 años, para mi un orgullo convivir con grandes futbolistas y de todos me llevo una experiencia vivida y positiva, GRACIAS!!! Mis pichitas, los utilleros, gracias por el mimo y por el trato cuando el partido no iba bien y ser los primeros en darnos fuerzas para seguir.... En definitiva, es mi primera carta de despedida y la última!! No sé si bien o mal pero SIEMPRE dí todo lo mejor de mi .....por y para el Málaga y esa es mi tranquilidad!!! Muchísima suerte boquerones mi familia y yo os llevamos en nuestros corazones!!"

Fichar otro central

Ante la salida de los Samus, la directiva está totalmente centrada en fichar jugadores para reforzar la línea ofensiva del equipo, pero no vería con malos ojos contratar a algún central que no sea caro y sea bueno.

Son cinco jugadores que jugarán de centrales en la temporada que viene, Weligton, Flavio, Filipenko, Angeleri y Miguel Torres, pero la llegada de otro defensa podría hacer estar tranquilo a Javi Gracia por los problemas físicos que arrastra continuamente Flavio.