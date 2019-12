Quien 'siente los colores', ¿nace o se hace?

¿Se hace o se nace? El eterno dilema que no tiene una solución concreta, si no que depende del punto de vista de la persona que responda a la pregunta. Esta cuestión también se puede extrapolar al mundo del deporte para referirse a un asunto habitual en la actualidad. ¿Qué significa 'sentir los colores'? ¿Y cuál es el baremo que determina quién los 'siente' y quién no?

Hoy en día la mayoría de los equipos se han preocupado de aumentar en calidad y cantidad el papel del fútbol base. Ello supone que surjan cada vez más y mejores futbolistas que en un futuro podrán reportar al club grandes ganancias, bien sea con un traspaso o por el mero hecho de haber llegado al primer equipo a coste cero. Hasta ahí todo correcto. Pero, ¿por qué está tan sobrevalorada la palabra 'canterano'?

El término 'canterano' está sobrevalorado y erróneamente relacionado con 'sentir los colores'

Se tiende a relacionar la expresión 'sentir los colores' con el término 'de la casa', en el sentido de que un deportista formado desde niño en un club lo defenderá más y mejor que otro que ha llegado de fuera. Está de moda utilizar la cantera y, por tanto, nadie quiere desmarcarse de esta tendencia. No resulta extraño escuchar a cualquier persona vinculada con el mundo del deporte —tanto de manera profesional como por afición— decir que es preferible apostar por un jugador de cantera antes que dar la oportunidad a otro procedente de un club distinto, más aún si llega en calidad de cedido. Y el argumento principal suele ser el mismo: "el canterano siente los colores y defiende a ultranza a su equipo, mientras que otro jugador sólo piensa en cobrar a final de mes". Podría decirse por tanto que seguidor de un equipo se nace, no se hace.

Canteranos de corazón

Véase, por ejemplo, el caso de Fabián Orellana. Se trata de un futbolista chileno, que vivió en su país hasta los 23 años hasta que viajó a España para jugar en Xerez y Granada sucesivamente. Llegó en 2011 al Celta en calidad de cedido mostrando, aparentemente, el perfil de persona a la que ni le va ni le viene el equipo para el que juega. En este caso, un tópico muy alejado de la realidad. Orellana se convirtió en uno de los jugadores insignia de aquel Celta que logró un ansiado ascenso.

Orellana rechazó volver a Chile porque en Vigo se sentía como en casa

Al finalizar la temporada se vio obligado a regresar a Granada. Cuando, un año después, tuvo la oportunidad de volver a Vigo, no se lo pensó dos veces. No se trataba de la oferta de un equipo cualquiera, si no de su equipo. En el verano de 2013, Luis Enrique confesó que no contaba con él, pero se quiso quedar. Hace un año recibió una suculenta oferta de un conjunto chileno, Colo-Colo, lo que le permitiría regresar a casa. ¿Por qué la rechazó? Porque él ya estaba en casa. Ahora ha ampliado su vinculación contractual con el Celta hasta 2019. Quiere pasar muchos años en Vigo, porque se siente feliz aquí y porque éste es su club, éstos son sus colores y él quiere seguir defendiéndolos. No se formó en las categorías inferiores del Celta, pero igualmente parece un canterano por su actitud. Es un canterano de corazón.

Un caso similar es el de Nolito. Muy criticado en sus inicios, terminó convenciendo a la afición celtiña. Natural de Andalucía y con sólo un año de celeste a sus espaldas, optó por besar el escudo como celebración los dos goles que anotó al Deportivo la pasada temporada. Un gesto poco habitual en un futbolista que no procede de la cantera, pero Nolito es diferente. Ese mismo verano declinó diversas ofertas de la Premier League por quedarse en Vigo.

Otros dos jugadores muy queridos en Vigo por su entrega y afán de superación son Mario Bermejo y Augusto Fernández —recientemente renovado—, ambos procedentes de clubes ajenos al Celta.

Canteranos sin pasión

Raúl y Morata, canteranos del Atlético, cambiaron el rojiblanco por la camiseta 'merengue'

Al igual que se puede sentir gran apego hacia un club sin ser canterano, también cabe la posibilidad de proceder del fútbol base y no tener tal sentimiento de orgullo y pasión. Es lógico, nunca llueve al gusto de todos. Ha sido sonado en Vigo el caso, por ejemplo, del guardameta Roberto. Gallego y formado en las categorías inferiores del Celta, no ha tardado en poner en su contra a gran parte de la afición celeste después de su salida. Peor aún cuando se trata de jugadores como Raúl González o Álvaro Morata, ambos formados en la cantera del Atlético de Madrid pero quienes cambiaron su club por el eterno rival. No parece que ninguno de los dos sintiese los colores rojo y blanco, si no todo lo contrario. Decidieron renegar de sus orígenes pero, ojo, no es nada malo. Es una decisión respetable, que demuestra no obstante que un jugador no tiene por qué defender con más ahínco a un equipo sólo por ser canterano.

Recientemente se ha hecho oficial el traspaso de Santi Mina al Valencia y se ha armado cierto revuelo en Vigo. Al joven delantero le llueven las críticas por la forma en que decidió poner fin a toda una vida de celeste. No quiso despedirse en persona de su club y su afición, los que le vieron crecer desde alevines, los que le auparon a lo más alto. Dicen que es de bien nacido ser agradecido, precisamente lo que el vigués no ha sido. Mina no supo hacer algo tan sencillo como acudir a Balaídos para despedirse del celtismo o simplemente comparecer ante la prensa. Publicó una carta abierta en la página web del club, sí, pero tres días después de poner rumbo a Valencia en secreto.

Puede que le falte amueblar la cabeza dada su corta edad, puede que el poder de Mendes le haya corrompido o puede que, sencillamente, no sienta los colores. ¿O acaso por haber jugado cerca de diez años en el Celta está obligado a ser un celtista acérrimo? Por supuesto que no, ya que el término 'canterano' es sólo un título que se otorga a los futbolistas que se han formado en las categorías inferiores de un club.

Y es que alguien que siente unos colores no nace, se hace.