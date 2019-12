Raúl Gaitán: el paleño leva el ancla de Jaén

Raúl Gaitán aterrizó en el Real Jaén en la temporada 2011/2012 procedente del Estepona. El malagueño, con 32 años, fue uno de los pilares básicos en la zaga blanca y rápidamente se asentó con la confianza del entrenador. Aquella campaña, Gaitán vistió un total de 2400 minutos la elástica blanquimorada, repartidos en 30 encuentros en los que pisó el césped, 27 de ellos como titular.

La siguiente temporada, fue en la que el lateral contabilizó un mayor número de minutos en su etapa en el Real Jaén. 3105 minutos distribuidos en 35 encuentros, todos ellos saliendo desde el inicio y en los que tuvo gran protagonismo, especialmente en el último partido en el que gracias a un despeje suyo en la misma línea de gol, valió al equipo lagarto un ascenso. Únicamente en la temporada 2006/2007, el de la barriada de El Palo consiguió disputar un mayor número de minutos, cuando vestía la camiseta del Marbella. Aquel gran año, incluso le serviría para formar parte de la plantilla del Málaga CF en Segunda División y ascender a Primera con el conjunto costasoleño.

La vuelta a Segunda División más ilusionante

La temporada 2013/2014, posiblemente fue la más especial para Raúl Gaitán con el Real Jaén. A pesar de no poder disputar un número tan elevado de partidos y minutos, el malagueño pudo sentir los colores de un club que ya se había convertido en sentimiento para él, en la categoría de plata del fútbol español. 14 partidos como titular y 1245 minutos disputados, fueron las estadísticas del lateral aquel año, en el que finalmente los de Manolo Herrero descendieron a Segunda División B en un fatídico desenlace.

Posteriormente, llegaría su última temporada en el conjunto blanco. Tras un año complicado en el aspecto deportivo, y en el que las lesiones no respetaron a un jugador que ya cumplió los 35 años, Raúl Gaitán finalizó la campaña 2014/2015 con 22 partidos disputados y 1822 minutos sobre los terrenos de juego.

Más de 8500 minutos en el campo con la camiseta del Real Jáen, que le han convertido en todo un emblema de la entidad jienense y en un jugador querido por la afición del Real Jaén. Compromiso, garra, fuerza, personalidad y un sentimiento por los colores de un club que le ha brindado parte de los años más felices de su dilatada trayectoria deportiva. Ahora, Raúl Gaitán vuelve a la ciudad que lo vio crecer y desarrollarse como futbolista. Su Málaga querida le espera con los brazos abiertos para ver como este incansable defensa decide cual será su próximo camino.

Su rueda de prensa más complicada

Acompañado de Rafael Teruel, Gaitán solo tuvo palabras de agradecimiento en su rueda de prensa de despedida hacia todo el mundo que le ha apoyado en estos cuatros años vistiendo y defendiendo con orgullo el escudo del Real Jaén por los estadios de Segunda y Segunda División B. "Quiero repetir la palabra gracias. No tengo una palabra mejor por lo vivido aquí en Jaén. He disfrutado con el equipo, los medios, la gente de Jaén… sólo puedo agradecer el trato que me han brindado. He vestido esta camiseta y defendido este escudo con orgullo. He logrado ascender a Segunda División con este club, uno de mis mayores logros.Gracias por esta oportunidad a toda la gente que confió en mí”, comentó emocionado.

A su vez, hubo tiempo para recordar aquel despeje sobre la línea de gol que supuso el sufrido ascenso del Real Jaén a Segunda División en aquel intenso partido ante el Huracán en La Victoria. “No me olvido de la imagen del partido con el Huracán. Esa parálisis, y la reacción posterior. Esas lágrimas de alegría.Ese día, hubo una jugada clave, sí; pero para llegar ahí, hubo un camino de pelea y entrega importante. Compañeros que dieron todo”, señaló.

Ante su futuro, se mostró indeciso sobre qué camino cogerá, pero su mente está puesta en aplicar lo aprendido en Jaén allá donde vaya. “Ahora disfrutaré de la familia, me asentaré en Málaga, y buscaré acertar en las decisiones que tome. Intentaré trasladar lo que he aprendido durante esos años.He corrido mucho. Hay aciertos y errores, pero el esfuerzo está ahí.En todos los clubes en los que he estado tengo las puertas abiertas por mi forma de ser. Con todo, Jaén es especial”, concluyó.