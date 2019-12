Saúl: "Me jodería salir cedido"

Turno para Saúl García en la sala de prensa de Abegondo. El joven lateral zurdo, propiedad del Deportivo desde enero pero en el grupo desde hace menos de dos semanas, habló de las sensaciones vividas estos primeros días: "Todo bien, los compañeros se portan muy bien conmigo. Los entrenamientos son duros y exigentes pero es lo que hay que hacer para llegar bien a la temporada". Hablo además del cambio Santander-A Coruña: "Es un gran cambio. Llevaba 11 años en Santander, pero el fútbol es así, a veces hay que cambiar para mejor, como es el caso".

Pero, ¿qué motivó a Saúl a viajar a Coruña con ganas e ilusión? El cántabro desveló una de las razones, de nombre Pedro Munitis: "Hablé con él y me habló muy bien de la ciudad y de todo lo que rodea al club. Que viniese con ilusión".