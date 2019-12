Presentación de Danilo con el Real Madrid

14:30 Esto ha sido todo por nuestra parte. En breve, podrán leer un resumen de la presentación, así como las declaraciones de los protagonistas y las mejores fotos aquí, en VAVEL.

14:25 Finaliza la rueda de prensa de Danilo, que ha hablado de todo. En resumen, espera que la afición esté con el equipo porque ellos piensan en luchar y ganar todo. Está dispuesto a lo que quiera el míster y espera adaptarse rápidamente.

Danilo: "Contestar a con qué jugador me gustaría más jugar es complicado, es muy difícil, espero poder compartir momentos y jugar con todos ellos, estoy deseándolo".

Danilo: "Al madridismo puedo decirle que renueve las esperanzas, porque el equipo desde el primer dia de entrenamiento empieza a pensar en ganar todos los títulos".

Danilo: "La afición del Oporto es espectacular, siempre apoya al club. Es muy exiente y también muy cálida, he sido muy feliz y ellos conmigo. De los madridistas espero lo mismo, que apoyen porque siempre están ahí".

Danilo: "No voy a tener problemas para adaptarme a Benítez, me gusta que me exijan, me gusta trabajar mucho. Para mí es fácil hacer lo que diga el entrenador, ya sea a nivel defensivo u ofensivo".

Danilo: "Me siento muy valorado por ser el defensa más caro de la historia del Real Madrid. Sé el esfuerzo que ha hecho el club, por eso me siento orgulloso y espero poder demostrar el por qué del esfuerzo del club, ayudando a ganar".

Danilo: "Creo que el pasado año fue atípico, porque el Real Madrid suele vencer siempre. Con el proyecto para el año que viene seguro que vuelve a ganar, porque el club y la afición vive de estas conquistas".

Danilo: "Si Sergio Ramos sigue o no es decisión suya y de la directiva y entrenadores, yo acabo de llegar. No tengo nada que comentar".

Danilo: "No quiero que haya comparaciones con otros jugadores porque trabajo mucho para tener mis propias características y ser único".

Danilo: "Creo que Cafú ha sido una referencia, aunque no me suelo comparar con ninguno, porque creo que tengo mis propias características, únicas. Es una referencia como ídolo y jugador que gana, pero creo que tengo mi estilo propio".

Danilo: "De mi posición no hemos hablado, he hablado poco con el míster, pero estoy a su disposición para jugar donde el considere,de lateral o extremo o donde sea.

Danilo: "Creo que no hace falta que Neymar me comente nada sobre la rivalidad Madrid-Barça. Neymar es un gran amigo y hemos hablado del tema, y estoy deseando jugar un partido como ese".

Danilo: "Durante el tiempo que estuve en Brasil pedí vacaciones para recuperarme del tobillo y ya estoy completamente recuperado. Mis objetivos en el Real Madrid son desde el principio adaptarme lo más rápido posible al estilo del club, a la ciudad y al día a día, porque eso me ayudará a jugar mejor".

Danilo: "Yo llego ahora, Casillas es un jugador con mucha historia en el fútbol y no puedo decir mucho sobre él porque no hay nada oficial".

Danilo: "Me he sentido muy feliz al ver las 10 Champions. Demuestra que he tomado la decisión adecuada, es algo único. Es el único club que tiene diez trofeos de este tipo, quiero seguir aumentando esos trofeos".

Danilo: "En Oporto he vivido una experiencia única. He sido muy feliz y nunca lo voy a olvidar, siempre lo tendré en el corazón, aunque tenga un club nuevo".

Danilo: "Creo que la competencia con Carvajal y Arbeloa es buena para el club. Demuestra que el club quiere ganar. Son jugadores competentes e internacionales. El club es el que más gana con todo esto".

Danilo: "Siempre me ha interesado participar en cosas donde se hablaba español y mi último año en Oporto con el cuerpo técnico me ha ayudado a aprender el idioma. Al pisar el campo he tenido un sentimiento único, es realmente cumplir un sueño".

14:10 Ya comparece Danilo para la rueda de prensa. No está Butragueño.

14:00 La presentación de Danilo puede resumirse en la siguiente frase del brasileño: "Es un sueño que tengo desde niño y estoy muy feliz". Promete darlo todo por la camiseta merengue, y el madridismo espera que así sea.

13:50 Todavía no ha aparecido el nuevo crack en la sala de prensa. Continua esperando la prensa.

13:40 Se mete de nuevo al túnel de vestuarios. En breve saldrá a la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas junto a Emilio Butragueño.

13:36 Danilo se saca un "selfie" con el móvil y toda la afición detrás de él. Sonrisa de oreja a oreja, regala el último balón que le quedaba en el césped.

13:33 Comienza a regalar balones a los madridistas presentes en el terreno de juego. Muy cercano y agradable el ya madridista, que no deja de sonreir.

13:30 Salta Danilo vestido de corto al césped del Bernabéu, con la nueva camiseta y el número 23. Sonriente y feliz, besa el escudo del club de su vida. Ha realizado un par de carreras sobre el campo y ha dado unos toques al balón antes de acercarse a la afición para sentir su cariño.

13:30 Muy tranquilo ha estado el brasileño en su presentación. Apenas dos minutos de discurso con las manos en los bolsillos. Elegante pero sosegado, disfrutando del momento.

13:25 En breves instantes saltará el nuevo "23" merengue con la elástica oficial de la próxima campaña. Dará unos toques y regalará balones a los aficionados presentes en el campo. Ya es realmente OFICIAL, Danilo es jugador del Real Madrid.

13:20 Saluda el brasileño a los directivos presentes en el Palco. Baja las escaleras en traje, pasando por al lado de los miles de aficionados presentes en la grada blanca. Se cambiará en el vestuario y posteriormente saldrá vestido de corto al césped del templo blanco.

13:17 Posa Danilo con su nueva camiseta junto a Florentino Pérez. Llevará el dorsal 23, que deja libre Isco tras cambiar su número al 22.

Danilo: "Por eso no puedo decir nada más. ¡HALA MADRID!

Danilo: "Solo puedo prometer dejarme todo en el campo porque no sé competir de otra forma, solo para ganar".

Danilo: "Quiero dar las gracias a Dios y a todos los que han hecho posible jugar aquí. Doy gracias a los aficionados por su cariño. Hoy cumplo un sueño que tenía desde niño"

13:15 Toma la palabra Danilo en su primer día como madridista.

Florentino: "Vas a sentir su aliento desde el primer momento, pero también entenderás la exigencia de este club. Disfruta porque esto es el Real Madrid. Danilo, bienvenido al Real Madrid. Bienvenido a tu casa.

Florentino: "Querido Danilo, ya estás en el Real Madrid. Sé que tú y tu familia habéis soñado con este día. En unos instantes pisarás por primera vez el césped del Santiago Bernabéu. Será un momento emocionante que no olvidarás nunca. Esta grada, llena de gente, es la que te va a impulsar y a dar ánimos"

Florentino: "Hoy llega al Real Madrid uno de los jugadores más grandes, un jugador pretendido por los clubes más grandes de Europa. Pero él tenía claro que quería jugar aquí. Internacional con brasil, ganador, con 23 años llega al Real Madrid.

Florentino: "Cada temporada tenemos la obligación de darlo todo en busca de ganar. Ser el club más grande del mundo implica muchísima responsabilidad. Vestir esta camiseta debe ser un sueño y un inmenso deseo para nustros jugadores. Muy pocos son los elegidos para tener el privilegio de formar parte de este club.

Florentino: "Queridos amigos, bienvenidos al Santiago Bernabéu. El Real Madrid tiene un compromiso indestructible con sus socios y aficionados, que forma parte de su genética ganadora. Cada día debe ser un esfuerzo por mejorar en busca de la excelencia"

13:10 Salen Florentino Pérez y Danilo al Palco de Honor del Santiago Bernabéu. Va a comenzar el acto. Tomará la palabra el presidente del Real Madrid tras un pequeño vídeo que pueden ver los asistentes recordando las mejores jugadas y goles del lateral brasileño.

13:05 Tal día como hoy hace 14 años, el Real Madrid presentaba en el mismo escenario a Zinedine Zidane. Crack e historia viva del fútbol español y en especial del club merengue.

13:00 Llega la hora de presentar a Danilo. La afición y la directiva, junto a Florentino Pérez, apuran los últimos minutos antes de aparecer en el Palco para dar la bienvenida a la nueva temporada 2015/16 con este fichaje.

12:55 La grada ha sido abierta al público para que los aficionados madridistas puedan dar la bienvenida al jugador brasileño. Unos pocos miles de aficionados se desplazarán al Santiago Bernabéu para dar una calurosa bienvenida a Danilo. Todavía continúan entrando al estadio.

12:45 Danilo iba a ser uno de los futbolistas importantes de la selección brasileña de Dunga, que cayó en la Copa América en cuartos de final. Una lesión de tobillo le impidió estar presente en la competición, pero tal y como aseguró días después, está "completamente recuperado".

12:40 En este escenario va a se presentado Danilo. El lateral derecho estaba pretendido por media Europa y el Real Madrid consiguió hacerse con los servicios de uno de los zagueros con más futuro a nivel mundial.

12:35 En apenas media hora comparecerá Florentino Pérez para dar la bienvenida al nuevo crack brasileño del Real Madrid. Todo preparado en el Palco de Honor.

Hasta 2021 estará Danilo vistiendo la elástica madridista, que junto a Carvajal y su reciente renovación le dan al equipo blanco el carril defensivo mejor cubierto de toda Europa, gracias a su calidad, juventud, y el recorrido que han llevado hasta el momento.

El lateral brasileño ya está en Madrid, después de llegar en el día de ayer en un vuelo directo desde Sao Paulo para pisar por primera vez la capital de España, y empezar a conocer la que será su casa para los próximos seis años.

El Real Madrid define del siguiente modo a Danilo: "Es un lateral derecho de largo recorrido, rápido, técnico y con un gran golpeo del balón. Cualidades a las que se suma un espectacular físico que le permite incorporarse al ataque con peligro".

La trayectoria de Danilo ha sido fulgurante. Desde el América Mineiro llegó al Santos en 2010 para poder alzar la Copa Libertadores 2011, siendo decisivo en aquel campeonato logrando anotar el tanto que le dio la victoria a los suyos en la final ante Peñarol. En 2012 el Oporto llamó a su puerta, y durante las últimas tres temporadas ha defendido los colores de los Dragones.

En su última temporada en el Oporto Danilo fue el defensa más goleador del campeonato luso, logrando seis tantos en 29 partidos, a los que sumó otro más logrado en Champions, dando buena cuenta de sus capacidades no solo en el ámbito defensivo, sino también en el ofensivo.

¡Buenos días, y bienvenidos a un nuevo directo de VAVEL! Hay que desplazarse en este caso hasta el Santiago Bernabéu, pero no porque tenga lugar un partido. El feudo merengue le abre sus puertas a Danilo por primera vez, en el acto de su presentación.