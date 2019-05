Danilo: "Seguramente es uno de los días más felices de mi vida"

El Real Madrid ha presentado con un acto oficial celebrado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu a Danilo como nuevo jugador blanco para las próximas seis temporadas. El presidente, Florentino Pérez, fue el primero en darle la bienvenida y presentarlo como madridista. El brasileño, de veintitrés años, se incorpora al conjunto blanco hasta el año 2021, lo que unido a la renovación en el día de ayer de Carvajal hasta 2020 resulta una apuesta de futuro para el costado derecho de la zaga merengue, aunque no deja de mirar al presente, ya que ambos jugadores son unos referentes en su posición no solo a nivel de clubes sino también con sus respectivas selecciones. Por otro lado, Danilo también tendrá que luchar por hacerse un puesto en los planes de Rafa Benítez con el experimentado lateral salmantino, Álvaro Arbeloa.

"Buenas tardes a todos. Me gustaría dar gracias a Dios por mantenerme fuerte para jugar al fútbol, gracias a todas las personas que hicieron todo para que llegara este día. Gracias a los aficionados por sus mensajes, por su cariño. Hoy cumplo un sueño de niño. Seguramente es uno de los días más felices de mi vida. Solo puedo prometer que dejaré todo en el campo porque no sé competir de otra forma sino para ganar. Por eso, una vez más, gracias a todos y hala Madrid", fueron las primeras palabras del jugador carioca con el conjunto de Concha Espina. Tras el acto, Danilo se enfundó por primera vez la elástica blanca para pisar el césped del Santiago Bernabéu; sobre el verde, realizó múltiples toques con el balón, besó el escudo madridista, regaló varios balones a los aficionados presentes en las gradas para darle la bienvenida y lanzó un penalti bajo la atenta mirada de Agustín Herrerín, que seguía muy de cerca al nuevo fichaje blanco.

Danilo: "No sé competir de otra forma sino para ganar"

Ya en rueda de prensa, el futbolista procedente del Oporto tuvo que responder a diversas preguntas de la actualidad blanca, además de otras tantas sobre sí mismo. El internacional brasileño aseguró que su nivel de español se debe a que "siempre" le ha gustado aprender y ha podido hacerlo principalmente en el "último año" con el cuerpo técnico del conjunto blanquiazul, ya que contaba con Julen Lopetegui entre otros. Con respecto a sus sensaciones al pisar por primera vez el verde del Santiago Bernabéu, Danilo lo calificaba como "un sentimiento único", además de asegurar que era "un sueño".

El jugador natural de Bicas abarcaba el tema de la disputa con Carvajal y Arbeloa por un puesto en el once, afirmando que el hecho de que "tres jugadores con calidad" se disputen "un mismo puesto" es algo "bueno para el club" y un "síntoma de que el club quiere ganar". A su vez, asegura que se siente "orgulloso" y "bien valorado" por ser el defensa más caro en llegar a la entidad blanca y que al haber visto los títulos, lejos de impresionarse se ha sentido "muy feliz" porque es una muestra de que ha elegido la elección "adecuada". "He venido al mejor equipo del mundo, me he sentido muy emocionado porque es el único equipo que tiene díez títulos", añadía haciendo referencia a las Copas de Europa, aunque por otro lado afirmaba que quería seguir ampliando esta cifra.

Danilo: "He venido al mejor equipo del mundo"

El nuevo lateral diestro del Real Madrid se mostró contundente cuando le preguntaron en repetidas ocasiones por las posibles salidas de Sergio Ramos e Iker Casillas del conjunto merengue, asegurando que acaba de llegar al club y "no" sabe que está pasando, además ese tipo de decisiones no son de su competencia sino de la "dirección del club". "No es una noticia oficial, no tengo mucho que decir", argumentaba Danilo. Por otro lado, comentaba que no tiene que "aconsejar" a ninguno de los dos jugadores porque saben de sobra "que decisiones deben tomar".

"Estoy completamente recuperado del tobillo", contestaba cuando le preguntaban por la lesión que le ha impedido finalmente disputar la Copa América bajo las órdenes de Dunga. Los objetivos que se marca Danilo para su primera temporada en el Real Madrid son adaptarse "lo más rápido posible a las exigencias del club, a la ciudad y al día a día", ya que de esa forma podrá jugar mejor. También habló sobre el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona, asegurando que "no hace falta" ni comentarlo puesto que "es una de las rivalidades del mundo". "Neymar es un gran amigo y estoy deseando de jugar uno de esos duelos", completaba.

Danilo es un jugador corpulento y versatil que puede jugar tanto en el centro del campo como en ataque, además por supuesto del lateral diestro. "He hablado poco con el míster pero estoy a su disposición para jugar donde considere conveniente", decía el brasileño, quien aseguraba que "para todos los laterales brasileños Cafú es una referencia", pero aunque esté entre sus "ídolos" no le gusta compararse con nadie porque considera que tiene sus propias "características". "Yo quiero ser el futuro Danilo del Real Madrid, no quiero que haya comparaciones", comentaba.

Danilo: "He hablado poco con el míster pero estoy a su disposición para jugar donde considere conveniente"

El carioca califica de "atípico" el último curso blanco, ya que no han podido conseguir ningún título y normalmente "suele vencer". A pesar de ello, el zaguero se muestra positivo y cree que el conjunto blanco volverá a la senda de la victoria con el nuevo "proyecto" capitaneado por Rafa Benítez. Además, aseguró que le gusta tanto que le "exijan" como "trabajar mucho" tanto a "nivel defensivo como ofensivo", por lo que no tendrán "ningún problema" en el Real Madrid. Por otro lado, elogió a sus compañeros asegurando que "son todos jugadores de nivel mundial" y "son los mejores en sus posiciones", por lo que está "deseando poder jugar con ellos".

También mandó un mensaje a su antiguo equipo, el Oporto. El madridista considera que ha vivido "una experiencia única" y será un lugar que "jamás" olvidará porque ha sido algo "importante" en su vida, aunque ahora tiene "nuevo club". En cuanto a la afición afirmó que son "espectaculares", una afición "muy cálida" y "exigente".