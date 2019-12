Entrevista. Javi Montoya: "Esperaba una renovación, mi destino está en el aire"

Hace tan solo unas semanas el Real Betis Balompié comunicó su firme decisión de prescindir los servicios de Javier Montoya, un guardameta que puede presumir de haberse ganado el cariño de la afición sin haber debutado en el primer equipo, merced a las actuaciones realizadas con el filial.

El arquero riojano deja en su haber un ascenso y una más que meritoria permanencia en la división de bronce, superando la meritoria cifra de setenta apariciones con la elástica de las trece barras.

Montoya, siempre agradable con esta casa ha querido atender nuestra llamada y mostrar sus impresiones sobre sus dos años aquí, repletos de anécdotas e historias que narra a continuación.

-El Real Betis se fijó en usted durante su estancia en el Barakaldo y finalmente pudo aterrizar en la capital hispalense en verano de 2013. ¿Qué te hizo firmar por el Betis?

Javi Montoya: El Betis es un club atractivo para cualquier jugador y además yo contaba con un fuerte interés de Óscar Cano y Guillermo Fernández que me vieron varios encuentros con el Barakaldo.

-Es sabida la importancia del Betis en el panorama nacional y firmar por uno de los grandes supongo que le haría dar un gran salto en la carrera. ¿Qué pensó o qué metas se propuso al llegar aquí?

JM: Firmé muy contento e ilusionado, mi objetivo era llegar al primer equipo y formar parte de él.

-Llegó y besó el santo. En su primera temporada alcanzó la gloria en ese agónico ascenso tras vencer al Orihuela. Cano le otorgó la titularidad y fue un pilar fundamental en el retorno a la división de bronce. ¿Qué sensaciones tuvo?

JM: Fue un gran año, conseguimos el objetivo del ascenso y en lo individual conseguí jugar todo y ser el portero menos goleado del grupo.

-Este año también ha sido un pilar fundamental en el filial aunque la titularidad se ha alternado en algunas fases de la temporada con Pedro e incluso ha sido convocado alguna vez por el primer equipo. ¿Qué valoración hace a la campaña del filial?

JM: En el plano colectivo está claro que ha sido un gran año. Hemos peleado por el play-off hasta falta de tres jornadas. Respecto a lo individual he salido contento y reforzado porque me he ganado la titularidad en 28 partidos y en otros dos, entré en la convocatoria con el primer equipo.

-Respecto al primer equipo, también has sido partícipe del logro conseguido e incluso estuviste presente en la celebración. ¿Qué sentiste al ser jaleado por la hinchada verdiblanca?

JM: Si, me sentí afortunado al formar parte de esa celebración. También he podido compartir sesiones, vestuario y muchas cosas más durante todo el año con ellos, desde el primer día me hicieron sentir uno más en el grupo.

-Cómo se ha mencionado anteriormente, has sido convocado por el primer equipo en Primera y Segunda división, ¿Qué cree que le faltó para lograr el ansiado debut?

JM: Si, tuve la suerte de entrar en convocatoria tanto en Primera División como en Segunda. Es difícil debutar cuando tienes el rol que he tenido estos dos años. Salvo lesiones u otro tipo de situaciones anormales, es muy complicado. Ahí están los casos de Adrián, De Gea, Sergio Rico…

-Ha estado a las órdenes de Óscar Cano, Merino y Pepe Mel, ¿Qué entrenador le ha hecho aprender más? ¿Qué ha aprendido durante su letargo aquí?

JM: He aprendido de todos, soy de esas personas que se fija en todo el mundo. Cada entrenador es un mundo y en este caso todos me aportaron cosas positivas. Los tres han conseguido cumplir los objetivos que les marcó el club durante mi estancia en el Betis.

"Esperaba una renovación de cara al primer equipo, o al menos una cesión"

-Muchos medios le vinculan con el Real Zaragoza, lugar de destino de compañeros como Isuardi e Isaac aunque usted mismo lo ha desmentido en redes sociales. ¿Qué nos puede contar sobre su destino? ¿Esperaba continuar?

JM: Si que esperaba una renovación de cara al primer equipo y en caso de no quedarme, salir cedido para volver al año siguiente con más experiencia. Mi destino a día de hoy está en el aire, mis agentes están trabajando para ello.

-Sea cual sea su destino, ¿Qué objetivos se marca en su próxima estancia?

JM: Allí donde vaya quiero hacerme con el puesto y ayudar al equipo a cumplir los objetivos que se marquen.

-Habrá podido comprobar que el fútbol se vive en esta ciudad de una manera especial, incondicional y que llega a rozar la locura. ¿Qué opina de la ciudad y los aficionados béticos?

JM: Solo puedo decir que aquello es espectacular. El Real Betis tiene una afición con un sentimiento especial y es única. Espero que eso no cambie nunca, es maravilloso escuchar el himno en el Villamarín antes de cada partido.

-¿Qué análisis concluye del trato a la cantera? ¿Se ha sentido valorado tanto como hubiese querido?

JM: Me he sentido valorado, sobre todo por mis entrenadores en el filial. Me gané la confianza de ambos siendo totalmente diferentes y fui mentalizado en cuanto al trabajo desde el primer día que llegué aquí. Finalmente he sido recompensado jugando en dos años alrededor de 70 encuentros con el filial.

"Quiero agradecer las muestras de apoyo recibidas hasta hoy"

-Muchísimos aficionados han lamentado su marcha y esperan que esto no sea nada más allá de un hasta pronto, deseando un retorno no muy lejano a la disciplina verdiblanca. ¿Espera hacerlo realidad?

JM: La verdad que me he sentido muy querido por un gran grupo de aficionados y desde aquñi quiero agradecerles las muestras de apoyo que a día de hoy me siguen mandando. Ojalá pueda volver en un futuro, trabajaré duro para ello.

-Por último ¿Qué le desea a sus excompañeros y al Real Betis en la élite nacional?

JM: A mis compañeros les deseo toda la suerte del mundo, y al Betis en la élite que vuelva pronto a pelear por los títulos que tanto merece.

Desde VAVEL.COM le hemos seguido muy de cerca y tenemos potestad para avalar su potencial y la estelar carrera que le precede. Esperamos que pueda lograr todas las metas que se proponga y que la elástica verdiblanca se vuelva a interponer en su carrera en un futuro.