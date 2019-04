Y… ¿por qué no? ¿Por qué no seguir agrandando la leyenda?¿Por qué no ser aún más diferentes? Más distintos. Más únicos. ¿Por qué no dar el premio definitivo a quienes lo han dado todo y no han recibido ni la mitad? ¿Por qué no confiar en la cantera? Es momento de dar la oportunidad a los que han hecho felices a la afición rojiblanca este año. Aquellos que han logrado en una temporada devolver la ilusión en cada partido de playoff a todos los seguidores del Athletic. Es momento de dar un golpe de timón, cambiar el rumbo y preguntarse: y… ¿por qué no?

¿Por qué no Remiro?

No hay un partido de playoff en el que no haya sido determinante. Daba igual jugar en San Mamés que en cualquier otro campo, el equipo rival siempre llegaba y la respuesta era la misma: parada de Remiro. El nivel del guardameta de 20 años es para tener en cuenta. Ahora que la portería del Athletic Club está más discutida que nunca, puede ser su momento. Puede ser el momento de que coja todos esos minutos que necesita en la élite del fútbol pero, ¿por qué no?

Primero, porque está Gorka Iraizoz que, aunque está siempre discutido y en el punto de mira de una parte de la afición rojiblanca, rinde a buen nivel. Su experiencia es un punto a favor que vale doble o triple y que el resto de porteros aún no tiene. Segundo, porque está Iago Herrerín, que es un portero diferente. Es un portero de esos que coge un balón aéreo y ya está pensando en la jugada de ataque de su equipo. Y, tercero, porque está Kepa Arrizabalaga. Tan joven como Remiro y, seguramente, con las mismas expectativas y buen hacer, ya tiene ganada la posición con el de Cascante. Al no tener hueco en el primer equipo está saliendo cedido a otros clubes, como es el caso de la Ponferradina el año pasado.

Por el momento, si ninguna desgracia acontece, Remiro deberá seguir jugando con el Bilbao Athletic donde sí es el portero titular. Es más, quizás sea el jugador más importante del equipo. El recambio en la portería del Athletic está más que asegurado pero debe esperar.

¿Por qué no Lekue?

Espectaculares las subidas del lateral por la banda derecha, su salida de balón, su compenetración con Yeray y su buena capacidad defensiva. Junto a los tres compañeros de la zaga se convirtió en un muro que posibilitó el ascenso a Segunda División. Ahora, con la marcha de Iraola a Estados Unidos, una puerta se le abre, pero De Marcos se la cierra. La polivalencia de Óscar es tal, que se ha hecho con el puesto de lateral derecho aún con Iraola en Bilbao.

La llegada de Bóveda le resta oportunidades

Si De Marcos le cierra la puerta, Eneko Bóveda le pone un candado. La llegada del bilbaíno en este mercado de verano todavía imposibilita más la progresión de Lekue, que seguirá en el Bilbao Athletic formándose como un gran lateral, a pesar de realizar la pretemporada con el primer equipo. Sus puntos positivos están claros, pero debe de mejorar de medio campo hacia delante. Aún sus centros deben ser mejores y su conexión en banda con los centrocampistas también. Con estos puntos mejorados, la banda derecha rojiblanca espera a un gran defensor.

¿Por qué no Yeray?

Quizás este sea el caso más claro de un jugador que ya debería estar en el primer equipo. Tiene calidad suficiente para rendir al máximo nivel, reúne un temperamento único para enfrentarse a los grandes delanteros de la Liga BBVA y está en el momento justo para disfrutar de esa oportunidad. Por delante, en el primer equipo, tiene a Laporte y Etxeita. El primero es titular indiscutible para Valverde, parece que se va a quedar y ocupa un puesto en el eje de la zaga, pero el segundo no es tan indispensable. Bien es cierto que ha sido uno de los puntos positivos de la pasada temporada, pero la juventud de Yeray puede hacer desequilibrar la balanza hacia el lado del canterano.

Gurpegi deja más sombras que luces y Mikel San José parece que va a ser centrocampista una vez más. Con este panorama, Yeray debería de tener muchas oportunidades con el primer equipo. Quizás no debería de ser titular indiscutible, pero sí disputar minutos en Copa del Rey o en la fase previa de la UEFA Europa League.

¿Por qué no Unai Bilbao?

Porque Yeray está por encima y eso es mucho. Es bueno en la faceta defensiva, corta todos lo balones aéreos, se muestra valiente al corte y es capaz de sacar el balón jugado sin demasiados problemas. Pero si hay un defensor central que debe de subir al primer equipo, sin lugar a dudas, ese es Yeray. Unai Bilbao seguirá mejorando y aportará una gran solidez al Bilbao Athletic en Segunda División pero, por el momento, aún no tiene el nivel para dar el salto al primer equipo.

¿Por qué no Iriondo?

Iriondo es otro de los que tiene nivel más que suficiente para el primer equipo. En defensa rinde muy bien y sus subidas por la banda izquierda doblando al extremo hacen mucho daño al rival. Entonces, ¿por qué no?. Uno de los principales inconvenientes está en esta última virtud. Sus subidas a menudo dejan huecos en defensa que, en caso de no ser cubiertos por el centrocampista, pueden provocar serios problemas.

Otro problema está en la competencia. Balenziaga, desde su llegada, se ha hecho con el puesto de lateral izquierdo. En la temporada pasada, al igual que el resto de compañeros, no rindió al mejor nivel, pero siempre cumple. No es tan aventurero como Iriondo, pero tampoco deja tantos huecos. El caso de Aurtenetxe es el más complicado. El lateral pasó de ser titular indiscutible con Marcelo Bielsa a quedar relegado a un segundo, o tercer, plano con Ernesto Valverde. No cuenta para el entrenador y cada vez que sale al terreno de juego tampoco hace méritos para que esa idea cambie. Es por esto, principalmente, por lo que Iriondo debería de subir al primer equipo. Como recambio de Balenziaga tendría un buen lugar, incluso para partidos atascados o en los que el marcador está en contra, la salida del joven canterano podría ser otra baza en ataque para el cuadro de San Mamés.

¿Por qué no Undabarrena?

Porque si algo tiene el Athletic Club es medio campo. Undabarrena ha demostrado mover al Bilbao Athletic a su antojo. Sus cambios de juego han resultado determinantes para el devenir de los partidos y su buen posicionamiento y lectura del juego le ha permitido cortar más de un ataque peligroso del equipo rival. No obstante, su relajada salida de balón es un punto a mejorar. Frecuentemente, no tiene dominado el espacio a su alrededor y un jugador rival le quita la pelota cuando está buscando a quién pasar.

La llegada de compañeros frena su ascenso

Al igual que le sucede a Lekue, la llegada de Elustondo, de la Real Sociedad, Eraso, del Leganés y la finalización de las cesiones de Ruiz de Galarreta, Guarrotxena y Erik Morán junto a Iturraspe, Mikel Rico, Beñat y Aketxe frenan sus oportunidades de llegar al primer equipo. No obstante, la División de Plata le vendrá bien para seguir formándose. Para seguir siendo el volante que dirija al equipo y para remendar esos pequeños errores de distracción.

¿Por qué no Vesga?

Por el mismo motivo que no sube Undabarrena. La sobrepoblación en el medio campo del Athletic va a frenar a muchas de las figuras emergentes. Ya lo ha hecho con Aketxe, Erik Morán o Ruiz de Galarreta, que se perfilaba como el sustituto ideal de Ander Herrera tras la marcha del bilbaíno al Manchester United. Ahora, con la subida del Bilbao Athletic a Segunda División, Undabarrena, Salinas o el propio Vesga, podrán seguir creciendo, pero de no haberse conseguido este ascenso, seguramente hubieran optado por la misma opción que el resto de sus compañeros, salir cedidos.

¿Por qué no Salinas?

Este es otro de los casos similares al de Undabarrena y Vesga, aunque suele jugar en una posición más adelantada, más cercana a la mediapunta. Quizás, esta salvedad le dé una oportunidad a lo largo de la temporada, ya que el pasado año, Txingurri, tuvo serios problemas para encontrar al sustituto de Herrera. Beñat no es jugador para estar tan adelantado, Iturraspe es centrocampista puro y Mikel Rico igual. Cuando Muniain parecía hacerse con el puesto le llegó la lesión y Aketxe no aprovechaba las oportunidades.

Ahora, con el comienzo de la nueva temporada, todos parten desde cero. Quizás si hay un momento en el que Salinas puede ver la puerta entreabierta, sea este. Ernesto Valverde aún no sabrá exactamente quién será su mediapunta habitual y un buen rendimiento del propio canterano o de alguno de sus compañeros puede desequilibrar la balanza hacia un lado u otro.

¿Por qué no Sabin?

Gran atención la que recibe el extremo diestro. Durante toda la temporada esta atención ha estado fijada sobre lo que hacía en el terreno de juego, ahora, está fijada en las decisiones que se tomarán en cuanto a su futuro. Sus 23 años hacen que, de jugar en el primer equipo, Sabin no pueda volver al filial rojiblanco. Si debuta con el Athletic Club, su etapa en el Bilbao Athletic habrá quedado finiquitada. De esta forma, muchos clubes de Segunda Divisón buscan su cesión. El Eibar, si definitivamente se queda en Primera, también es otra de las opciones para que Sabin siga desarrollando su juego. De momento, al igual que Lekue, está citado por Ernesto Valverde para disputar la pretemporada con el primer equipo cuando vuelva de vacaciones el 15 de julio.

Es uno de los jugadores que más ha brillado en Segunda División B por lo que ha despertado grandes sensaciones entre los rivales. Su puesto en el primer equipo parece bien cubierto con la llegada y el buen hacer de Iñaki Williams, que ha desplazado hasta el banquillo a Markel Susaeta, otro de los jugadores que juegan por la derecha en el equipo rojiblanco. La polivalencia de Óscar De Marcos le abre la posibilidad de jugar más adelantado, por lo que la llegada de Sabin al primer equipo parece bastante complicada.

¿Por qué no Seguín?

Espectacular la temporada que ha hecho el de Eibar. Sus desbordes por banda izquierda han generado verdaderos quebraderos de cabeza en las defensas rivales. Se muestra valiente a la hora de llegar al área, demuestra tener una posibilidad más que la que todo el mundo tiene en mente y su compenetración con el resto de compañeros parece cosa de telepatía. ¿Por qué no darle la oportunidad en el primer equipo?.

En primer lugar, por su juventud. Con 20 años, estar una temporada, o dos, más en Segunda División le ayudará en su formación. En segundo lugar, porque su posición está bien cubierta. Si Valverde encuentra un mediapunta, Muniain volverá a su banda izquierda, donde ha resultado muy desequilibrante y peligroso. Además, Ibai Gómez también está al acecho de tener más minutos e intentará aprovechar de mejor forma cualquier oportunidad que se presente. Solo si el entrenador no encuentra un mediapunta, y Muniain es el que juega en esa posición, Seguín puede tener su oportunidad como recambio de Ibai, aunque las posibilidades son bastante remotas.

¿Por qué no Santamaría?

Porque se sigue esperando a los que nunca llegan. Se sigue esperando a Kike Sola, a Borja Viguera y a Guillermo. El último es el único que está demostrando estar a la altura en gran parte de los partidos, mientras que la llegada de los otros dos aún no se entiende en Bilbao. El ex de Osasuna no rinde en sus salidas al terreno de juego, mientras que Viguera no recuerda al del Alavés. Además, el buen hacer de Aduriz, que sigue siendo el alma del equipo rojiblanco a sus 34 años y la irrupción de Williams quitan oportunidades a Santamaría.

El joven jugador bilbaíno se destapó como un verdadero 'cazagoles' en la eliminatoria ante el Cádiz donde, en San Mamés, recogió dos rechaces en el área para poner pie y medio del Bilbao Athletic en la División de Plata. Mucho se espera de este jugador pero su subida al primer equipo depende mucho del resto de sus compañeros. El nivel de Aduriz, como es lógico, irá descendiendo, la etapa de Kike Sola en el Athletic parece acabar cada verano y Borja Viguera no despierta. Con estas condiciones, en una o dos temporadas, Santamaría puede estar luchando con los defensores de la Liga BBVA.

Estos han sido parte de los artífices de las grandes emociones rojiblancas durante la pasada temporada. Markel Etxeberria y Mikel Juaristi, en defensa, también pueden tener sus opciones. Bengoa, Óscar Gil, Jorge García, Gorka Iturraspe, Magdaleno o Jurgi también esperan su hueco en el centro del campo, mientras que Villalibre, con solo 17 años, también demuestra un gran nivel.

Muchas preguntas se plantean. Unas tienen respuestas más fáciles que otras. Pero será Ernesto Valverde quien determine si alguno sube al primer equipo. Al resto de personas solo les queda una cosa, seguir preguntándose: y… ¿por qué no?.