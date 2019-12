Florentino Pérez: "Sustituir a Iker Casillas es imposible"

El Real Madrid anunciaba con un comunicado oficial el pasado sábado la salida de Iker Casillas del equipo tras veinticinco años ligados al club. El portero mostoleño ponía fin así a prácticamente toda una vida en el conjunto de Concha Espina para comenzar una nueva etapa en el Oporto portugués. Después de que en el día de ayer, el hasta entonces meta del equipo madridista, saliera a leer un comunicado de despedida ante los medios de comunicación, el presidente blanco, Florentino Pérez, ha realizado una comparecencia, con Iker Casillas ya como jugador del cuadro portugués, que se ha visto complementada con una rueda de prensa del máximo dirigente del Real Madrid.

Florentino Pérez comenzaba su intervención dando las "gracias" a los "miembros de peñas, miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, Patronato" y daba la bienvenida a todos los allí presentes. "Quería estar aquí para hablar de esta despedida", porque no es una despedida cualquiera, es una de gran "importancia" para el club. "Se han publicado informaciones confusas que se deben aclarar porque no se corresponden con la realidad", explicaba el dirigente como motivo primordial de su aparición. El presidente aseguraba que se marcha "el mejor portero de la historia del Real Madrid" y "el mejor portero de la historia del fútbol español", un Iker Casillas que "llegó con nueve años y se va siendo el capitán"; y se va porque "ese ha sido su deseo", afirmaba.

El mandatario reconocía que "no es nada fácil estar veinticinco años en el Real Madrid" y que "los dos últimos años, especialmente el último ha sido de una gran presión" para Iker, aunque "dentro de muchísimos años los aficionados y socios madridistas reconocerán la gran figura de Iker". "Como presidente he pedido siempre, reiteradamente, el máximo apoyo a nuestros futbolistas", declaraba un Florentino que afirmaba que "Iker quería una despedida extremadamente sencilla y austera". Casillas, al que el presidente madridista califica no solo como "un jugador único", sino como una "gran persona", le hubiese gustado "que se retirara en el Real Madrid", aunque "tiene todo el derecho del mundo para iniciar una nueva etapa y lo hace en un gran club amigo". "Gracias Iker, toda la suerte siempre para ti, para tu mujer y tu hijo", concluía Florentino Pérez para dar paso a la intervención del nuevo cancerbero del Oporto.

Ya en la rueda de prensa, el dirigente decía que son "muchos" los que "aprovechan cualquier circunstancia" para criticarle aunque ya está "acostumbrado". "Hoy estoy aquí porque lo único que hemos hecho es lo que acabo de decir en mi intervención", añadía. En cuanto a la despedida de Iker, con motivo de que las negociaciones "se han alargado algo más de lo previsto" no se ha podido dar como se hubiese querido, "con todos los jugadores" presentes pero ya están en Australia para iniciar la primera parte de su gira de pretemporada. A pesar de ello, le había "pedido" al guardameta de Móstoles que acudiera al acto para que "la gente no crea que ha pasado nada fuera de lo común".

"Le tengo un gran cariño. Nunca ha dado ningún problema en este club, siempre ha sido ejemplar en todo. Le he pedido si podía acompañarme y ha retrasado su viaje a Portugal, por lo que se lo agradezco eternamente", elogiaba al internacional español. El acto "estaba previsto celebrarse sin Iker" ya que "el gran homenaje a Iker" está pensado para "el día 12 de agosto", en el "Trofeo Bernabéu"; aunque no se sabe aún si será "posible", en el caso de que no se pueda celebrar este verano "será lo antes posible".

Con respecto a los aficionados que pitan y están en contra de los jugadores blancos, el presidente comentaba: "Siempre que he tenido oportunidad lo he criticado, no solo por Iker. Una afición que no adora a sus ídolos, algo le pasa. Respeto que cada uno piense como piense, pero no me gusta que se metan con nuestros jugadores". "He salido siempre para hablar en defensa, en lo que respecta al comportamiento de muchos aficionados no estoy de acuerdo. Iker Casillas lo que se merece es reconocimiento por parte de todos los aficionados del Real Madrid y de todos", completaba.

El mandatario del Real Madrid afirmaba que hay personas que utilizan "cualquier cosa" ya no para "perjudicar" al conjunto blanco, "una institución de 113 años de historia, y es una de las mejores instituciones del mundo, por no decir la mejor", sino a su persona; aunque por supuesto pueden haber cosas que hayan hecho "mal". "Aquellos cuyo comportamiento reprocho son muy pocos", aclaraba Florentino que posteriormente explicaba: "Los jugadores que tienen contrato en vigor se van porque quieren. En el caso de Iker tiene derecho, por su historia, a prever su futuro fuera del club". Lo comparaba con "Raúl", quien en su momento también creyó conveniente salir del equipo y se le "respetó".

"Cada vez que se va una persona como es Iker Casillas, es muy difícil sustituirle. En este momento no pensamos más allá de despedirnos de Iker Casillas como se merece", respondía Florentino cuando le preguntaban sobre las posibles incorporaciones para sustituir al meta madrileño en el arco. Por otro lado, el presidente aseguraba que lleva "hablando con Iker Casillas" desde que llegó al club en el año 2000 y que "esas personas que quizás no se han portado bien, son las que más les van a echar de menos y más se van a acordar de él". En cuanto a la salida al Oporto, declaraba que " para él ha sido la mejor elección"; "ha sido la única oferta que nos ha transmitido y ha tenido muchas. Va con mucha ilusión a esta nueva etapa de su vida", añadía.

Florentino Pérez: "esas personas que quizás no se han portado bien, son las que más les van a echar de menos y más se van a acordar de él" Florentino Pérez reiteraba que "siempre" ha defendido a todos los jugadores y que sale "poco" a los medios de comunicación porque sino tendría que estar todos los días saliendo para "dementir cosas que no son o verdad" o que no le "gustan". Con el caso concreto de Bale, al que salió a defender durante la pasada temporada, afirmó que le resultó "indigno" al igual que cataloga de "inaceptable" la presión a la que se ha sometido a Iker Casillas, aunque espera que todo esto "sirva como ejemplo".

"El fútbol sirve para unir a las personas y no para separarlas, no quiero pensar que vaya a haber otro caso similar y en el caso de que lo hubiera saldré a su defensa", zanjaba el tema. Para finalizar su intervención, Florentino Pérez hizo referencia a la especulación de que llegue David De Gea al conjunto blanco; "en este momento se nos va Iker, empezaremos a ver quién puede venir. De Gea es un magnífico portero, pertenece a un club amigo y lo respetamos. Sustituir a Iker Casillas es imposible. Siempre le tendremos en nuestro recuerdo como un mito que forma parte de los últimos veinticinco años del Real Madrid. Es insustituible", fueron las palabras del presidente del Real Madrid.