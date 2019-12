Iker Zárate y Galder Dwomoh: conexión sestaoarra en Portugalete

Tienen mucho en común, pero ambos llegan al vestuario de La Florida por vías diferentes. Galder Dwomoh Lombas, futbolista vizcaíno, aunque de padre ghanés, encontrará a los 25 años, la oportunidad soñada desde que sus primeros contactos con el balón le hicieran ganarse el apodo de Galderinho. Formado en las categorías inferiores de Sestao River y Peña Athletic, en el Santutxu daría el paso de juvenil a División de Honor, y de ahí a Tercera División. Tras pasar por las filas del Eibar B y Laudio, regresó a la Margen Izquierda para contribuir al ascenso a Tercera del Santurtzi, equipo en el que ha disputado esta última temporada siendo uno de sus máximos realizadores.

Cuatro años mayor que su compañero, lker Zárate Pereda ya conoce el vestuario de La Florida, club al que llegó a mediados de la pasada campaña en la que sería su tercera experiencia como jugador jarrilero., Formado en las categorías inferiores del Romo, club con el que llegó a ascender a División de Honor, prosiguió su carrera en el Indartsu y además de en el Portugalete, ha pasado por diferentes clubes de la Tercera vizcaína como Santurtzi, Zalla, Zamudio, Gernika o Balmaseda. La última campaña aceptó la propuesta para salir de Vizcaya del potente Castellón, club que le daría de baja a mediados de campeonato para tramitar la ficha de otro jugador. Reclamado de nuevo por el Portugalete, su contribución con cinco goles al éxito del equipo entrenado por Ezequiel Loza le ha valido para ganarse la renovación.

Galder Dwomoh: la madurez tardía.

PREGUNTA: Recién firmado el contrato que le compromete con el club de La Florida, ¿cuáles son sus primeras sensaciones como nuevo jugador del Portugalete?

RESPUESTA: Pues sí, he firmado por una temporada con el Portu. Estoy muy contento de que confíen en mí, ilusionado y con muchas ganas ya de empezar a jugar.

P: Las negociaciones parece que han sido rápidas. Algunas fuentes apuntan a que ya le venían siguiendo desde finales de la pasada campaña. ¿Le han comentado algo al respecto?

R: En diciembre ya me había llegado algo del interés y que estaban preguntando por mí, pero hasta que no ha terminado la temporada no me ha llamado nadie. Las negociaciones han ido rápidas porque ellos mostraron su voluntad en ficharme, yo también quería ir allí, así que todo ha salido muy bien.

Galder: "tengo ganas de decir ‘aquí estoy yo’ y reivindicarme como jugador"

P: ¿Había más ofertas aparte de la del Portu o ésta ha sido la primera y única que ha atendido?

R: No. El Zalla también mostró su interés a través de su entrenador, y el mismo Santurtzi tenía intención de que renovara con ellos. Pero la idea de jugar en una categoría nueva para mí como la 2ª B me atraía demasiado. Tengo ganas de decir ‘aquí estoy yo’ y reivindicarme como jugador. Estoy centrado e ilusionado ante este reto, y creo que puedo hacerlo bien.

P: Este año se enfrentó al Portu en dos ocasiones. ¿Qué le pareció el que ya es su nuevo equipo?

R: Me pareció un equipo muy completo , muy bueno. Por eso ha quedado campeón de liga y luego ha conseguido el ascenso. Además, curiosamente les marqué el gol del empate en el partido que jugamos en San Jorge contra ellos.

P:¿Cuántas veces ha jugado en La Florida a lo largo de su carrera? Qué le parece el campo?

R: Me parece uno de los mejores campos de Vizcaya, porque la gente es muy aficionada y acude a animar al equipo. Es un sitio bonito para jugar, con mucha gente que sigue al equipo. Algo que motiva e ilusiona a cualquier jugador, pero que a la vez te responsabiliza a devolverlo en el césped

P: Debutará en Segunda B a los 25 años. ¿Se puede decir que le llega la oportunidad en su época de madurez deportiva?

R: Sí. Creo que al final cada uno tiene lo que se merece, a mí me ha tocado debutar con 25 años igual que hay gente que lo hace mucho más joven. Pero aunque sea un salto de categoría yo tengo mucha fe y muy buenas vibraciones para la próxima temporada.

P: Sin embargo ya tuvo la oportunidad de conocer la categoría dos temporadas atrás con el Laudio. Gozó de un papel destacado en los playoffs de ascenso y sin embargo no le renovaron. ¿Cuáles fueron los motivos y cómo vivió aquello?

R: No me lo esperaba, porque aunque durante la temporada regular no participé tanto como habría querido, en los playoffs que era el momento decisivo, jugué prácticamente todo. De hecho, no sólo yo sino la mayoría de mis compañeros estaban convencidos de que seguiría en Laudio.Sin duda es como una espinita clavada que tengo desde entonces, y de la que quiero y espero resarcirme este año como jugador del Portugalete. De poder jugar en 2ª B pasé a División de Honor con el Santurtzi, lo que me hizo ponerme las pilas para luchar por mi objetivo, para llegar a este momento más mentalizado y motivado que nunca.

P: Su puesto es el de delantero centro aunque también puede ocupar otras posiciones en el campo. ¿Cómo se definiría como futbolista?

R: Toda la vida he jugado en la mediapunta, de 10, hasta hace tres o cuatro años. Ahora me veo mejor de delantero, dentro del área y buscando gol. Soy un jugador grande, corpulento, pero me defiendo bastante bien con el balón en los pies.

P: Durante su etapa de formación hizo prueba con un par de filiales además de militar en el Éibar B. ¿Cómo le fueron esas experiencias?

R: Estuve haciendo pruebas con el Espanyol, jugando un torneo con ellos durante tres o cuatro días. Estaban interesados en incorporarme, pero yo tenía 14 años y el cambio era muy grande para mí y mi familia. También estuve en Mallorca al año siguiente , pero mi club de entonces, el Santutxu, no me dejó marchar. Ha llovido desde entonces pero igual este año puedo aprovechar para dar ese salto que entonces no pude dar.

P: Además nos consta que participó en el casting de un programa-concurso, futbol cracks, hace unos años. ¿Qué pasó con esa otra aventura?

R: Sí, de Cracks TV. Mi representante me aconsejó ir a probar, que podía ser un buen escaparate para mí. Me eligieron entre los tres mejores en Bilbao, y de ahí ibas a Madrid. En principio había superado las pruebas, pero al final no me acabaron llamando al casting final. Pero ahí queda como otra bonita experiencia donde además me lo pasé muy bien.

Galder: "Capa e Ibai han tenido esa chispa de perseverancia que me ha faltado a mí"

P: Aunque para cracks, Ibai Gómez y Ander Capa, los dos en primera, y compañeros suyos en su etapa de formación. ¿Apuntaban entonces llegar donde han llegado, o iban entonces a rebufo suyo?

R. La verdad es que a Ander Capa o Ibai Gómez siempre se les ha visto que eran jugadores muy buenos: Ahora les ves en Primera, jugadores con los que has estado jugando, y yo en Tercera, pero piensas que no hay tanta diferencia a nivel individual como pudiera aparentar la diferencia de categoría. Quizás es porque han tenido una constancia, una mentalidad y un saber qué hacer en el momento oportuno que igual me ha faltado a mí. Como te dije antes el fútbol pone a cada uno donde se merece. A mí me faltaba esa chispa de mentalidad que creo haber adquirido con el tiempo, y espero demostrarlo.

P: Incluso se llegó a rumorear que le estaban siguiendo desde Italia. ¿La opción del extranjero es viable para futbolistas como Galder, o es de los que piensa que en estos tiempos es poco fiable marchar fuera?

R: Es verdad que tuve un representante italiano que se fijó en mí, habló conmigo y me ofreció la posibilidad de ir a probar. Pero era una propuesta poco segura, con muchas dudas. Todo quedaba en el aire, no era como el Portu, donde el presidente y el entrenador vinieron a por mí, ofreciéndome fichar con ellos. Era una oportunidad inmejorable que e irrechable.

P: Eso sí, jugar casi en casa, en la Margen Izquierda, es un lujo para gente como usted. ¿Con qué compagina su vida deportiva Galder?

R: Pues estoy trabajando de forma temporal. Este año tengo que pensar que hago, igual estudio algo relacionado con el deporte, y el fútbol concretamente, puede que para entrenar.

P: Sabemos que le conocen cariñosamente como Galderinho. ¿Puede contar de donde viene el apodo?

R: Sí, es un mote que me pusieron de pequeño, cuando jugaba en el fútbol base del Sestao River. Supongo que sería porque recordaba el tipo de juego brasileño. Es un apodo cariñoso que aún siguen usando y no me disgusta.

Galder: "Nos compenetraremos perfectamente y daremos mucho que hablar"

P: En el vestuario de La Florida coincidirá con un paisano tuyo como Iker Zárate, delantero como usted. ¿Le conoce personalmente ? ¿Cómo vería esa conexión sestaotarra en el equipo? ¿Sana competencia o dupla temible?

R: A Iker le conozco de toda la vida. Nos hemos criado juntos, hemos jugado juntos en el colegio . Es una gran persona, y seguro que habrá una buena relación porque los dos nos llevamos muy bien. Nos entenderemos en el campo, nos ayudaremos mutuamente y nos vamos a compenetrar sin problema. Daremos mucho que hablar.

P: Hablando de Sestao, y de la cantidad de equipos vizcaínos en Segunda B la próxima temporada. Es de suponer que el de Las Llanas será el derbi que con más ganas acoja usted el año que viene…

R: Tengo muchas ganas de que llegue ese partido porque nunca en la vida he podido jugar en Las Llanas, que es un campo precioso, que tengo al lado de casa, desde donde se puede ver los focos. Tengo ganas de jugar contra el Sestao, ante la gente del pueblo que conozco. Con respecto al resto de equipos vizcaínos, creo que ayudará a que haya menos desplazamientos y viajes largos en el grupo. Es algo beneficioso para los clubes, los futbolistas y por supuesto para los aficioandos.

P: Supongamos que se estrena como goleador en Segunda B en el primer partido de liga. ¿A quién le dedicaría ese primer gol?

R: A mi familia, que siempre ha estado apoyándome, en los momentos buenos y no tan buenos. Por supuesto a mis amigos, y a mi novia, que se lo merecen tanto o más que yo.

Iker Zárate: el premio a la constancia.

PREGUNTA: Su renovación por el Portugalete era un rumor extendido pero aún no se había hecho oficial. Es de suponer que contento por seguir un año más de gualdinegro.

RESPUESTA: Sí, muy contento, pero los rumores que salían sobre mi renovación no eran ciertos, ya que firmé diez minutos antes de que el club lo hiciese oficial. Por todo lo que había vivido este último año, y porque mi pareja vive en Portu y es además seguidora del club, no tuve dudas ante la propuesta de seguir con ellos. Cuando las cosas te van bien en un sitio creo que lo mejor es no cambiar.

P: ¿Ha costado mucho llegar a un acuerdo con el club? ¿Se esperó a la finalización de los playoffs o las negociaciones se habían avanzado antes?

R:. Tanto en lo individual como por parte del club, estábamos centrados en los playoffs y en ascender, y no habíamos hablado nada. Es más, ascendimos el domingo, empezaron las negociaciones el viernes, y el lunes se firmó todo.

Iker Zárate: "En Portugalete he conseguido unos 40 goles en tres temporadas"

P: ¿Cómo valoraría su nueva etapa en La Florida? ¿Mejor, peor o igual que las anteriores?

R: Muy positiva, tanto como las dos anteriores. Ya sea porque el colectivo ha rendido mejor y, por qué no decirlo, porque hemos tenido esa pizca de suerte que otros años ha faltado se ha culminado además con el ascenso. Siempre que he estado en el Portugalete he hecho goles, no sabría decirte concretamente cuántos, igual unos 40 goles en tres temporadas. Es un campo donde siempre he jugado y me han ido bien las cosas, otro de los aspectos que he valorado a la hora de decidirme por seguir. Además el buen sabor de boca de quedar campeones y lograr el ascenso, después de diez años intentando el club regresar a 2ªB, también influye..

P: ¿Barajaba alguna otra oferta aparte de la del Portugalete?

R: Sí, algunas de las ofertas eran económicamente superiores, pero en la vida a veces hay que mirar por más cosas además del dinero. Aquí me he sentido muy querido, la gente del club se ha portado muy bien conmigo, y yo me sentía también con ganas de devolvérselo. Para jugar en 2ªB este año para mí no hay mejor sitio que La Florida

P:¿Se puede decir que ha celebrado su cumpleaños con una semana de adelanto con esta renovación que le permitirá por fin debutar en 2ªB?

R: Yo creo que es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido, porque por fin voy a poder debutar en esa categoría tras muchos años peleando, quedándome a las puertas, escuchando ofertas que podían abrirme esa puerta pero que nunca me llegaban a llenar del todo. Parece que este año se cumplirá el sueño, y encima con el Portu.

P: Se le define futbolísticamente como un ariete nato, con buen juego áereo y goleador. Hablando de goles, ¿recuerda cuál es su registro , al menos en Tercera División?

R: El otro día cuando fuimos a jugar a Cayón, la prensa nos estudió uno por uno, y creo recordar que apuntó una cifra que rondaba los 76 goles en las seis últimas temporadas. No es una cosa que valore mucho, porque aunque sabemos que un delantero tiene que hacer gol, yo me centro en aportar al equipo. Sin ir más lejos el día final ante el Cayón, jugando con la mano rota, cuando nos pusimos con ventaja en el marcador el míster me pidió cubrir al mediocentro de ellos, y el último cuarto de hora incluso me desplazó a banda izquierda. Claro que me gusta meter goles pero sobre todo aportar al equipo, y se me encomiendan otra función la cumplo sin problema.

Iker Zárate: "para jugar en 2ªB este año para mí no hay mejor sitio que La Florida"

P: Toda su carrera ha transcurrido en clubes vizcaínos excepto la experiencia de Castellón la temporada pasada, ¿Puede resumir cómo le fue allí y por qué acabó de regreso a Vizcaya?

R: Pues en líneas generales bien. El entrenador contaba conmigo, jugaba, pero hubo una serie de cuestiones extradeportivas (intereses de representantes, cuestiones económicas, presiones para liberar fichas para otros jugadores) que motivaron mi salida de allí. Pero en el Castellón muy bien. De hecho gente del cuerpo técnico, del vestuario, y muchos aficionados mantienen el contacto conmigo y me han felicitado por ejemplo por el campeonato y el ascenso conseguido con el Portugalete.

P: Pasó en pocos meses, de pensar en dejar el fútbol a vivir la alegría de un campeonato y de un ascenso. ¿Cómo se sobrellevan estos cambios tan drásticos? ¿Quién o qué ayuda al futbolista en esos momentos?

R: Pues sí. La vida del futbolista tiene estas cosas que te hacen pasar de lo pero a lo mejor en poco tiempo. Sin duda fue un 'palo' porque yo no me esperaba, después de haber jugado de titular los últimos partidos, de repente que se me comunique que no se contaba conmigo y que me quitaban la ficha. Además me pilló solo, porque mi novia había marchado a Vizcaya, y me dio un bajón, llegándome a plantear mi futuro como futbolista. Afortunadamente al día siguiente ya había recibido varias ofertas de equipos, entre ellos la del Portu. El sentirte valorado como futbolista me ayudó a superar esos momentos, y afortunadamente, creo que el tiempo ha curado todo.

P: Según lo vivido, ¿volvería en un futuro a plantearte salir fuera o crees que es un buen momento para que los futbolistas vascos se asienten en los equipos de su comunidad sin riesgo a aventuras?

R: Pues como he dicho antes, la experiencia de Castellón resultó positiva y creo que ha contribuido en mi formación a nivel profesional y también personal. Si volviera a surgir la oportunidad no me importaría salir fuera, aunque hay que reconocer que como aquí, estando en casa o cerca de ella, no hay nada mejor.

P: Aunque es pronto, ¿cree que el equipo y usted personalmente acusarán el salto de categoría, o el nivel del grupo vasco, y la cantidad de equipos de la zona facilitarán el proceso de adaptación?

R: Como dices, venimos de un grupo fuerte, en el que han subido tres equipo este año, y estoy seguro que no sólo nosotros sino el Gernika y el Arenas van a dar mucha guerra y competirán como cualquiera. Además en el caso del Portu, comproborás que se está reforzando el bloque con gente de calidad y con experiencia en la categoría. Ayer sin ir más lejos firmaron Sergio López y Gabri Ortega. Es cierto que las diferencias de categoría existen, pero estoy convencido de que el Portugalete se adaptará pronto y bien.

P: Hablando de derbis, se entiende que entre tantos como habrá, algún campo que otro le hará especialmente ilusión de visitar. ¿Cuál en concreto?

R: Pues ninguno especial y todos a la vez. Es cierto que quizá en Las Llanas, pues me pilla a un minuto andando de mi casa, o en Lasesarre, sitios donde tengo muchos amigos y conocidos, o en Gernika, donde estuve jugando. Pero soy de los que cuando salto a un campo me concentro en lo que pasa en el verde y me aislo de la grada y la gente.

Iker Zárate: "En Castellón llegué a plantearme mi futuro como futbolista"

P: Ha sido presentado junto con su paisano y también delantero Galder Dwomoh. ¿Le conoce personalmente ? ¿Qué opina de esta coincidencia en el vestuario? ¿Sana competencia o tendremos dupla sestaoarra en el ataque del Portu?

R: Galder y yo nos conocemos de Sestao desde que eramos críos. Jugábamos juntos en el colegio . Luego ya en el campo nos hemos enfrentado como rivales, cada uno defendiendo a su equipo. Será estupendo compartir vestuario y, aunque seamos dos delanteros con cierta similitud física, bastante altos, creo que somos perfectamente compatibles porque tenemos características distintas a la hora de jugar.

P: Un tema de rabiosa actualidad y con el que se cierra la entrevista. ¿Qué le ha parecido la propuesta de grupos aprobada por la Comisión de clubes de Segunda B? ¿Entiende el revuelo que se ha generado?

R: La verdad es que es un lío gordo el que ha hecho la Federación. No tiene ni pies ni cabeza pero no queda otra que esperar qué pasa.