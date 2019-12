La dicotomía del 9

La temporada 1995-96 fue la primera en la que se adjudicaron dorsales fijos a los futbolistas de la plantilla céltica. Contrariamente a lo que había sucedido un año antes, no fue Vlado Gudelj quien tuvo el honor de lucir el '9' en su camiseta, sino el recién fichado Goran Milojevic. El serbio no tuvo demasiada fortuna y acabó aquel campeonato con apenas seis tantos en su haber, ampliamente superado por Juan Sánchez y por el mismo Vlado.

Revivo frente a Sánchez

Milojevic iba a dejar Vigo cediendo la elástica a una joven promesa israelí llamada Haim Revivo. En este caso el dorsal que iba a llevar durante cuatro temporadas no reflejaba su verdadera demarcación en el terreno de juego. Haim se desenvolvía mucho más como segundo delantero cayendo hacia la banda izquierda para aprovechar su delicada zurda. Fue un futbolista que dejó un gran poso en Balaídos aunque no destacó especialmente por sus cifras goleadoras, alcanzando su mejor marca en la campaña 1998-99 con nueve tantos en liga obtenidos en permanente batalla por la titularidad con Juan Sánchez.

Precisamente el ratonil delantero levantino también tuvo la oportunidad de vestir el mismo dorsal a partir del verano de 2004. Y lo hizo además durante dos campañas consecutivas. No fue aquella, sin embargo, su mejor época como jugador del club olívico. Sánchez ya había superado la treintena y el Celta acababa de caer a la División de Plata. De hecho, el otrora compañero de los Karpin y Mostovoi no consiguió hacerse con la titularidad pese al dudoso nivel de los Facundo Sava y Zisis Vryzas, quienes fueron escogidos con más asiduidad por Fernando Vázquez.

Breves pero intensos

También se pueden encontrar durante la pasada década nueves que no se quedaron con la casaca más de una temporada pero, sin embargo, cumplieron con creces. Fue este el caso de los Mido, Savo Milosevic y Fernando Baiano. Resulta muy complicado calar tan hondo como lo hizo el egipcio cuando solamente disputó ocho encuentros ligueros con el Celta, en los que apenas convirtió cuatro dianas. Mido, más que gol, transmitía energía y resultó fundamental para que el conjunto de Miguel Ángel Lotina lograse una increíble clasificación para la Champions League. Su fichaje relámpago revitalizó al equipo y lo llevó a disputar por primera —y única— vez la máxima competición continental.

Savo Milosevic fue otra cosa. Delantero ya muy experimentado, sí se movía como un nueve a la usanza pese a que su zurda poseía un toque especial. La potencia y la capacidad para fajarse con los zagueros contrarios eran santo y seña del balcánico, de lo poco salvable en la aciaga temporada 2003-04, la del descenso a Segunda. Sus 14 tantos acabaron por resultar inútiles y no lograron mantener a flote la nave celeste. Algo muy similar a lo que le sucedió a Fernando Baiano, que con el '9' a la espalda convirtió 15 tantos, insuficientes para evitar el descenso en 2007. La temporada anterior, quizás por haber lucido el dorsal 18, no logró tantos goles pero al equipo le fue mucho mejor.

Rotundos fracasos

En el apartado negativo, no se pueden obviar algunos fiascos espectaculares. Fueron casi siempre futbolistas que llegaban con la vitola de grandes goleadores pero que con la casaca azul cielo no funcionaron. Cómo no recordar a Dimitris Papadopoulos, todo un campeón de Europa con Grecia, incapaz de perforar las redes rivales durante dos campañas en la División de Plata. Y eso que jugaba en punta. No se recuerda en Vigo un ariete con semejante escasez de instinto de cara al gol. Pese a todo siempre se le querrá, su recuerdo no puede provocar otra cosa que no sea ternura.

Históricos fueron también los 280 minutos que disputó Vladimir Manchev con la elástica celeste en la 2007-08. La flamante adquisición del Celta de Hristo Stoichkov se la pegó con todas las de la ley y no fue capaz de batir a un solo guardameta rival. Ligeramente mejores fueron los números de Florian Maurice en la 2001-02. El francés logró al menos dos tantos en los once partidos en los que intervino. Una verdadera decepción para un equipo que por entonces acostumbraba a acertar con los fichajes. Tampoco había tenido demasiada suerte el canterano Pablo Couñago en el curso anterior, aunque los 21 años que figuraban en su carnet de identidad sirvieron en aquel momento como atenuante. Su carrera posterior confirmó la teoría de que no todos los futbolistas que brillan en categorías inferiores terminan triunfando.

Nueves recientes

Más reciente, aunque en Segunda División, fue el ejercicio en el que David Rodríguez lució el '9'. David jugó bastante y anotó ocho tantos aquel año, en el que el Celta terminó salvándose con los dos goles del hombre que en unos días heredará su dorsal.

En los últimos tiempos, el '9' ha llevado escrito a su lado el nombre de Mario Bermejo. Durante la temporada del ascenso y en las dos siguientes en la máxima categoría, Super Mario demostró su importancia, tanto al marcar goles decisivos como a la hora de mostrar su enorme peso específico dentro del vestuario.

En la campaña recién finalizada, Charles Dias ha soportado el peso del '9' sobre su espalda con colaboraciones esporádicas que reportaron tres tantos al equipo en algo más de 1.100 minutos de juego. No ha sido una gran temporada la del nuevo fichaje del Málaga.

A la vista de los precedentes una cosa parece clara. La dicotomía del '9' no deja indiferente a nadie, con grandísimos triunfadores y sonoros fracasos que han desfilado por el verde de Balaídos. Siempre se espera mucho del hombre que lleva la camiseta que representa el gol, máxima expresión del fútbol, y las expectativas no siempre se cumplen. El celtismo desborda ilusión pensando que Iago Aspas lucirá en su espalda un dorsal con mucho peso. Sobre él recaen muchas de las esperanzas depositadas en el equipo de Berizzo para la temporada 2015-16.