Álvaro Rubio: "Siempre trabajo al máximo"

Tras dos días de pretemporada, tocaba escuchar las primeras opiniones de la plantilla. Por ello, el escogido ha sido el capitán, el hombre que más experiencia acumula en el Real Valladolid, Álvaro Rubio. El riojano, que enfila la que será su décima temporada en Zorrilla, se mostró ilusionado y con ganas de trabajar: “Tengo incluso más ilusión. Año a año me va creciendo la ilusión, estoy muy contento de estar otro año más y defender esta camiseta. Por correr no va a ser, otra cosa será fallar en otros aspectos. Yo hago lo que puedo, siempre trabajo al máximo. Aunque sea el segundo día, hay que estar ahí. Si puedo dar ejemplo a los demás, mucho mejor”.

En cuanto al pasado playoff, el ‘16’ pucelano afirmó que eso ya es pasado y no deben pensar en ello: “Eso ya ha pasado a la historia, ahora empezamos otra temporada. Si estamos aquí es porque no nos hemos merecido estar en Primera, hay que pasar página”. “Llevamos solo dos días con él, la sensación es que en el trabajo va a ser duro, serán entrenamientos intensos. Eso me gusta, el día a día es fundamental para estar al máximo cuando lleguen los partidos. Siempre me ha gustado entrenar a tope”, señaló sobre su nuevo entrenador, Gaizka Garitano.

"Si puedo dar ejemplo a los demás, mucho mejor"

Una de las principales dudas a estas alturas de pretemporada que surge en la hinchada del Real Valladolid es la plantilla. Con tan solo ocho jugadores del primer equipo, a la espera de que se incorpore Juan Villar, solo queda confiar en Braulio: “Es verdad que somos pocos, hay muchos chicos del filial, supongo que irán viniendo jugadores. Confiamos mucho en el trabajo de Braulio, ya lo demostró el año pasado. Todavía es muy pronto”. “Hacer la pretemporada es importante, más para afrontar una Liga como esta, es importante para estar físicamente. Para mí es importante tener esa condición física para aguantar toda la temporada”, subrayó Rubio, que entiende que aquellos futbolistas que vayan llegando al Real Valladolid ya habrán trabajado durante estos días.

Trabajar sin obsesionarse

Sobre su papel en el nuevo Pucela de Garitano, afirmó que quiere jugar todo lo que pueda: “Siempre uno quiera jugar todos los partidos, me hubiese gustado jugar más, pero la plantilla era muy competitivo y quien decide es el míster. Los partidos que me tocó lo intenté hacer lo mejor posible”. Eso sí, lo que no deben es empezar a pensar ya en el ascenso a Primera: “No podemos pensar en el ascenso desde hoy, es muy pronto y es una Liga muy igualada. Hasta los últimos partidos no se resolverá, hay que trabajar con humildad. Hay otros equipos con ese objetivo”.

"Mi continuidad no depende de un número de partidos jugados"

Respecto al calendario, y la primera parada pucelana que será en Córdoba, el riojano se mostró preocupado con las altas temperaturas que habrá en tierras andaluzas: “Lo que más me preocupa de Córdoba es el calor, será uno de los candidatos al ascenso. No me preocupa empezar contra ellos porque debemos jugar contra todos, solo el calor”. Y, sobre su futuro, indicó que desde hace un par de temporadas solo va año a año: “Lo llevo diciendo los últimos años, con la edad que tengo voy año a año. He tenido la suerte que el club ha vuelto a confiar en mí, estoy muy agradecido por ello. No me planteo un futuro a largo plazo. Mi continuidad no depende de un número de partidos jugados”.

“No he hablado con nadie, sé que algunos jugadores con contrato y que no están han pedido algún día más, pero no sé la razón. No puedo entrar a valorar el caso de cada uno. Hay mucha gente que ha acabado contrato, otros cedidos y otros que se han ido como Peña. Eso hace que la plantilla se recicle, esto es así. Unos nos quedamos y otros se van, yo me iré algún día. Lo que se queda es el club y es lo importante”, explicó sobre los futbolistas que se han retrasado a la vuelta de vacaciones y estarían buscando una salida. También tuvo palabras para la afición, a la que prometió trabajo incansable: “Solo podemos prometer otra cosa que no sea trabajo e ilusión, daremos el máximo por este equipo. Intentaremos que las cosas salgan lo mejor posible, queremos darle una alegría a la afición”.

Para terminar, bromeó sobre su relación con los jóvenes jugadores que están realizando la pretemporada con el primer equipo: “Al principio se crea un respeto o distancia con los más jóvenes, pero hay algunos con los que ya he entrenado y les conozco, ya saben que conmigo no hay ningún problema. Me tutean, no me tienen tanto respeto. Acabamos de empezar y es muy pronto para dar algún toque de atención, siempre me gusta verles antes en partidos a ver cómo se desenvuelven”.