Mario Hermoso: "Soy un jugador ambicioso"

Después de la sorpresiva incorporación de Mario Hermoso, restaba la presentación del nuevo lateral izquierdo albivioleta. Como siempre, Braulio Vázquez dio a conocer a la cara nueva, con la que pidió algo de paciencia al tratarse de un jugador joven, aunque preparado: “Pido un poco de paciencia con él, es un chico muy joven pero con potencial. Joven pero sobradamente preparado. Le iremos viendo poco a poco. Esperemos que tenga la mejor suerte del mundo, porque su suerte será la nuestra”.

El propio Mario comentó sus primeras impresiones sobre el Real Valladolid, tras su primera toma de contacto en el entrenamiento del jueves: “Lógicamente, si un jugador es ambicioso tiene que estar a la altura del club. Es una oportunidad bastante buena por la confianza que han depositado en mí. No me ha dado tiempo a nada, llegué ayer. Tuve la oportunidad de presentarme al equipo y estar a las órdenes del míster. Estoy bastante contento con el recibimiento”.

“Si no estuviese capacitado para jugar en esta categoría no vendría aquí. Estoy capacitado para disputar la Segunda División. Soy un jugador completo en el lateral, me gusta subir la banda. El ataque es bonito, pero siempre si cumples como defensa que eres. Es una de mis virtudes, una de las cosas que más me gustan. Espero dar alegrías”, comentó el joven futbolista, que llega a Zorrilla con toda la ilusión del mundo.

Además, se mostró ambicioso con poder triunfar, más después de la confianza mostrada: “El Real Valladolid es un equipo ambicioso, yo también lo soy, es el mejor reto que podemos tener los dos. Seguro que saldrá todo bien. El Real Valladolid ha demostrado mucha confianza en mí y yo se la devolveré. Mostró mucho interés por mí. Llegó a un acuerdo con el club del que yo vengo, no elegí Valladolid por la cercanía”. Para terminar con sus palabras, afirmó que ha hablado con Ángel, jugador del Promesas, con el que coincidió en el Real Madrid C: “Tuve la suerte de coincidir con algún jugador que ha estado aquí, por ejemplo Ángel. Le he preguntado cosas de aquí, me ha dado buenas referencias”.

Braulio anuncia llegadas

Quedaba, como no, que Braulio Vázquez comentara la actualidad albivioleta sobre los fichajes. Pero antes, remarcó que Mario Hermoso llega como cedido por un año: “Cuando llegue el final de temporada lo veremos. Cuando traes un jugador como cedido, y su hemos estado satisfechos, lo normal es tener más opciones que otro equipo. La opción es que él esté contento y que nosotros también. Que cinco equipos de Segunda División lo quieran habla muy bien de Mario. Muchos jugadores que han estado aquí el año pasado se han planteado volver si salen de sus equipos”. “Brian no es canterano, lo eres cuando pasas más de tres temporadas. Brian es captado por nosotros. Mario Hermoso está más preparado”, respondió a la pregunta de por qué Mario Hermoso y no Brian Oliván, futbolista que dejó buenas sensaciones en su único año en el Promesas.

En el apartado de llegadas, el portero podría ser Kepa Arrizabalaga, aunque podrían llegar jugadores antes: “Kepa es un jugador que nos interesa, tenemos buena relación con el Athletic. Tiene también muchas novias. Veremos a ver si puede venir. La semana que viene, a comienzos, seguro que hay algún movimiento. Incluso antes. Las salidas las lleva el presidente, hay alguna que está cerca de concretarse”.