Entrevista. Gago y Abaroa: “No sabíamos que volveríamos a coincidir aquí”

Desde que debutara hace diez temporadas en Segunda B en las filas del Bilbao Athletic, casi 250 partidos en Segunda División B, más otros 23 encuentros en Segunda A, rezan en el currículum de Jon Ander Gago Álvarez. Los buenos números de este defensa lateral de 30 años en el filial rojiblanco y en el Lemona le valieron para fichar por el Murcia, donde consiguió ser campeón de Segunda B y el ascenso a la Liga Adelante, categoría que estrenaría al año siguiente en el Guadalajara de Carlos Terrazas. El descenso administrativo del conjunto alcarreño condujo al de Galdácano de nuevo a la Categoría de Bronce, donde ha estado jugando estos tres últimos años en el Atlético Baleares, Guijuelo y UD Logroñés, su último equipo antes de retornar a Vizcaya cinco años después de su marcha.

Mucho menos tiempo, sólo un año, es la experiencia acumulada por su compañero Mikel Abaroa Sesma fuera del fútbol vasco. Reclutado al igual que Gago por Carlos Pouso para su proyecto en Logroño, este centrocampista de 27 años natural de Lekeitio, sólo había jugado en equipos de Vizcaya y Guipúzcoa hasta entonces. Forjado en las categorías inferiores del Athletic, donde pasó por alevines, infantiles y cadetes, y tras continuar como juvenil en el Danok Bat, se enroló en la SD Eibar en 2008, jugando dos temporadas con el filial y ya con el equipo armero tres temporadas en Segunda B, hasta su ascenso a Segunda División. Sin renovar en Ipurúa, fue fichado por la Real Sociedad, que a su vez lo cedió al Real Unión la siguiente campaña. Desvinculado del conjunto txuri urdin aceptó el reto de salir de Guipúzcoa y probar suerte con la UD Logroñés en el grupo segundo, donde ha cumplido su quinto año en la categoría de bronce.

Ander Gago: un lateral de “largo recorrido”

PREGUNTA: Primeros días de entrenamiento. ¿Qué tal las sensaciones?

RESPUESTA: Pues en principio las sensaciones son buenas. Apenas llevamos un par de días de trabajo, y habrá que ir sumando sesiones para coger el ritmo cuanto antes. En principio esta semana las hacemos de tarde, hasta donde sabemos, porque sólo hemos hablado de esta semana. Creo que el 25 podría ser el primer partido de pretemporada.

P: Su fichaje por el Sestao supone regresar a Vizcaya después de un periplo de cinco años; sin duda uno de los factores claves para aceptar la oferta del River. ¿Cuáles fueron los demás, si los hubo?

R: Sin duda estaba en mi mente volver este año por circunstancias personales. Aparte el River siempre ha sido un club que me ha caído muy bien y tenía ganas de jugar aquí, pero que yo sepa nunca se habían interesado por mí hasta ahora. Afortunadamente este año ha podido ser y me siento muy contento e ilusionado con el proyecto.

Gago: " Iraola ha sido un modelo a seguir, tanto en el campo como fuera de él"

P: Es de suponer que durante su etapa en el Bilbao Athletic y Lemona ya se enfrentó al Sestao y jugó en Las Llanas. ¿Qué referencias tenía de su nuevo club y su nuevo campo?

R: Como dices, siempre que jugaba contra el Sestao, tanto con el Bilbao Athletic como con el Lemona, sabíamos que eran partidos muy duros, contra un bloque siempre sólido y una afición que aprieta muchísimo en casa. Es algo que como futbolista se valora, y más ahora que jugaré como local en Las Llanas.

P: ¿Cree que el hecho de ser un jugador formado en Lezama ha facilitado el que su técnico, Sarriugarte, se haya fijado en usted?

R: Puede ser, porque Félix y yo ya hemos trabajado juntos años atrás, en Bilbao Athletic, Baskonia, categorías inferiores de Lezama…Nos conocemos ambos muy bien y creo que estamos contentos por coincidir.

P: Su posición es la de lateral derecho, aunque tampoco le es extraño jugar en la otra banda. De hecho, en algún club como el Murcia jugó prácticamente toda la temporada ahí. ¿Será usted el comodín de los laterales o se ve capaz de repetir como lateral izquierdo titular todo el año?

R: En principio, mi puesto natural es el de lateral derecho aunque las circunstancias tanto del equipo como del entrenador influyen a lo largo de la temporada en que pueda cambiar de ubicación. Yo no tengo ningún problema en jugar donde el míster considere oportuno.

P: Ya que se habla de polivalencia, también ha jugado en otras posiciones.

R: Sí, he jugado en banda derecha también de extremo, e incluso de central, además de lateral en la otra banda como decías antes.

P: En sus primeros años destacó por ser un lateral ofensivo, de los que se llaman de largo recorrido. ¿Este Gago que llega al River ha perdido algo de ese largo recorrido a costa de ganar en experiencia y madurez?

R: Está claro que he madurado en estos años, pero sigo siendo un jugador de vocación ofensiva, y a nivel físico me encuentro muy bien, no creo que haya perdido facultades. Lo que sí pienso que he ganado, de cuando me tuvo Félix Sarriugarte a ahora, es en experiencia y colocación.

P: Hablando de esos años, ¿qué jugadores destacados hoy en día tuvo compañeros de generación en Lezama?

R: Obviamente Fernando Llorente, y muchos que ahora están en el primer equipo del Athletic, de lo que me alegro mucho por ellos, como Markel Susaeta, Iturraspe, Etxeita, Beñat, Herrerín…Han sido muchos con los que he coincidido y con los cuales he podido hacer muy buena amistad.

P: Su última experiencia en Vizcaya, en Lemona, le sirvió para llamar la atención de los ojeadores del Athletic. Se especuló entonces en algunos medios con un posible interés del club rojiblanco en repescarle. ¿La sombra del ya exjugador era demasiado alargada para cualquier aspirante a ese puesto de "2" en San Mamés?

R: Ya ha pasado tiempo de eso. Fueron dos años muy buenos en Lemona, tanto a nivel personal como colectivo, y sí que salió en prensa algo sobre el interés del Athletic, aunque te puedo decir que a mí no me llegó absolutamente nada. Sobre Andoni Iraola, sólo puedo decir que siempre ha sido un modelo a seguir, tanto en el campo como fuera de él. Ha sido una suerte y un placer haberle visto jugar tantos años en San Mamés.

P: Viene de la UD Logroñés, un club entrenado por un gran conocedor del banquillo de Las Llanas como Carlos Pouso. ¿Le pidió consejos a la hora de fichar?

R: La verdad que no, y eso que tengo muy buena relación con Carlos. Desde el principio yo tenía las ideas muy claras, y en cuanto me llamó el Sestao no hizo falta demasiada negociación. Las dos partes estábamos de acuerdo y todo se hizo muy rápido.

P: Tras jugar 26 partidos con la UDL, parece que las lesiones le impidieron la esperada continuidad en el once titular, aunque en Logroño no han quedado descontentos con su rendimiento.

R: Como bien dices un par de lesiones que tuve no me han ayudado mucho en este final de temporada. De todas formas en todo lo que he participado estoy satisfecho con mi rendimiento y una pena no haber jugado más. El fútbol es así, y esperemos este año tener más suerte de la que he tenido este año en Logroño.

P: Siguiendo con la UDL, volverá a tener como compañero a Mikel Abaroa. ¿Es una casualidad, o ambos ya sabían que podían seguir juntos tras su salida de Las Gaunas?

R: No, en principio es una casualidad. Ya lo hemos comentado los dos, y por mi parte estoy muy contento porque Mikel es un gran jugador y excelente persona, y me alegra tenerlo como compañero como otra vez.

P: Hablando de conocidos, ¿se reencuentra con algún viejo amigo en el vestuario de Las Llanas?

R: Sí, viejos amigos de vestuario, pero también por habernos enfrentado como rivales en el campo. Gente como Eneko Rubio en el Bilbao Athletic, Riki en el Lemona, o Raúl Domínguez, con quien estuve en el equipo de Sesiones AFE. Muy contento en general de cómo me han recibido en Sestao,

P: Viene de dos temporadas realmente buenas a nivel colectivo, con sendas clasificaciones para los playoffs de ascenso con Guijuelo y UDL. Y eso que el verano anterior se había quedado sin equipo y participando en las Sesiones AFE.

R: Como bien dices, las dos últimas temporadas han sido muy buenas, pero la anterior sucedió que tenía firmado un contrato con otro club que por una serie de circunstancias no se llegó a concretar. Entonces recurrí a apuntarme en Sesiones AFE. Muy contento de haber podido participar con ellos, tanto por el trato recibido como por la oportunidad de demostrar a cada jugador el futbolista que lleva dentro. Es un escaparate muy bonito e importante para un futbolista en esos momentos

Gago: "El partido contra el Huracán es lo más extraño que me ha tocado vivir como futbolista"

P: Volviendo al pasado más reciente, y su experiencia en los playoffs de ascenso con la UDL. ¿Tan polémico fue ese partido de vuelta ante el Huracán? ¿Es lo más curioso o extraño que le ha tocado vivir como futbolista?

R: Sí, por supuesto. Lo más extraño que me ha tocado vivir como futbolista, por las circunstancias que se dieron en ese partido. La verdad es que nunca me había ocurrido nada así, y tampoco quiero recordarlo porque ya se habló mucho y suficiente del tema. Prefiero centrarme en la nueva temporada que empieza para desquitarme de ese mal sabor de boca.

P: Por su trayectoria ha probado los cuatro grupos de la Segunda B. ¿Realmente le parece que hay mucha diferencia de potencial entre las distintas comunidades?

R: Pues he probado los cuatro grupos de 2ª B así como la 2ª A también. Yo creo que todos lo grupos donde he competido son bastante semejantes, aunque sí que pueden variar según el año que te toque más que por el lugar geográfico en sí. No me puedo decantar por cuál es más duro que otro, para mí son todos complicados.

P: ¿Qué opina de la polémica propuesta de grupos que acaba de aprobarse? ¿Le habría gustado cruzarse con la UD Logroñes, que prefería jugar con los equipos vascos?

R: Evidentemente la propuesta parece que beneficia a unos equipos más que a otros, y no parece que nosotros, los vascos, salgamos bien parados. Sí que me hubiera gustado volver a pisar Las Gaunas este año, pero hay que acatar las decisiones y dejar el tema en mano de otras personas. Nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo, que es entrenar y jugar lo mejor posible los partidos.

Mikel Abaroa: el motor de Lekeitio

PREGUNTA: ¿Puede resumir cómo fueron las negociaciones con el equipo verdinegro desde que conoció que no renovaba con la UDL?

RESPUESTA: Por mi parte a la hora de elegir sí se puede decir que ha sido fácil. Cuando me llegó la propuesta del Sestao me lo pensé un poquito para poder compararla con otras, pero no tenía dudas de que era un equipo potente y que tenía que venir aquí.

Abaroa: "Tener a Sarriugarte como entrenador influyó bastante en mi decisión"

P: ¿Cuáles fueron los factores que le decidieron a aceptar la oferta del Sestao? ¿Fue la única o primera que tuvo?

R: Sí que había otras ofertas pero me decanté por la del Sestao, por el club que es, tanto por la historia que tiene, como porque es un equipo de Vizcaya como yo. Por supuesto tener en el banquillo a un entrenador bastante contrastado en una categoría como la 2ªB como Sarriugarte, también influyó bastante.

P: ¿Los contactos se iniciaron antes de conocerse que no seguía en Logroño o han sido más cercanos en el tiempo?

R: Fue algo después, ya que me tomé mi tiempo para pensármelo, y lo estuve hablando con mi representante antes de decidir.

P: En Las Llanas ya ha jugado más de una ocasión contra el Sestao. ¿Qué opinión tenía sobre su nuevo campo hasta ahora?

R: Sin duda Las Llanas es un campo que me gusta. Un campo bonito, histórico, que suele tener ambiente, con la gente apretando mucho… Además creo que se adapta bastante bien a mis condiciones como futbolista.

P: El año pasado tuvo precisamente como entrenador en Logroño a uno de los que más han calado en la historia del Sestao River. ¿Le pidió a Carlos Pouso o algún otro conocido referencias sobre el equipo de Las Llanas antes de firmar?

R: No. Ya sabía y tenía referencias de sobra del Sestao, al que igual que a todos los clubes vascos conozco bastante bien. Y aunque sí que pregunté a algún que otro amigo cómo funcionaba el club, precisamente con Pouso no tuve que comentar del tema.

P: Muchos jugadores exverdinegros han sido compañeros de vestuario suyo. Y por otra parte esta temporada se va a reencontrar con alguno.

R: Pues sí, he tenido muchos compañeros que han jugado en Sestao antes o después, como Joseba Del Olmo, Añibarro, Bingen…Aquí en Las Llanas no sólo me voy a reencontrar con Jito, con quien coincidí mi último año en Ipurúa, sino con Gago, que estuvo conmigo en Las Gaunas esta temporada.

Abaroa: "En el Eibar, el año que subimos, me colocaron de mediapunta y metí diez goles"

P: Su trayectoria en 2ªB es más o menos conocida, no tanto su etapa de formación previa.

R: Desde pequeño estuve en el Athletic, unos nueve años, hasta juveniles que pasé al Danok Bat, donde permanecí tres años más. De ahí me incorporó el Eibar para su filial, hasta dar el salto al primer equipo. Ya siempre en 2ªB, cuando salí de Ipurúa jugué en el Real Unión cedido por la Real Sociedad, y este último año lo disputé en Logroño.

P: Se le define como un mediocentro versátil y muy físico. ¿En qué posiciones ha jugado a lo largo de su carrera y en cuál cree que rinde mejor?

R: Yo considero que mi posición es la de mediocentro, aunque en mi época en el Eibar es cierto que me colocaban un poco más arriba, de mediapunta. A ver si puedo conseguir acostumbrarme otra vez a esa posición, un poco más ofensiva, y además de trabajar en el mediocampo, ayudar al equipo haciendo goles.

P: Quizás la última de sus tres temporadas en Ipurúa fue la mejor a nivel personal en ts carrera. ¿Una lástima no renovar con el equipo eibarrés después de ‘pillar la buena ola’?

R: Ciertamente sí porque cumplimos el objetivo de subir, y personalmente me salieron las cosas muy bien, metiendo unos diez goles esa temporada. Pero el fútbol es así y el club y yo seguimos rumbos distintos. ¿Qué se le va a hacer?

P: En su última temporada en Las Gaunas coincidió con el que volverá a ser esta temporada compañero, Ander Gago. ¿Qué dice de él?

R: Pues muy contento de coincidir otra vez. Gago es un jugador con experiencia, muy trabajador y que asegura un rendimiento regular todos los años.

P: Hablando de la UDL, no sé si ha estado al tanto de la polémica composición de grupos para la próxima temporada. ¿Estaría entre los partidarios de que la UDL hubiese compartido grupo con los vascos?

R: Sí que estoy al tanto, pero es algo donde no me puedo meter. Lo cierto es que no veo muy normal esta composición y esperaba que se hubiese solucionado con otro reparto.