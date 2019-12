Problema central

Cuando la salida de Juanmi, al Southampton, y las ventas de Samuel García y Samu Castillejo al Villarreal hacían centrar toda la atención en la delantera huérfana de peligro que se quedaba en el Málaga CF, otro problema se estaba gestando unas líneas más atrás. Más concretamente en la línea defensiva. El pasado año, el equipo de Javi Gracia encajó un total de 48 goles en la Liga BBVA, lo que dejaba una diferencia de goles negativa de -6. Al igual que un gol no solo es trabajo del delantero, los tantos recibidos no son solo culpa de la defensa, pero tener un promedio de 1,27 goles encajados por encuentro, no es algo que favorezca a un equipo.

Con la nueva temporada, montar una buena línea defensiva era la clave. En principio, la única baja que se esperaba era la de Sergio Sánchez, que quería desvincularse del club costasoleño. Finalmente, esto ha sido así y el central catalán ha puesto rumbo al Panathinaikos griego. Sin embargo, esta no ha sido la única baja.

Descartando los laterales

La línea defensiva está compuesta por Roberto Chen, Weligton, Flavio Ferreira, Angeleri, Rosales, Boka, Miguel Torres, Filipenko y el recién fichado, Juan Carlos. Siempre puede subir algún canterano que ocupe algunos de los cuatro puestos de la zaga, pero si se descarta a Roberto Chen, con el que Javi Gracia no cuenta, y a Rosales, Boka, Juan Carlos y Miguel Torres, que suelen jugar de laterales, solo quedan cuatro defensores para las dos posiciones del centro de la defensa.

Flavio se resiente de sus problemas en la espalda

Desde este punto de vista, pensar que hay cuatro jugadores para dos puestos, es algo ventajoso, pero hay que pensar que de esos cuatro jugadores solo Angeleri y Weligton pueden rendir al máximo nivel. Flavio vuelve a resentirse de sus problemas de espalda. El cuerpo médico del Málaga CF ya no sabe qué hacer para que el portugués mejore de un lastre que le viene acompañando desde que fichó por el equipo andaluz. Antes de viajar a Alemania, lugar donde están realizando la primera parte de la pretemporada, Flavio tuvo que retirarse del entrenamiento y terminar la sesión en el gimnasio debido a sus molestias lumbares. La pasada temporada no pudo disputar minutos con el equipo ya que fue intervenido en el mes de octubre y no volvió a ser convocado hasta abril cuando, antes de debutar, se resintió y volvió a causar baja.

Con este dilema en mente, el cuerpo médico no es el único que está preocupado, ya que la dirección deportiva está buscando a un sustituto. Todavía queda la baza de Filipenko, el central bielorruso que llegó el pasado mes de enero. Sin embargo, confiar en que él sea el salvador y el central sustituto del Málaga CF puede ser una equivocación. Llegó bajo de forma y solo disputó algunos minutos en Copa del Rey. Su bajo nivel físico obligó a Javi Gracia a retirarle y esperar a que se pusiese de nuevo en forma. Este momento no llegó y el defensor no volvió a jugar con el equipo. Ahora, tras iniciar la temporada con el resto de compañeros, se confía en que su nivel y estado de forma sean los óptimos como para jugar al máximo nivel.

De esta forma, descartando a Flavio Ferreira y a Egor Filipenko, Angeleri y Weligton son los únicos centrales que le quedan al entrenador navarro. Tener únicamente dos defensores es un problema, debido a que una expulsión o una lesión pueden provocar un problema en todo el equipo. Bien es cierto que Miguel Torres ha disputado algún que otro partido en el puesto central de la defensa, pero tampoco es su posición más natural ni en la que le ubica Javi Gracia cuando confía en él para algún partido. De esta forma, la llegada de un fichaje parece cuestión de días.

Un fichaje inminente

Muchos son los nombres que pueden surgir en esta etapa de la pretemporada. Como defensa, el Málaga CF solo ha incorporado a Juan Carlos que parece que jugará como lateral izquierdo, aunque también puede adelantar su posición. Debido a estos problemas que están surgiendo en el eje de la línea defensiva, el club de Martiricos se está poniendo manos a la obra para buscar a otro recambio de garantías.

Raúl Albentosa parece que llegará cedido

El nombre que suena con más fuerza y del que se dice que llegará a Málaga en las próximas horas, es el de Raúl Albentosa, el exjugador del Eibar. Con 26 años, gusta su altura, ya que mide 193 centímetros y su valentía. En el equipo vasco se erigió como uno de los héroes del ascenso de Segunda División a Primera, pero no pudo acabar la primera temporada del equipo armero en la máxima categoría del fútbol español porque el Derby County pagó por él 600.000 euros. Ahora, tras no tener excesivo protagonismo en Inglaterra, el Málaga parece que ha conseguido su cesión y será el recambio de Angeleri y Weligton.

Si Raúl Albentosa viene desde Inglaterra, Zouhair Feddal llega desde Italia, país del que llegan rumores sobre el posible interés del equipo costasoleño en el central marroquí. La ventaja de adquirir a este futbolista es que llegaría libre, porque ha quedado desvinculado del Parma tras la desaparición del equipo italiano por las deudas. En él estaba interesado el Levante, que parece haber roto las negociaciones. No obstante, desde el club desmienten este tipo de interés y niegan que quieran hacerse con los servicios de Feddal.

Estos son dos de los posibles fichajes que suenan para el Málaga CF. Que se hagan o no oficiales dependerá de las negociaciones, pero lo que está muy claro es que el equipo de Javi Gracia necesita un recambio en defensa, donde tiene un problema central.