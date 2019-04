Casilla: "Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo y luchar por el club"

Kiko Casilla ya es jugador del Real Madrid. El portero catalán vuelve a la que fue su casa tras su paso por el Espanyol, dónde se ha convertido en uno de los mejores porteros de la Liga, y ha llegado a ser convocado por Vicente Del Bosque para la selección española absoluta.

El de Tarragona, en una entrevista con los medios oficiales del club, se mostraba contento de volver a casa: "Siempre es bonito. No me imaginé después de salir que volvería, a veces la vida te da un regalo que no puedes desaprovechar. Parte de lo que soy, de mi personalidad me la fabriqué aquí, y estoy contento de volver", comenzó el canterano merengue.

Una opción Real

Casilla se siente un "privilegiado" por lo que está viviendo, y espera poder aprovechar la situación: "Soy consciente de lo que me ha ocurrido a mí a poca gente le pasa. Soy un privilegiado por fichar al Madrid y volver a mis inicios. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo y luchar por este club".

Casilla: "Cuando este tren llega no te quieres bajar, sentía que podía volver a casa"

El ex del Espanyol no se ha sentido un extraño en la nueva Ciudad Deportiva del cuadro blanco: "Es verdad que conozco bastante todo y eso ayudará a la aclimatación. Siento un cosquilleo, estoy con muchas ganas de empezar a entrenar y estar a disposición del entrenador", afirmó.

Desde que se empezó a fraguar la operación de Casillas al Oporto, la opción del fichaje de Casilla era cada vez más real, hasta que terminó por concretarse. El catalán vivió momentos de incertidumbre: "Quería que la oportunidad no pasara, que se pudiera cerrar lo antes posible. Cuando este tren llega no te quieres bajar, sentía que podía volver a casa, al Madrid, y por suerte así ha sido".

Kiko habla de algunas de sus cualidades: "Intento tener tranquilidad. Si un portero refleja tranquilidad a sus defensas tiene mucho ganado. Además, me gusta ayudar a los de atrás en el juego aéreo. Tengo experiencia, he jugado mucho los últimos cuatro años. He jugado más de cien partidos, ya no soy un chaval".

Las ideas claras

El canterano blanco tiene claro cuál deben ser sus objetivos: "Ser uno más del equipo y ayudar todo lo que pueda tanto fuera como dentro del campo al entrenador. Hay que hacer grupo y claro, intentar jugar lo máximo posible". Casilla se mostraba impaciente por unirse a sus compañeros: "Lo que quiero es estar allí ya y conocerles a todos, entrenadores y jugadores".

Casilla: "¿Ganar la Undécima? Sería un sueño, y vamos a luchar porque eso ocurra"

El meta blanco solo tiene un deseo para la que será su primera temporada con el primer equipo: "Que me respeten las lesiones, jugar todo lo que pueda y luego, claro está conseguir un título con el Madrid, aunque me gustaría que fueran muchos".

Para Kiko el retorno al Madrid también implica la vuelta a casa, al Santiago Bernabéu, estadio que ya ha pisado como jugador del Espanyol y del que guarda un grato recuerdo: "Siempre que he venido a jugar la afición me ha tratado muy bien, sabiendo que soy de la casa. Espero que me apoyen, porque voy a dar lo máximo por este club".

Casilla sabe de la exigencia de la entidad a la que llega, y el gran objetivo de cada temporada: "Aquí no valen excusas. Tenemos lo necesario para trabajar. ¿Ganar la Undécima? Sería un sueño, y vamos a luchar porque eso ocurra", finalizó.