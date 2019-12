Entrevista. Jona López: "Pablo Franco se veía condicionado en las alineaciones"

El trabajo como seña de identidad. Las credenciales del éxito y la residencia de estas en la constancia. Aglutinar esfuerzo. Y hablar allí. Siempre que te dejen hacerlo, claro. ‘Jona’ López llegó a Getafe con la vitola de completo desconocido. Y eso, en muchos casos, tiende a subjetivizar de manera pellorativa al jugador. De ahí, el habla. Callar y trabajar. Y como se dice, hablar en el verde siempre y cuando te dejen hacerlo.

Y es el propio cancerbero quien atendió a VAVEL para contar en primera persona esa situación. El Getafe le regaló la oportunidad de debutar en la Primera División Española, de sentirse valorado y de ver cómo ese trabajo tenía la recompensa de una afición que acabó rendida ante él. Pero no todo fue oro...



PREGUNTA. ¿Se fue con un sabor agridulce de Getafe?

RESPUESTA. Sí, la verdad es que sí. Pensé que me había ganado y con creces una renovación, pensé que tanto el cariño que me tiene la afición, como mi trabajo y rendimiento, habían llegado a los ojos de director deportivo .

P. ¿Con qué se queda de su año en el cuadro azulón?

R. Sin duda con haber sido titular con el mejor entrenador de la historia del Getafe y con el cariño de la afición. Me he sentido muy querido. Fue maravilloso oír mi nombre en el Coliseum.

P. ¿Qué le diría a la afición azulona?

R. ¡Pues que son muy grandes! Que saben hacer como sentirse querido y que se merecen más de lo que tienen, que son la geniales y que mil gracias por el apoyo que he recibido.

P. ¿Te sentiste respaldada por ella?

R. Si. Se que mi llegada al principio no gustó, pero después demostraron saber valorar el trabajo y la profesionalidad de mi persona. Me he sentido muy querido.

P. ¿Qué sintió en aquel debut en Primera División?

R. Sentí orgullo y satisfacción, pero por encima de todo sentí que mi hijo podía estar orgulloso de mí y de lo que he peleado para llegar ahí.

P. ¿Qué sucede en el equipo para que, siendo titular aún con Guaita recuperado, es relegado al banquillo?

R. Pues muy simple, que una persona sin personalidad ninguna coge el equipo y lo condicionan para que me quite. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Nadie entendió el cambio, ni siquiera mis propios compañeros

P. Tal y como leímos en sus redes sociales, ¿Pablo Franco no decidía por él mismo las alineaciones del equipo?

R. En muchísimos casos yo creo que se veía condicionado. Si veis el equipo cuando lo cogió y cuando lo dejó, el bajón era más que evidente. Si dura un poco más la liga... Para mí, tanto Contra como Quique tienen mi respeto, ellos tomaban sus decisiones, Pablo no se ganó mi respeto. Además, para quitarme me dijo cosas que eran mentira, como por ejemplo que estuviera tranquilo que yo estaba renovado. Ya lo he visto.

P. ¿Qué siente cuando, aún dando el máximo, sabe que no contará para el equipo?

R: Pues la verdad que frustración y un poco de impotencia, pero bueno no depende de mí. Yo creo que he hecho muy bien mi trabajo y con mucha profesionalidad. Con eso y con el cariño de la gente es con lo que me quedo.

P. ¿Le ofrecieron jugar parte del encuentro frente al Real Madrid para despedirse del equipo?

R. No, nunca. A lo mejor alguien tenía miedo que pudiera volver hacerlo bien y...

P. ¿En algún momento pensó que podrían ofrecerte la renovación?

R. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando el propio Pablo Franco me dice que el presidente le dijo que yo estaba renovado.

P. ¿Le habría gustado seguir en Getafe?

R. Sí, por supuesto y si no, haber podido salir de otra manera un poco más elegante.

P Ahora en Veria, ¿cómo ve al Getafe desde esa lejanía?

R. Pues bien, hay buena gente en ese vestuario y les deseo lo mejor de corazón. Han aguantado mucho y son muy honrados. Se merecen lo mejor.

P. Balázs Megyeri, portero de esa liga griega en la que despuntó, ha acabado en Getafe. ¿Qué opina sobre él?

R. No soy nadie para opinar de otro compañero. Le deseo que le vaya genial y ayude al ‘Geta’ a conseguir sus objetivos.

P. ¿Y de Fran Escribá?

R. Pues que es un gran entrenador y que tuvo el mejor maestro (risas).

P. ¿Volvería al Getafe?

R. Ahora mismo soy feliz en Veria y me siento muy valorado aquí.

Defina con una palabra:

- Cosmin Contra: Carácter.

- Quique Sánchez Flores: Entrenador.

- Pablo Franco: Sumisión

- Ángel Torres: Seriedad y palabra.

- Toni Muñoz: Conveniencia.

- Codina: Buen tipo.

- Guaita: Profesionalidad.

- Afición: ¡¡Súper Top!!

- Veria: Felicidad.