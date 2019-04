Vicente Moreno: "Hemos cumplido el objetivo de acumular minutos y ver errores"

Después de que Nàstic y Villarreal empatasen a un gol en el primer partido de la pretemporada para los granas, Vicente Moreno compareció en la sala de prensa del Nou Estadi para dar sus impresiones de este amistoso. "Se trataba de comenzar a acumular minutos, ya que aún no habíamos tenido la oportunidad de jugar ningún partido. Y era un partido de gran exigencia. Hemos cumplido el objetivo de acumular 45 minutos, ajustar cosas, ver errores, cosas que hemos hecho bien...", dijo Vicente.

A continuación, un periodista de Tarragona Ràdio aseguró a Moreno que, desde la grada, el Nàstic pareció mejor que el Villarreal en los primeros 30 minutos, algo que hizo reír al entrenador grana: "Ser superior al Villarreal es complicado, pero hemos estado bien. En la primera parte, cuando los jugadores estaban más frescos, hemos dado un nivel bueno ante un gran equipo. Cuando viene el cansancio tenemos más espacios y no resulta fácil, son [los del Villarreal] jugadores muy buenos".

Sobre Gal Arel: "Saco una conclusión positiva, aunque no es suficiente para tomar una decisión".

El entrenador grana valoró, en líneas generales, el papel que tuvieron en el amistoso los fichajes del club grana en este mercado de verano: "Es pronto. Jugar contra el Villarreal no te marca tu nivel ni cómo estamos realmente. Han estado bien todos. Es verdad que la gente nueva deberá adaptarse a los mecanismos que tenemos. Lo irán mejorando, pero la lectura es positiva, han estado todos a un buen nivel".

El de Massanassa también fue preguntado por dos nombres en concreto. Primero el de Gal Arel, futbolista israelí que está a prueba con el equipo tarraconense: "Saco una conclusión positiva. Es un jugador que, particularmente, me ha gustado cómo ha jugado. No es suficiente para tomar una decisión, vamos a esperar unos días, aunque esto no se puede hacer eterno. Parecía uno más del equipo, incluso a la hora de comunicarse. Es un chico inteligente. El idioma no lo conoce, pero no hace falta traducirle las cosas", añadió Moreno sobre el israelí.

También tuvo que hacer frente a una pregunta sobre el destino de Felip Ortiz, por ahora entrenador de porteros del Nàstic y que, según algunos rumores, podría fichar por el cuerpo técnico del Barça B de Segunda División B: "Hay que esperar, no hay que precipitar lo que va a suceder. Es una noticia positiva si un club como el Barça quiere alguien del Nàstic, en este caso un componente del cuerpo técnico. Hay oportunidades a las que no puedes decir que no, y nos sabrá mal, porque es un tío estupendo". Añadió: "Estamos mirando posibilidades por si se produce la marcha de forma oficial".