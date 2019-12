Sisi: "La mejor afición que he tenido y la mejor que tendré"

El pasado 30 de junio, Sisinio González dejó de pertenecer a la disciplina rojilla. En esa fecha, su contrato expiró definitivamente tras no aceptar una oferta de renovación a la baja que le hizo llegar el club a través de su representante. Y aunque el futbolista manchego asegurara hace unos días que no podía darse por hecha su salida definitiva de Osasuna, hace ya más de un mes desde que el menudo extremo abandonase Pamplona para no volver. Su próximo destin, el Suwon FC de la K-League Challenge (2ª división) de Corea del Sur.

Sisi pone así el punto y final a tres años vistiendo la camiseta rojilla; tres años marcados por las lesiones y el drama deportivo. El 20 de junio de 2012 el club anunciaba su fichaje, procedente del Valladolid. Había puestas muchas esperanzas en él y los primeros partidos de liga confirmaron las sospechas. Pero apenas unos meses más tarde, en diciembre, sufrió su primera gran lesión de rojilla: rotura grado II-III del ligamento lateral interno, una rotura del menisco externo y una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Y tras más de seis meses de baja y una dura pretemporada, menos de un año más tarde, el 19 de octubre de 2013, el jugador albaceteño volvía a dejar helado a El Sadar en un partido ante el FC Barcelona: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno. En total, apenas 22 partidos en sus dos primeras temporadas y un descenso a Segunda División desde la grada.

Sin embargo, en este último curso la suerte de Sisi cambió de rumbo. Las lesiones han respetado al manchego, que se ha vestido de corto en 38 ocasiones, 35 de ellas como titular; y haciéndolo a un gran nivel. Tanto es así que parece unánime que extremo ha sido uno de los grandes destacados de la temporada, con su tremenda calidad, garra y verticalidad. Solo un borrón: cero goles. Pero ni en esta campaña ni en las pasadas. Sisi nunca ha celebrado un tanto con la camiseta de Osasuna, una espinita que seguro se lleva clavada hasta su nuevo destino.

Aunque quizá más dolorosas que su sequía han sido las informaciones aparecidas en las últimas semanas que han situado a Sisi en el ojo del huracán con el llamado 'Caso Osasuna' y que le señalan a él como el responsable de que el Real Valladolid, su exequipo, haya entrado de lleno en la investigación ausando al club navarro de amaño de partidos. Las palabras del presidente pucelano, Carlos Suárez, y una desafortunada fotografía con los dos hombres que filtraron a la LFP toda la información, han manchado para muchos el recuerdo de un futbolista al que hacen un mes lloraban por su partida. Finalmente, Sisi, al que se le acusó por las redes sociales de no despedirse de la afición que le ha animado durante los últimos tres años, ha decidido mendar un mensaje conciliador en forma de carta el mismo día en que se confirmaba su nuevo equipo.

A continuación, la carta íntegra de Sisinio González:

"Seré repetitivo pero es que en mi paso por Osasuna, Pamplona y Navarra sólo tengo palabras de agradecimiento. Y eso que han sido los 3 peores años de mi carrera y no mucho mejores los de Osasuna. Pero por eso tiene mucho más valor el recuerdo tan bueno que me llevo. Es difícil que las cosas deportivamente hayan ido peor, pero más difícil es encontrar mejores personas que las que hallé en este duro camino. Me voy encantado de haber vivido entre vosotros; habéis sido muy hospitalarios conmigo. Sólo habéis tenido buenas palabras, siempre animándome o consolándome en el momento en que lo necesitaba. Por eso vuelvo a repetir gracias.

Gracias a la afición, sin duda la mejor que he tenido y la mejor que tendré. Sois tozudos y cabezones, pues cuando peor está Osasuna mas animáis vosotros. Sois el principal sustento de Osasuna. No nos habéis dejado caer cuando lo fácil era hacerlo. No tendréis vuestra recompensa porque incluso un equipo de Champions se os quedaría pequeño, pero estoy seguro que volveréis a disfrutar pronto de un fútbol de élite.

Gracias Ángel por haber confiado en mí y haberme llevado a este club; no coincidimos muchos meses pero los suficientes como para saber qué tipo de gente me gustaría cruzarme en el futuro. Gracias Vasi; Osasuna tiene un gran tipo del que enorgullecerse cada día. También a Guillermo y a María, por vuestras interminables muestras de apoyo, por vuestras incansables sonrisas y vuestro enorme trabajo; es difícil hacer más por nosotros. Gracias Iñaki Ibáñez; tu optimismo, tu positividad, tu carácter amable y desenfadado, tus ganas de ayudar, tu persona en general es una fuente de energía inagotable para el vestuario. A Alfredo, Vicuña, Sanzol, Pedro Del Villar, Eransus, Patxi Cipriáin, Iosu... Y a los muchos que me dejo, sumáis muchos más puntos de los que pensáis.

Y por último decir que me siento orgulloso de haber compartido vestuario con mis compañeros. Quiero hacer una mención especial a Patxi Puñal y Miguel Flaño. Me habéis transmitido a mí, me habéis enseñado mucho, habéis predicado con el ejemplo. Ojalá pueda en un futuro transmitir la mitad de lo que me habéis transmitido a mí. Me habéis enseñado mucho.

Lo dicho, ¡GRACIAS Y AÚPA ROJOS!"