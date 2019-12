Kepa: "He decidido venir aquí y estoy muy contento"

Como viene siendo habitual en las presentaciones del equipo, primero fue el director deportivo del conjunto vallisoletano el que presentó a un jugador joven, tan solo tiene 20 años, que llega cedido del Athletic y que el año pasado selló una temporada brillante con la Sociedad Deportiva Ponferradina cuajando actuaciones espectaculares como por ejemplo en los partidos tanto de ida como de vuelta ante el que será, al menos este año, su equipo.

Braulio Vázquez comenzó afirmando: “Tener a Kepa es un lujo y tener a Kepa y Diego Mariño está al alcance de muy pocos equipos”, dos porteros jóvenes, de calidad demostrada y que en principio guardarán el marco blanquivioleta esta campaña que comienza en apenas un mes.

"No me gusta definirme. Soy un portero tranquilo, doy tranquilidad a la defensa"

Antes de dar paso al protagonista de la presentación que inició su comparecencia diciendo: “He decidido venir aquí y estoy muy contento”, y declaró también: “No me gusta definirme. Soy un portero tranquilo, doy tranquilidad a la defensa”. El de Ondárroa, firma por un año y su objetivo es el de jugar con el conjunto del que llega cedido, el Athletic, en un futuro no muy lejano: “Todo futbolista que comienza en Lezama quiere jugar en el Athletic. He tenido que salir para mejorar”.

Sobre esa rivalidad que tendrá con Diego Mariño por hacerse con la titularidad del marco del Real Valladolid, el vizcaíno comentó: “Va a haber una competencia dura, sana, en todos los equipos hay competencia. Vengo a trabajar y con la mente positiva, no me planteo no jugar. Está el entrenador y él elige”.

Además, acabó citando a los culpables que han hecho que el guardameta que jugara el año pasado en la Ponfe esté este año en la capital del Pisuerga: “Garitano, Braulio, el equipo, un cúmulo de cosas es lo que me ha hecho venir aquí”. Y se mostró muy contento en lo que a su pronta adaptación se refiere: “Llegué ayer al mediodía, había estado hace tres años en pretemporada y muy bien, las instalaciones, el campo, muy buena impresión”.

" Va a haber una competencia dura, sana, en todos los equipos hay competencia"

Tras las palabras de Kepa volvió a tomar la palabra Braulio Vázquez para repasar la actualidad del equipo en lo que al tema de entradas y salidas se refiere asegurando: “Hay algo cerca en defensa. Es difícil que Roger vuelva. Hay jugadores que comienzan la pretemporada con sus equipos, que no se plantean venir el 15 de julio pero sí el 15 de agosto. Lo que queremos es traer futbolistas plenamente convencidos. Falta un mes y muchas opciones por decidir. Muchas situaciones en la delantera que dependen de otros equipos que no cuenten con esos delanteros”.

Sobre la posible salida de Mariño, que en principio no se baraja en el club: “Hemos hablado con Mariño y lo que no puede hacer es irse el 20 de agosto. Hay una fecha máxima para decidir si se queda o no. Diego es un buen tipo, hablando y sin tergiversar, frente a frente, se arreglan las cosas”. Así pues, el Real Valladolid completó la sexta presentación de este verano, tras las de Juan Villar, Gaizka Garitano, Renzo Zambrano, Mario Hermoso y Guzmán y sigue con su puesta a punto para llegar lo mejor posible al inicio de la temporada con la mente puesta ya en el choque ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.