Entrevista. Eneko Eizmendi: "Irún es el mejor sitio para hacer algo bonito"

El jugador beasaindarra llega a Irún con unos números que le avalan como un jugador a seguir. La pasada temporada, el extremo izquierdo se ha incorporado recientemente al equipo que dirige Aitor Zulaika jugó la friolera de 38 partidos, es decir, llegó a disputar todos los partidos de liga. Si también sumamos los partidos que jugó con la Real Sociedad ‘B’, Guijuelo y Betis ‘B’ en Segunda División B, vemos que, a pesar de que tan solo tiene veinticinco años, ya roza los 150 partidos. La pasada temporada no logró clasificarse a los playoff de ascenso con el Toledo, pero en esta nueva temporada habrá nuevos retos para el jugador nacido un 10 de junio, al igual que Alain Eizmendi, jugador del Leganés con el que comparte algo más que apellidos.

Pregunta. Debutó en la división de bronce en la Real Sociedad, de la mano de Imanol Idiakez, con el que iba a coincidir también en el Guijuelo ¿Por qué salió?

R. Como bien dices, debuté en el Sanse, y he estado desde pequeño en la Real. Llegué hasta el Sanse y en el último año no contaban conmigo por lo que me fui cedido al Guijuelo, donde estaba Imanol Idiakez, que anteriormente había estado conmigo y me gustaba como entrenador.

P. Y después llega a Sevilla.

R. Tuve la suerte de haber realizado una buena temporada en tierras salmantinas para, la temporada siguiente, aterrizar en Sevilla y jugar en el filial del Betis durante dos años.

P. [...]

R. Yo llegué allí, y desde mi punto de vista, había buen equipo. Pero sin saber porque, cesaron a Hristo Vidakovic, nuestro entrenador. Fue un punto de inflexión para el equipo, ya que a partir de la destitución del entrenador fuimos poco a poco para abajo y acabamos descendiendo a Tercera División. Después, ya en Tercera División, al principio nos parecía un paso atrás, pero supimos hacer una buena temporada y conseguir el ascenso y de allí pude ir al Toledo.

P. En el Toledo hicieron una buena temporada, pero finalmente no lograron clasificarse a los playoff, que era el objetivo. ¿Cuál fue el motivo por el que hicieron un final de temporada tan malo, donde no ganaron los últimos cuatro partidos clave para aspirar a un puesto en los playoff?

R. La verdad es que no se cual fue el motivo por el que hicimos tan mal final de temporada. Creo que nosotros no fuimos los únicos que llegamos mal al final. También el Guadalajara, el propio Real Unión, equipos que estaban en la lucha por clasificarse a los playoff no ganaron en los últimos partidos de la temporada. Pero, a pesar de no ganar los últimos cuatro partidos, en la última jornada tuvimos opciones de clasificarnos. Creo que la falta de acierto en algunos partidos clave nos costaron algunos partidos.

P. Los números que logró asustan. En treinta y ocho partidos metió ocho goles y jugó más de 2500 minutos. ¿Con qué sensación acabó la temporada?

R. Es verdad que metí ocho goles y jugué muchos partidos, en ese aspecto estoy contento, pero me queda la sensación de que podía haber hecho más. Me quedo con una sensación agridulce por mi falta de suerte en algunos partidos que nos podrían haber metido en los playoff de ascenso.

P. ¿Por qué rechazó la oferta del Toledo y vino al Real Unión?

R. Es verdad que tenía la opción del Toledo, pero algunos se iban, otros no estaban seguros de lo que iba a pasar, y aunque confiaba mucho en Sorribas, de hecho, creo que va a formar buen equipo, al final me decanté por Irún porque creo que es el mejor sitio donde podríamos intentar meternos entre los cuatro primeros e intentar algo bonito. Tenía claro que Irún era mi sitio.

P. ¿Antes de llegar al club era conocedor de la situación económica del club?

R. Si, soy consciente de los problemas que tiene, sé que tiene problemas para pagar al día. El año pasado, en Toledo, también tuvimos problemas y lo hemos sabido llevar. Espero que este año no haya muchos problemas, y si los hay, que nos ayudemos entre todos.

P. ¿Cómo han sido estos primeros días de entrenamiento?

R. La verdad es que han ido bien. Ya había jugado con alguno de ellos, como en el caso de Esnaola o Juan Domínguez, y también conocía a otros jugadores de haber jugado contra ellos, y ha sido muy cómodo integrarme en el grupo . Me han recibido muy bien, la verdad.

P. ¿Qué sensaciones tiene del primer partido amistoso que jugaron el pasado sábado ante la Real Sociedad?

R. Pues yo creo que las sensaciones colectivas fueron buenas. Es verdad que faltó el gol. Yo creo que si el árbitro hubiera visto el penalti de Iñigo Martínez sobre Jorge Galán, otro gallo cantaría, pero también entiendo que es humano y que se puede equivocar. También nosotros tuvimos nuestras opciones para marcar a pesar de que no estuviéramos acertados. Yo creo que el equipo jugó bien con la pelota, incluso tuvimos más posesión que la Real Sociedad en muchos tramos del partido. Me llevé buenas sensaciones.

P. Ya se han dado a conocer tanto los emparejamientos de las dos primeras eliminatorias de Copa del Rey, tanto los grupos de Segunda División B y el calendario de cada grupo. Empezemos por la Copa. En la primera eliminatoria les ha tocado el CD Ebro ¿Qué objetivo se plantean en este competición?

R. Yo creo que la Copa del Rey es una competición interesante, en la que el Real Unión es un clásico, y nuestro objetivo debe ser avanzar lo máximo posible, y, porque no, pasar esa tercera eliminatoria que nos dé el derecho a jugar contra un equipo de Primera División.

P. ¿Qué opina de la polémica propuesta de grupos que se aprobó hace unos días?

R. Son aguas en las que no me debo meter, ya que son cosas que yo no decido, las deciden otros. Aún así, creo que esta distribución no nos favorece mucho, y lo más lógico habría sido que estuviéramos emparejados junto a las comunidades colindantes, como Navarra, La Rioja y Cantabria.

P. Hablando sobre el calendario que salió a la luz, parece que va a ser un inicio de temporada bastante exótico, donde hasta la sexta jornada no van a jugar ante ningún equipo vasco ¿Cuál fue su primera reacción al darse a conocer el calendario, donde se estrenarán en casa ante el Talavera?

R. Yo no sé si es por la experiencia, pero lo único que sé es que núnca hay un partido fácil en Segunda División B. Todos los partidos van a tener su dificultad, y aunque el Talavera sea un recién ascendido, al igual que el Rayo Majadahonda, van a ser partidos difíciles donde vamos a tener que dar el 100% para sacar los tres puntos.

P. ¿Alguna jornada que vaya a tachar en el calendario?

R. No, la verdad es que no. Todos los partidos van a ser iguales, en todos los partidos nos vamos a jugar tres puntos, y lo importante es que el equipo consiga ganar los partidos y ponerse entre los cuatro primeros lo antes posible.

P. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

R. No nos hemos marcado ningún objetivo, pero está claro que somos ambiciosos, y más después de hacer una gran temporada. Intentaremos meternos en esos puestos que nos den la posibilidad de luchar por ascender, y a partir de ahí, que llegue algo bonito.