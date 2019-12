El héroe del 'Submarino'

Todos los equipos tienen un héroe, un ídolo que llevó al club a lo más alto. Y el Villarreal CF tiene a varios jugadores que tienen el emblema del héroe. Para algunos, éste es Rodolfo Martín Arruabarrena.

Todo hincha del Villarreal CF que recuerda a Arruabarrena, recuerda el mítico gol que metió el defensa argentino al Inter de Milán, tanto que sirvió para que un club humilde y de pueblo clasificara a unas semifinales de Champions League en su primera participación en la máxima competición continental de Europa.

Con 40 años recién cumplidos, el 'Vasco' es el entrenador de Boca Juniors, club que mantiene líder de la Primera División de Argentina. Pero no se ha olvidado del Villarreal CF, que lo considera como una familia. "Guardo relación con el club y con excompañeros. Hablo con Javi Gracia, Manolo Llorca y muchos más. Se convirtieron en amigos y en familia a la vez".

Jugador con más partidos en el Villarreal (284) hasta que lo superó Marcos Senna

Arruabarrena estuvo en el Villarreal CF entre el año 2000 y 2007, y fue el jugador con más partidos en la historia del club con 284 partidos, hasta que fue superado por Marcos Senna (363 partidos). Y a la ahora de hablar del Villarreal CF, el 'Vasco' sabe que no se equivocó: "Me gustó el proyecto del club, el Villarreal recibía muy buenos comentarios y se veía que solo quería progresar y crecer, así que no me lo pensé a la hora de fichar".

Además guarda un buen recuerdo de la afición, que "ha crecido a la vez que ha crecido el club". Recuerda un partido en particular, el debut en casa ante el Rayo Vallecano que acabó con la goleada visitante (1-5): "Al final hubo un hombre que se quedó para animarnos y decirnos que habíamos jugado bien. Son muy buenos recuerdos". Hay que recordar que el Villarreal CF acababa de volver a la Primera División cuando llegó Arruabarrena.

Pero, a pesar de ser el artífice del momento más histórico del club, el 'Vasco' lo deja de lado. Considera que "es uno de los más importantes, pero todos los años que he crecido como futbolista fueron muy importantes".

Y también le quita importancia al hecho de ser, en su momento, el futbolista con más partidos de la historia del club: "Eso no significa nada sin la ayuda que tuve detrás, si no hubieran confiado en mí todos los entrenadores. Me dieron mucha confianza y tuve la suerte de poder jugar muchos partidos, y eso me llena de orgullo".

Llegó a jugar ante el Villarreal con el AEK Atenas

El año 2007 puso punto y final a su etapa como 'groguet' fichando por el AEK Atenas, pero el Villarreal CF se cruzó en su camino en la fase de grupos de la UEFA 07-08 (ambos equipos pasarían de ronda). Después volvería a Argentina para jugar en Tigre y se retiraría en el Universidad Católica de Chile.

Pero nada más retirarse como jugador en 2011 comenzó su carrera en los banquillos. Debutó en Tigre, después tuvo una pequeña etapa en Nacional (Uruguay) y en 2014 llegó a Boca Juniors. Y ve grandes diferencias entre ser jugador y ser entrenador: "Es otro cargo, otras responsabilidad y es otro carácter. Como jugador solo importas tú mismo, uno piensa en él como jugador y en ir creciendo individualmente. Como entrenador tienes otras responsabilidades, tienes que fijarte en los pequeños detalles y estar en la cabeza de los chicos".

Por último, el 'Vasco' analizó la situación actual del Villarral CF, y le gusta el nuevo proyecto del equipo presidido por Fernando Roig. "El Villarreal ha pegado un cambio importante. Tuvo un descenso que fue duro, pero se supieron reponer de forma espectacular". Además, reconoce que tiene mérito la ideología del club a la hora de contar con los jóvenes canteranos: "Apuestan por una plantilla de jugadores muy jóvenes y canteranos y les está saliendo muy bien, de hecho se ha convertido en un club de los que mantiene animada La Liga", y ve al Villarreal CF como "un equipo que siempre va a crecer, independientemente de los jugadores y entrenadores".