Pepe Mel: "Nos vamos con la sensación de que el equipo avanza"

A la conclusión del choque entre hispalenses y bilbaínos, el entrenador verdiblanco comparecía ante los medios para analizar lo que dio de sí el tercer encuentro de la pretemporada de su equipo.

Mel sintetizó el envite positivamente: "Es obvio porque hoy hemos competido, hemos trabajado juntos y hemos metido intensidad. Hemos hecho lo que más o menos se les va a pedir en competición. Tenían enfrente a un rival que está más rodado que nosotros, con más partidos encima y más semanas de preparación. Eso no se ha notado, así que es para estar contento".

"Hemos hecho un partido bastante decente"

La llegada de nuevas incorporaciones sigue preocupando al preparador bético: "Eso no va a cambiar en el partido del sábado tampoco. El equipo es lo que es. Dentro de eso, hoy ha dado una imagen más cercana a lo que todos queremos. El Betis utiliza sus armas y cuando lo hace bien, hace cosas buenas, que es lo que ha hecho hoy. Hemos hecho un partido bastante decente, más si tenemos en cuenta el rival que teníamos enfrente".

Asimismo, comentaba: "Eduardo Macià está fuera de viaje. Espero que traiga buenas noticias, pero lo que me preocupa es lo que tengo aquí ahora y trabajar con ellos. Vamos mejorando, la diferencia respecto al partido de Lepe ha sido abismal. Nos vamos con la sensación de que el equipo avanza".

"Digard nos va a dar muchas cosas"

La tempranera sustitución de Petros por N'Diaye pilló por sorpresa a todos los presentes: "Son pruebas que uno hace, para eso están estos partidos. Ahora no importa mucho más que poner a los futbolistas en forma y que se acoplen. Tenemos un centro del campo donde casi todo el mundo es nuevo. Es normal que hoy nos cueste más, pero hoy las sensaciones son buenas", explicaba el entrenador.

Sobre Digard, el cual debutaba en Arcos, comentó: "Es el primer partido que juega y encima no está recuperado. Quería jugar y hemos decidido arriesgar. Digard nos va a dar mucha cosas, pero era su primer partido. No hay que valorarle en exceso".

Otro de los nombres de candente actualidad en el beticismo lo engloba Dani Ceballos. Campeón de Europa sub-19 con España, su renovación con el Betis no fructifica. Acerca del canterano, Mel expresó: "Me preocupa los que están aquí. Ceballos de momento no está, vuelve con nosotros el día 27. Me preocupo de entrenar y sacar lo mejor de Ceballos, hacerle lo mejor posible como futbolista. Lo demás no depende mí ,soy entrenador de fútbol, nada más".

Por último, considera un acierto el horario de las dos primeras jornadas ligueras: "Igual no nos daba, no es lo mismo jugar en Sevilla a las 22:30 que hacerlo a las seis de la tarde. La obsesión que tenemos es hablarles a los futbolistas del Villarreal CF, del Villarreal CF y del Villarreal CF. Todo lo que hacemos es pensando en el Villarreal CF, no existe otras cosa. Es importante llegara ese partido conjuntados y con las sensaciones que hemos tenido hoy", finalizaba.