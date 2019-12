Juanpe: "Creo que va a ser un año bastante bonito"

Si ayer conocimos la llegada del que, a buen seguro y con el permiso de Samuel, será su compañero en el centro de la zaga del cuadro de Garitano, Marcelo Silva, hoy le ha tocado al zaguero del Granada que llega cedido por una temporada a la capital del Pisuerga presentarse ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio José Zorrilla.

Como viene siendo habitual, el director deportivo del Pucela, Braulio Vázquez tomó la palabra primero para dar las gracias al nuevo jugador y para hacer un breve perfil de un central joven y con mucha proyección como Juanpe Ramírez que la temporada pasada firmó un buen papel con el equipo cántabro disputando 36 encuentros (34 de ellos como titular) y marcando 3 tantos.

Juanpe: "En ataque he tenido bastante presencia. He marcado goles. Me siento cómodo con el balón".

El de Las Palmas comenzó su comparecencia afirmando que es un defensa pero: “En ataque he tenido bastante presencia. He marcado goles. Me siento cómodo con el balón, me gusta incorporarme al ataque, pero depende del entrenador”.

El central llega cedido del Granada, equipo que tiene mucha confianza en que el año que viene pueda jugar en primera. Es por eso que el año pasado se fogueó en el Racing y este lo hará en el Real Valladolid, Juanpe hablaba sobre esto: “Quieren que me asiente en la categoría (por el Granada), pero yo solo me centro en el Real Valladolid. Creo que va a ser un año bastante bonito. He cumplido una temporada en segunda y en Granada aún no me ven para dar el salto. Desde allí quieren que sea titular, jugar otro año en segunda y dar definitivamente el salto”.

Como viene siendo habitual en las últimas presentaciones fueron más las preguntas que recayeron sobre el director deportivo de la escuadra que preside Carlos Suárez que sobre el nuevo jugador. El gallego habló sobre la llegada, confirmada ayer, de Marcelo Silva: “Tiene algo que tienen todos los uruguayos que es un gen competitivo. Viene de un grupo que acaba de ascender como Las Palmas y lo conocíamos de su etapa en el Almería. Nos aporta virtudes que son diferentes a Juanpe y Samuel”.

Habló también sobre las entradas y afirmó que es complicado que lleguen más centrales: “Es complicado. Buscamos un jugador polivalente que pueda hacer de central y lateral. Vamos a esperar dos o tres semanas para ver como compiten y a analizar cómo está la gente”. Y sobre los delanteros, que escasean en la actualidad en la plantilla que comanda Gaizka Garitano afirmó: “Están Caye y Juan Villar que pueden jugar ahí. Hay varias opciones, preferimos esperar y no equivocarnos. Fichar con convencimiento”.

Braulio dijo también: “Hoy es complicado que se produzca alguna contratación, que los que están ahora mismo entrenando irán a la concentración en Mondariz". Que habla continuamente con Garitano en lo que al tema de fichajes se refiere y que quieren ver cómo responde el jugador de la cantera Ángel para tomar más decisiones en lo que al tema de fichajes se refiere.

Braulio: "Bergdich lo tiene prácticamente hecho"

Y en lo que al tema de salidas se refiere volvió a recalcar, como ya hizo ayer: “Mariño no va a irse a falta de 15-20 días para el comienzo liguero. Bergdich lo tiene prácticamente hecho con el Charlton Athletic”. Además explicó la situación de Jesús Rueda: “El tema de salidas lo lleva el presidente, Jesús no entrena porque el porcentaje de que salga es tan alto que no se va a poner a entrenar un lunes para irse un miércoles”.

La próxima presentación será mañana a partir de las 13.00 horas, en la que conoceremos de primera mano las impresiones de Marcelo Silva, central contundente que llega de Las Palmas y que tiene experiencia también en primera con el Almería.

