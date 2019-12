Paco Jémez: "Las sensaciones son horripilantes y vergonzosas"

Alto y claro hablo Paco Jémez en la rueda de prensa posterior a la dolorosa derrota por 5-0 del Rayo Vallecano en el Carlos Belmonte de Albacete. De forma breve, pero intensa, no se mordió la lengua para expresar sus sentimientos después del cuarto amistoso de la pretemporada.

"Se pueden sacar muchas conclusiones. La primera es que no hemos estado a la altura del partido ni del rival. Aún no estamos a nuestro mejor nivel, pero creo que hoy nadie ha estado a la altura de lo que es el Rayo Vallecano," afirmaba el míster franjirrojo, que, antes de explotar definitivamente, lanzaba un dardo a su plantilla: "Muchos jugadores han perdido una buena oportunidad, porque en pretemporada hay que ganarse el puesto."

Y hasta ahí. Se bajó de las ramas y aclaró más aún qué es lo que pasaba por su cabeza: "Ha sido una vergüenza, y espero que el mensaje lo coja también el club, porque queda claro que necesitamos más y mejores jugadores."

A pesar de todo, logró sacar algo positivo: "Me ha gustado el equipo de la segunda parte, que ha salido porque los del primer tiempo no se merecían seguir vistiendo la camiseta del Rayo. Posiblemente los jugadores de los últimos 45 minutos no se lo merecían, el partido se lo tendrían que haber comido los de la primera mitad." Por si no era suficiente, se ensañó con los jugadores titulares, diciendo que no podía permitir "que esos jugadores llevaran la camiseta del Rayo porque no se lo merecían, y hasta que no se lo merezcan no se la van a volver a poner."

"Nunca es pronto para salvaguardar la integridad de una entidad"

"Aquí estamos para apretar los huevos y apretar el culo. Las sensaciones son horripilantes y vergonzosas," siguió hablando claro el míster rayista, que se ofreció como cabeza de turco: "Hay que sacar conclusiones y, sobre todo, lo tiene que hacer el club. A lo mejor la conclusión es cambiar al entrenador." Sorprendente porque aún se está en pretemporada, aunque, para Jémez, "nunca es pronto para salvaguardar la integridad de una entidad. No digo que esa sea la solución, pero hay que pensar en todo. Visto lo que han hecho algunos jugadores, a lo mejor el club debe tomar decisiones con los futbolistas o conmigo, pero tiene que hacer algo porque lo de este partido no se puede permitir a un equipo profesional."

Muchos rumores en lo que se refiere a fichajes rodean al Rayo Vallecano. Parecen evidentes los puestos a mejorar, aunque Paco prefiere ser ambicioso en ese sentido: "El Rayo debería mejorar todas las posiciones posibles. Todas las que el presupuesto le permita."

En un cambio drástico de la rueda de prensa, los medios locales le preguntaron si veía al Albacete como candidato al ascenso, igual que habían cantado los aficionados del Rayo. Para Paco, "el Albacete ha hecho muchas cosas bien, sobre todo aprovecharse de un equipo que no ha estado a la altura." Además, reconoció tener buena relación con Luis César Sampedro y concluyó con un "ojalá podamos ver a un Albacete en Primera División."