Entrevista. Ángel Castro: "La gestión económica no se puede subordinar a los intereses deportivos"

El pasado 14 de mayo, tras cumplirse los plazos previstos en el calendario electoral, Angel María Castro Batalla se vio proclamado oficialmente nuevo presidente del Sestao River Club. Su candidatura, con más del doble de los avales necesarios, había sido la única que se había presentado a las elecciones tras la renuncia de Alberto Lozano, Martxi, a continuar como máximo dirigente verdinegro.

A sus 54 años, este licenciado en Económicas y Empresariales en la Universidad de Sarriko, padre de familia, y dueño de un negocio en Sestao, se ha convertido en la cabeza visible de un grupo donde, además de él mismo, repiten varios miembros de la anterior junta directiva. Bajo el lema de River Bihotzean, su principal objetivo, tan ambicioso como realista, seguirá siendo consolidar al River en la categoría de bronce, sin descuidar aspectos como la masa social, la cantera o la misma imagen del club de Las Llanas.

PREGUNTA: El pasado jueves se celebró la asamblea ordinaria del Sestao River. No es algo nuevo para usted, pero sí que era la primera como presidente. ¿Notó alguna diferencia al respecto?

RESPUESTA: En efecto, es la cuarta desde que empecé como tesorero, y la primera como presidente. Ya estamos acostumbrados, y aunque se hace diferente por sentirte al frente de la asamblea, salió todo bien y sin problemas, que al final es lo que importa.

P: Para los que aún no le conozcan, ¿podría resumir cuál ha sido la vinculación con el Sestao River a lo largo de su vida?

R: Soy socio desde hace 45 años, o sea que soy del River prácticamente de toda la vida. Vivo en Sestao, trabajo en Sestao, así que estoy tan vinculado al pueblo como al equipo. Una vez dentro del club, llevaba cuatro años como tesorero. Antes era un socio y un peñista más del River.

P: ¿Y quién es la persona que le introduce a usted en este mundo del fútbol?

R: Pues fue Pedro Mansilla quien me introdujo como tesorero en la junta directiva que entró para relevar a la de José Carlos Garaizar. Le estoy muy agradecido tanto a él como a ‘Martxi’, con quien continué cuando Pedro tuvo que dejar el cargo al primer año de su mandato.

P: Y ahora, después de su experiencia como directivo y como tesorero, ¿por qué se decidió a dar ese paso al frente tras el adiós de ‘Martxi’?

R: Hemos sido durante estos últimos cuatro años un grupo muy unido, nos hemos sentido muy a gusto trabajando por el club, y parecía que con la marcha de Alberto Lozano se acababa todo. Cuando se plantearon las elecciones y vimos que nadie se presentaba, nos hemos sentido con ganas de seguir. Hacía falta una cabeza visible, me eligieron a mí, y decidimos dar ese paso, con cinco miembros de la anterior directiva y cuatro caras nuevas.

P: Todos los medios destacaron, aparte de ser la única, el carácter continuista de su candidatura. ¿Se podría decir en ese sentido que mantener la línea de los últimos cuatro años sería el objetivo que ustedes se marcan?

R: Sí, por supuesto. Aunque ya he apuntado que hay algunos cambios en la directiva, la forma de trabajar seguirá siendo la misma. Aunque hemos cambiado de entrenador, seguimos con Alfonso Del Barrio como Secretario Técnico, y la filosofía del club en líneas generales seguirá siendo la misma.

P: Por sus estudios universitarios, y por su condición de anterior tesorero del club, queda claro que la economía será el pilar sobre el que se asiente su gestión.

R: Tenemos claro que hoy en día la gestión económica no se puede subordinar a los intereses deportivos. Por mucho que en lo deportivo marchen bien las cosas, si el club no es solvente económicamente, al final no hay nada que hacer y te vas al agujero. Por eso lo fundamental es el ajuste económico y a partir de ahí intentar estar lo más arriba posible, Si estás arriba y en lo económico no has hecho los deberes tenemos ejemplos recientes y cercanos de que tarde o temprano terminas abajo.

P: Y a parte de saber cuadrar números y ajustar presupuestos, ¿qué otras virtudes considera que debe tener un presidente de un club de fútbol con las características del River?

R: Pues ser una persona cercana a la afición y cercana al pueblo. Hay que convivir en el día a día con la gente de aquí, conectar con los peñistas…Yo soy una persona bastante conocida en Sestao y puedo decir que he recibido muchas muestras de apoyo tras asumir este reto en el club.

P: Se da por hecho además que hay que tener tiempo y ganas para ello, conociendo que al menos tiene usted un par de ocupaciones más que le tienen bastante entretenido aparte del fútbol.

R: Pues sí, hay que sacar tiempo de donde sea, y ganas no nos faltan. En efecto, además del Sestao River, participo como tesorero en la Asociación Chernobyleko Umeak, que este mismo verano sin ir más lejos ha traído 90 niños desde Ucrania. Hace poco hemos estado allí un par de voluntarios arreglando papeles para ver qué nuevos niños podemos traer de acogida el próximo año. Hay que sacar tiempo para todo, incluso para la familia, que también se lo merece.

P: Si se habla de números tenemos que fijarnos en el presupuesto para esta temporada. Podría desglosar brevemente las cifras que se hicieron públicas en la asamblea.

R: El presupuesto para esta temporada del Sestao River va a ser de 618.200 euros. Redondeando las cifras, el club viene a generar entre socios, taquillas, convenios…unos 400.000 euros, y el resto, en torno a los 200.000 euros, toca buscarse la vida para conseguirlo entre patrocinadores y sponsors.

P: La historia reciente del Sestao, con el triste episodio de la refundación, hace que el entorno verdinegro siempre esté muy pendiente del balance económico anual. Con esos 1000 euros de remanente que quedan en las arcas, ¿se puede afirmar que el Sestao River es un club a día de hoy saneado económicamente?

R: Como bien dices la gente en Sestao está muy sensibilizada con el tema económico, y siempre pregunta, en la calle o en la asamblea. Nadie olvida lo que pasó hace 20 años con el Sestao Sport y es consciente de que no se puede cometer el mismo error. Esta junta directiva mira el presupuesto al dedillo y sabe hasta dónde puede llegar a gastar. Hemos presentado un déficit de 4.800 euros de la pasada temporada, paliado con parte de los 6.000 euros que quedaban de remanente en el club de anteriores campañas. El club está al corriente de todos los pagos, no debe nada a nadie, y por tanto está saneado.

P: ¿A qué causas achacaría usted ese déficit de la pasada campaña?

R: En primer lugar al ingreso por taquillas, que no se ha ajustado a lo que esperábamos. Habíamos presupuestado unos 50.000 euros y no hemos llegado a 42.000, destacando sorprendentemente en ese aspecto el partido contra el Huesca, o la mala suerte con las fechas, ya que el derbi contra el Barakaldo nos tocó en Semana Santa y la visita del Castilla en el puente de diciembre. Por otra parte la pronta eliminación en Copa, donde teníamos puestas algunas esperanzas, también nos ha penalizado.

"Si castigamos al socio y no cubrimos el taquillaje, no tiene sentido firmar con ETB"

P: Sin duda el tema de repetir grupo con madrileños y castellano-manchegos repercute de manera decisiva en todas estas cuentas. A la tercera tampoco fue la vencida y ni siquiera la amplia presencia de vascos ha servido para que se considerase al menos una sola de vuestras peticiones…

R: Sin duda. Según nuestras cuentas, el encuadrarnos junto a Madrid, Castilla La Mancha y los representantes de Aragón y Canarias nos penaliza, según nuestras cuentas, con unos 30.000 euros más. A una media de 3.000 euros cada viaje de fin de semana, noche de hotel incluida, para un total de 11. Nuestra idea era que los vascos compartiráimos grupos con Madrid o con Castilla La Mancha, o sea la mitad de los viajes que deberemos dar. Aparte está el tema de las taquillas, ya que, con todos los respetos para los equipos madrileños y manchegos, no es lo mismo las taquillas que te pueden generar Racing de Santadnder, UD Logroñés, o los tres equipos navarros, que por la cercanía suelen desplazar bastantes aficionados a Vizcaya.

P: Con todo, se trabajará por mantener si no incrementar la masa social del club, intentando no penalizarles mucho en estos tiempos de crisis.

R: El River cuenta con más de 1.600 socios, unos 150 más que el año pasado. Hemos aprobado una subida de 10 euros en la cuota para los adultos, para un total de 180 euros en tribuna y 130 preferencia.

P: Todo parece indicar que el River junto al Barakaldo no firmarán el acuerdo para la retransmisión de partidos por ETB. En la asamblea dieron los motivos de este nuevo rechazo.

R: Si se mantiene la propuesta inicial seguro que no firmaremos. Su oferta es retransmitir 20 partidos, a 2.000 euros cada uno, lo que hacen un total de 40.000 euros a repartir equitativamente entre los nueve equipos. No llegamos a 4.500 euros lo que nos correspondería, teniendo en cuenta que no sabemos cuántos partidos seríamos retransmitidos. Entendemos que si cerramos un acuerdo con ETB es para mejorar no para empeorar, no sólo económicamente, porque no compensa lo que dejamos de recaudar en taquillas, sino también socialmente, ya que los horarios de sábado a las cuatro de la tarde penalizan a la afición. Si castigamos al aficionado y no cubrimos lo que percibiríamos en taquillaje no tiene sentido firmar con ETB.

P: Hablando de acuerdos, ¿el convenio con el Athletic sigue vigente para la próxima temporada? ¿Se trataría de una cantidad fija en euros y la cesión de jugadores?

R: Por supuesto. Estamos muy contentos con el Athletic y no tenemos ninguna intención de cambiar en ese aspecto. Mientras se mantenga esta junta directiva el convenio entre Sestao River y Athletic Club va a seguir vigente. Nosotros no podemos prescindir de la aportación del Athletic, tanto en el aspecto económico, unos 24.000 euros, como en el de jugadores que nos cede el Athletic a coste cero.

P: Pues con el gran número de equipos pendientes de esas cesiones desde Lezama, es de suponer que el amistoso que jugó el sábado el Athletic en Las Llanas sería buen momento para hacerles llegar sus pretensiones en lo que a nombres se refiere.

R: La solicitud está hecha ya, aunque somos conscientes de que el Athletic tiene un problema este verano teniendo que contentar a tantos clubes vizcaínos. Nosotros no pedimos ningún trato especial: pedimos y esperamos luego a lo que el Athletic ofrezca.

"La salida de Viadero fue una decisión difícil pero mi relación con él es fabulosa"

P: Primer partido de liga y primer derbi contra el Portugalete. ¿Le ha echado ya alguien en cara del vecino que tengan a los dos únicos sestaoarras del derbi?

R: No, aún no, aunque no deja de ser curioso que los dos delanteros del Portu, Galder y Zárate, sean de Sestao. Más me preocupa de ese partido el horario que deberemos fijar. Mucha gente está aún de vacaciones por esas fechas, el Athletic juega en San Mamés contra el Barça el domingo a las 18 30,… Va a estar complicado buscar una fecha y hora idónea.

P: En ese sentido, se comentó en la asamblea la cuestión de los horarios para los partidos de Las Llanas, con el agravio comparativo de que el River tenga que jugar fuera muchos partidos por la mañana? ¿Se ha considerado la posibilidad de cambiar el día y hora de los encuentros de Las Llanas?

R: No, en principio se mantendrá el horario habitual de partidos en Las Llanas: domingo a las 17:30. Circunstancialmente se trasladará alguna jornada al sábado, o incluso a la mañana, por obligación, en el caso de la visita del Mensajero canario. Asimismo habrá que contemplar el cambio para el partido que coincida con la regata de la Concha para que la gente de Sestao pueda desplazarse a Donosti a animar al Kaiku.

P: Por cierto, ¿alguna novedad con respecto al uso de las Llanas compartido con el San Pedro?

R: No, de ese tema no se comentó nada en la Asamblea. El campo de Las Llanas es municipal, y de uso para los dos equipos de fútbol de Sestao. River y San Pedro jugamos los dos en Las Llanas, y no hay más.

P: En apenas estos dos meses que lleva en el cargo se ha podido llevar alguna alegría como presidente del club. ¿Quizás la salida de Ángel Viadero ha podido ser su primer mal trago, más que nada por el carisma mostrado por el técnico cántabro en el entorno verdinegro?

R: Fue una decisión difícil y complicada, pero es lo que toca cuando estás en un cargo como éste. Ángel Viadero es una gran persona, ha hecho una gran labor en el Sestao River, pero entendíamos que se había acabado un ciclo y tomamos esa decisión con mucha tristeza y pena. Yo me considero casi un amigo de Ángel: hemos viajado mucho juntos con el equipo, hemos pasado muy buenos ratos, y por lo que a mí respecta, la relación con él sigue siendo fabulosa.

P: Un tema que trasciende lo deportivo es el del centenario del club, que tendrá lugar en 2016. ¿Qué medidas se están barajando al respecto?

R: Se va a crear una comisión para que la gente se anime a colaborar con el centenario del Sestao. Aún quedan seis meses pero el tiempo pasa rápido y hay que ponerse las pilas. Más o menos se hará lo típico en estos casos: charlas, exposición de objetos y recuerdos históricos, un partido conmemorativo. También estrenaremos en enero una camiseta conmemorativa, con el logo correspondiente, aunque se sacará en navidad por el tema del merchandising. Usaremos el lema Ehun urte zurekin (cien años contigo), porque ya sea como Sport o como River, el Sestao ha sido desde 1916 para nosotros el mismo club.

P: Y para el rival de ese partido conmemorativo, no sé si se baraja algún nombre ya. En el 75 aniversario fue el Everton. ¿Repetirá otro equipo británico? ¿Sería demasiado soñar con un grande como el Barcelona?

R: Es cierto. Barcelona, River Plate, o un equipo inglés de categoría serían un sueño para ese partido.Ya se ha comentado que estaría bien el Barcelona, por ser el único equipo de Primera División que no ha pisado Las Llanas en toda su historia. También muchos se acuerdan del River Plate, por los vínculos en cuanto a nombre y la camiseta que hace poco sacamos que nos unen con el club argentino.

P: Algo de lo que se venía criticando no hace mucho al River era de no adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Se podría decir que la incorporación de Luis Alberto Pérez para la directiva tiene como objetivo modernizar la imagen del club y potenciar la presencia del River en internet y las redes sociales?

R: En efecto. La incorporación de Luis Alberto Pérez tiene ese objetivo de mejorar la imagen del club a todos los niveles, y entre ellos, por supuesto, la web oficial del Sestao River. Es un profesional del tema y estamos contentísimos con su llegada, tanto como con Borja Ramón en el fútbol base, José Costa o Jesús Bergara, cada uno en su cometido.

P: Reiterando nuestro agradecimiento por la atención concedida, sólo queda desear suerte al presidente del Sestao River para la primera de las cuatro temporadas que le quedan por delante, emplazándole a una nueva entrevista para cuando la ocasión así lo requiera.

R: No quería despedirme sin felicitaros por el trabajo que hacéis en VAVEL, una página fabulosa, y de la que especialmente me encantan las entrevistas que publicáis.

