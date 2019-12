Problemas para el primer día

Si el inicio de una temporada suele ser algo relajado, para el Athletic Club no existe esa posibilidad. Con la Supercopa de España en el horizonte, ya que se disputará ante el FC Barcelona los días 14 y 17 de agosto, los leones se enfrentan al Inter Baku el jueves 30 de julio en el que es el primer partido oficial de la temporada 2015/2016. Este corresponde a la previa de la UEFA Europa League, una previa en la que Ernesto Valverde tiene los primeros problemas en cuanto a la plantilla. Iñaki Williams, Iker Muniain, Mikel Rico, San José o Laporte, entre otros, pueden ser bajas para el encuentro.

Menos presión. Menos velocidad. Menos desborde

El año pasado por estas fechas difícilmente alguien podía imaginar que la ausencia de Iñaki Williams pudiese marcar tanto al equipo rojiblanco. En aquellos calurosos días de julio, la afición del Athletic aún no sabía de la importancia del canterano en el primer equipo. Ahora, la realidad es evidente y Williams se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para el técnico extremeño.

Se lesionó en el partido ante el Tijuana

Sin embargo, la lesión que se produjo en el partido ante el Tijuana el pasado 19 de julio empaña esta importancia. El jugador sufre una lesión en la musculatura isquiosural de la pierna derecha de grado II y, aunque no se ha establecido un periodo de baja, está descartado para el partido ante el Inter Baku. Sin él, el Athletic será menos veloz, menos desequilibrante y menos intenso. Si algo aporta el canterano es sacrificio por recuperar la pelota, movilidad y desborde, lo que provoca grandes problemas en los rivales.

Su presencia es imposible de suplir, ya que ningún jugador en la plantilla reúne sus cualidades. No obstante, Ernesto Valverde deberá alinear a once jugadores por lo que buscar un sustituto a Iñaki Williams será uno de sus principales quebraderos de cabeza de cara al partido. En primer lugar, la opción que parece cobrar más fuerza, es la de Markel Susaeta. El interior diestro no disfrutó de una gran temporada 2014/2015 donde perdió la titularidad y fue de más a menos. Sus centros desde la banda pueden ser una gran arma para los rojiblancos que tendrán en punta a Aritz Aduriz, con todo el peligro que eso conlleva.

Otra alternativa es cambiar el esquema, y jugar con una delantera formada por dos puntas que serían Guillermo y Aduriz. El canterano parece estar buscando una salida en forma de cesión, para tener más minutos, pero la lesión de su compañero Williams puede forzar su estancia en Bilbao una temporada más. Viguera o, incluso, Kike Sola, también podrían ser los sustitutos de un jugador difícil de reemplazar.

Una ausencia que se ha convertido en costumbre

Lamentablemente, la ausencia de Iker Muniain ya es algo normal. Desde que se rompiera el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado mes de abril ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán el habilidoso interior izquierdo no ha vuelto a jugar. Aún le quedan meses de recuperación, pero sus comentarios en redes sociales, como el que puso la semana pasado donde demostraba en un vídeo que ya golpeaba la pelota, llenan de ilusión y optimismo a la parroquia rojiblanca.

Sin él, el desborde, la clase y la magia se han marchado de San Mamés. Ahora el equipo no tiene tanto peligro por banda izquierda, no existe un jugador al que darle la pelota cuando el equipo tiene problemas y no hay una idea más de las existentes sobre el terreno de juego. Su recambio tampoco está del todo claro, pues la temporada pasada Ernesto Valverde utilizó de la misma forma a Borja Viguera, Ibai Gómez o Iñaki Williams. Este último, también está lesionado, por lo que la opción del segundo es la más destacada.

Bien es cierto que la salida de titular de Ibai no produce el mismo efecto que su llegada desde el banquillo, cuando normalmente suele revolucionar el encuentro. Ahora, ante una temporada ilusionante donde puede empezar como titular indiscutible, debe dar un paso al frente y demostrar que puede hacer durante 90 minutos lo que hace en diez o quince cuando sale como suplente.

Borja Viguera no encuentra su sitio en el Athletic

La opción de Borja Viguera no está siendo muy rentable. El desplazamiento del ex del Alavés a la izquierda le aleja de su zona de influencia, la delantera. Aún Valverde no ha dado con la posición exacta de un Viguera que está pasando con más pena que gloria por el equipo bilbaíno. La adaptación de Aketxe a esa posición, aunque disfruta más como mediapunta, o la polivalencia de De Marcos, pueden ser dos de las claves para que estos jugadores intenten sustituir a Iker Muniain.

Sin equilibrio en el equipo

Como si fuera el volante de una nave denominada Athletic Club, Mikel Rico se ha hecho con un puesto en el centro del campo gracias a su intenso y constante trabajo. El año pasado formó junto a Beñat y Mikel San José, pero también forma una buena dupla con Ander Iturraspe, precisamente, el que se perfila como su sustituto.

Iturraspe parece que será el recambio de Mikel Rico

Una lesión de gemelo en el primer entrenamiento de la temporada causó la primera baja para el equipo rojiblanco y destruyó de un plumazo las ilusiones de uno de los jugadores más importantes para Valverde la temporada pasada. Tanto fue así que participó en 54 de los 57 partidos oficiales que jugó el conjunto de San Mamés. Ahora, se suma a una lista de jugadores a los que hay que sustituir. Iturraspe, que no tuvo en su temporada pasada uno de los mejores cursos de su trayectoria futbolística, puede ser quien reemplaze al de Arrigorriaga. En estos primeros partidos de pretemporada, el centrocampista se ha mostrado como uno de los que cuenta con más ilusión y ha recordado a aquel que brillaba en el centro del campo del Athletic Club que llegó a la final de la UEFA Europa League la temporada 2011/2012.

Elustondo puede ser la otra alternativa pero saber el recibimiento que va a tener en San Mamés, tras llegar de la Real Sociedad y no ser un fichaje de calado en la afición rojiblanca, es todavía una incógnita. Quizás, este misterio junto a la importancia del partido, puedan volver reticente a Ernesto Valverde a la hora de utilizar al guipuzcoano. No obstante, la presumible ausencia de San José puede abrir más de una posibilidad a los jugadores del centro del campo.

La falta de rodaje provoca otras bajas

La ausencia de entrenamiento y preparación han provocado que algunos jugadores no adopten el tono físico adecuado para el inicio de la temporada. Este es el caso de Mikel San José y Laporte. Ambos, junto a los canteranos que están realizando la pretemporada con el primer equipo, Iñigo Lekue y Sabin Merino, se incorporaron el día 15 de julio. El motivo de esta tardanza son los compromisos internacionales que sufrieron ambos jugadores al final de la temporada pasada. Por ellos, Ernesto Valverde decidió darles más días de vacaciones y ahora, con este partido a la vuelta de la esquina, ambos está lejos de su mejor nivel físico.

En el caso del central francés, su ausencia se va a hacer notar. Probablemente es el mejor defensor que hay en la plantilla y no poder contar con él en un partido de tanta enjundia puede hacer resentirse al equipo. Carlos Gurpegi, que ya sustituyó al galo en contadas ocasiones la temporada pasada, se perfila como el recambio ideal y el compañero de Xabier Etxeita en el eje de la zaga.

Menos importancia que Laporte tiene Mikel San José en el esquema del técnico. Bien es cierto que su posicionamiento en el centro del campo le hace mejorar como jugador, pero sus problemas con el balón jugado y la falta de intensidad que demuestra en algunas ocasiones, no le hacen ser un titular indiscutible. Esta ausencia, sumada a la de Mikel Rico, pone en jaque al centro del campo rojiblanco.

El puesto de mediapunta sigue sin dueño

Lo más normal sería un movimiento de Beñat a la posición de mediocentro puro, donde formaría junto a Ander Iturraspe. Ya en la mediapunta es donde se vuelve a abrir un debate que no quedó cerrado la temporada pasada. Ager Aketxe parece contar con algo de ventaja en cuanto a ocupar esta posición, pero Borja Viguera también podría ser el que conectase con el punta. La utilización de un esquema 4-4-2 resolvería este problema y dejaría a Beñat e Iturraspe como mediocentros y a Aduriz junto a otro delantero en punta. Sin embargo, esto no es muy del agrado de Ernesto Valverde, que muestra poca disposición a los cambios de esquema ante partidos importantes como el que se disputa ante el Inter Baku con una posición en la UEFA Europa League en juego.