Bruno: ''He tenido ofertas, pero quería jugar en el Real Betis''

Bruno ha sido el protagonista de este miércoles, al atender a los medios de comunicación presentes en la localidad alemana de Bad Kreuznach. Hasta el sábado estará en Alemania el Real Betis, que regresará a Sevilla cuando se enfrente al Dortmund. Pretemporada, Primera División y sensaciones colectivas e individuales. De todo ello ha hablado el central de Tenerife este mediodía.

Sobre la concentración llevada a cabo en Alemania, Bruno valoraba el buen trabajo: ''A medida que pasan las semanas, estamos mejor porque físicamente la gente se va encontrando más suelta. Ahora, aquí en Alemania estamos trabajando más el plano táctico, el cuerpo se va acostumbrando al trabajo y pienso que está yendo todo bien en los entrenamientos. Hay más intensidad si cabe, todo eso es bueno''.

La pretemporada, quizá, no vaya como se esperaba. Dos derrotas inesperadas y muchas caras diferentes: ''Se han ido sumando cosas positivas. Los resultados no han sido los que a todos nos hubiesen gustado. Hay que acostumbrarse a ganar desde ya, eso nos ha faltado, pero al final lo que vale es llegar bien al partido del Villarreal. Eso es lo que estamos haciendo, hemos ido añadiendo cosas a lo que ya hacíamos e intentado quitar las cosas malas que hacemos. Queda mucho tiempo por delante para seguir mejorando. De aquí al inicio de Liga se verá un equipo mucho mejor del que se ve ahora'', opinó.

Han llegado fichajes, también centrales. Pezzella es uno de ellos: ''Me encuentro bien con él, es buen chaval y buen central. Me encuentro también muy bien con Caro, Jordi Figueras y Tarek. A Pezzella le veo igual que al resto, intentado asimilar conceptos. Ha llegado nuevo a una Liga distinta a la suya, tiene que asimilar las cosas. Tiene muy buenas condiciones, por eso le han traído. Con el resto de los nuevos también está yendo muy bien, intentando ayudarles en lo que pueda. Igual que cuando yo llegué me ayudaron los que estaban, ahora me toca a mí ayudar ya que conozco lo que quiere el míster''.

Bruno llegó para ascender al Real Betis, pero todavía no ha debutado en Primera División ¿Preparado?: ''Para eso vine el año pasado, para jugar en Primera División con el Real Betis. Hay que prepararse para este reto, pero por supuesto que me veo preparado. Escuchamos todas las mañanas al cuerpo técnico, sé que hay que apretar fuerte para hacerme un sitio y estar ahí en el primer partido de Liga. No vine aquí para jugar en Segunda División, tuve la posibilidad el verano pasado de estar en un equipo de Primera División, pero aposté por venir aquí y el club apostó fuerte por mí, me dio confianza y un proyecto estable. Ahora estamos donde queríamos, tenemos que trabajar y hacer un equipo fuerte sabiendo que nadie nos vas a regalar nada. El camino es trabajar con intensidad'', dijo.

Tuvo ofertas el verano pasado, pero él quería jugar aquí. ¿Este verano ha tenido 'novias'?: ''Que yo sepa no. Tampoco me preocupaban, desde el club se me comentó al finalizar la temporada pasada que contaban conmigo. Lo que quería era tener unas vacaciones tranquilas porque años atrás no había podido. Que yo sepa no ha habido ninguna oferta. Lo primero que le dije a mi representante, y sin decírselo ya lo sabía, que lo que quería era estar aquí, contar con la oportunidad de estar con el Real Betis en Primera División''.

Por último, habló sobre el fichaje más mediático hasta ahora: Van der Vaart: ''Sobre cómo es en el terreno de juego, ya lo conocía de verlo en la tele. Me ha sorprendido gratamente como persona, es muy cercano y honrado. Parece que viene del Tenerife conmigo y que no ha ganado nada -risas-. Además, ayuda mucho a los jóvenes. No hay más que verlo cómo es con los compañeros, parece que lleva aquí toda la vida. Cuando ves a un icono así que crees que es más distante y es todo lo contrario, te llevas una grata sorpresa. Luego me toca sufrirlo como defensa, tienes que estar siempre pendiente. A lo mejor no está mirando para esa zona del campo, pero ve todos los pases. Es muy bueno, nos va a ayudar mucho'', finalizó.

VÍDEO