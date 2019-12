Jonathas: "El mayor motivo para venir a la Real Sociedad ha sido el proyecto que me han ofrecido"

El nuevo jugador de la Real Sociedad, Jonathas de Jesús, fue presentado ayer en el Estadio de Anoeta después de firmar un acuerdo con el conjunto txuri urdin para las próximas cinco temporadas. El brasileño, acompañado por el presidente txuri urdin, Jokin Aperribay; y por el director deportivo del equipo, Lorenzo Juarros, compareció ante los medios de comunicación antes de vestirse por primera vez la elástica de la Real Sociedad ante más de mil aficionados.

"La Real Sociedad ha sido un equipo que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para que este aquí, mostrando su interés por mi en todo momento. Les agradezco que me hayan querido al cien por cien", dijo el brasileño en su primera rueda de prensa como jugador del conjunto donostiarra.

"El proyecto que me ha ofrecido el equipo es muy ilusionante, y no me lo he pensado dos veces"

A su vez, el ariete destacó los motivos principales de su llegada a San Sebastián, subrayando en todo momento el gran proyecto que le ofrecieron tanto el presidente como el director deportivo. "El factor más importante de mi llegada a la Real Sociedad ha sido el proyecto tan ilusionante que me han ofrecido. Me interesó al instante y no me lo pensé dos veces", admitió el carioca.

"Este equipo cuenta con grandes futbolistas, y cada uno de ellos cuenta con una cualidad increíble. Aportaré todo lo que sé, y trataré de mejorar mis defectos a base de trabajo, dando el cien por cien en todos los entrenamientos", resaltó.

"Me gustaría superar el registro goleador que tuve en el Elche CF la pasada temporada"

Por último, el delantero habló de la Real Sociedad y del papel que pueden ofrecer tanto él como el equipo de cara a la próxima temporada liguera. "El equipo tiene opciones de entrar en posiciones europeas por el calendario que tiene por delante y como no, por los grandes jugadores que tiene a disposición el mister. Personalmente, prefiero no marcarme ningún objetivo de cara a la próxima temporada, aunque si que me gustaría superar los 14 goles que marqué con el Elche CF la pasada campaña", concluyó.

"Tenemos el 50% de los derechos económicos del jugador"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, compareció junto a Jonathas de Jesús ante los medios de comunicación para dar los últimos detalles de la operación del jugador. El máximo mandatorio txuru urdin, tranquilo en todo momento, explicó que el fichaje del brasileño es de siete millones de euros, adjudicándose el 50% de los derechos económicos del jugador.

"Hemos traído los refuerzos que David Moyes nos pidió, que eran la de un central y dos delanteros"

También habló de los objetivos que se marcó la directiva de la Real Sociedad en el mercado veraniego. "El míster nos dijo que necesitaba un guardameta, el defensa central y dos jugadores ofensivos. Todo ello lo hemos cumplido, ya que hemos traído a Gerónimo Rulli, Diego Reyes, Bruma y por último Jonathas", afirmó el presidente.

Respecto al soñado retorno de Asier Illarramendi, el presidente fue claro a la hora de afirmar que el equipo no ha tenido contacto alguno con el Real Madrid ni con el propio jugador. "No hemos mantenido ningún contacto con el Real Madrid preguntando por la situación de Asier. No estaba en los objetivos del equipo", concluyó.

"Nuestro objetivo era buscar un delantero goleador"

"Jonathas es un jugador que sabe jugar a más de treinta metros de la portería. Es el delantero que estabamos buscando"

El director deportivo de la Real Sociedad, Lorenzo Juarros, compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre la nueva incorporación del conjunto de David Moyes. "El objetivo del equipo era buscar un delantero con olfato goleador y que supiera jugar a más de treinta metros de la portería. Jonathas es el jugador que estabamos buscando, ya que es muy completo y es capaz de meter goles desde cualquier ángulo de la portería, como ya se ha pudo ver la pasada temporada", afirmó el burgalés.

Por último, el director deportivo habló sobre los amistosos que jugará el equipo de cara al mes de agosto después de que la gira que tienen en China. "Nuestra intención es que el equipo dispute tres amistosos en el mes de agosto. Uno sería el 8 de agosto en Anoeta, otro el día 12 y porúltimo, el día 16 jugaríamos contra el Zaragoza", concluyó el director deportivo.