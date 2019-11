Jesús Vallejo: "He sido, soy y seré toda mi vida del Real Zaragoza"

Tras el entrenamiento matutino del Real Zaragoza, el nuevo jugador del Real Madrid, pero cedido en el club maño, Jesús Vallejo ha salido a la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva tras su vuelta a la capital aragonesa después de disputar el Europeo Sub-19 en Grecia terminando como campeón: "Me han acogido bien igual que yo les he acogido a ellos. Lo primero que les he dicho es que estoy aqui para echarles una mano en lo que me pidan y no voy a cambiar".

Aunque el defensa del Real Zaragoza ha afirmado que no iba a remarcar mucho su fichaje por el Real Madrid, Vallejo lo ha dejado caer en muchas ocasiones a lo largo de la rueda de prensa: "Es una oportunidad única que no puedes dejar pasar. Ha sido la decisión más importante de mi vida. Me costó, pero estoy más tranquilo y contento".

Aún así, solo piensa en el club del que "he sido, soy y seré toda mi vida", como ha dicho el central zaragozano. "Lo único que pienso es en devolver al Zaragoza a Primera División. Voy a tener la cabeza aquí, me lo voy a tomar como si perteneciese a este club. Voy a echar una mano en lo que me pidan. Estaré tranquilo, competiré bien y no pensaré en otra cosa", ha asegurado.

Los periodistas le han preguntado sobre cómo va a jugar los partidos de nuevo en La Romareda, a lo que ha respondido con seguridad que él se procupa por hacer bien su trabajo en el campo: "Este año tengo que estar aquí a tope. Solo voy a pensar en el Real Zaragoza. Me siento muy satisfecho de haber podido ayudar al club en todo lo posible y esta temporada lo voy a hacer en todo lo que pidan".

Jesús Vallejo ha concluido valorando de forma positiva la pasada temporada en tierras mañas: "El playoff me vino muy bien para llegar fuerte al Europeo. El primer año das la sorpresa porque eres joven y tienes que demostrar todo lo que puedes. Ahora me voy a poner más retos y me voy a exigir mucho más".

El Real Zaragoza volverá a los entrenamientos el lunes por la tarde a las 18:30 horas en la Ciudad Deportiva.