Felipe Miñambres: "Nadie me ha impuesto el fichaje de Zhang"

En la mañana del martes y coincidiendo con la presentación de Patrick Ebert, el director deportivo del Rayo Vallecano, Felipe Miñambres, ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la actualidad del club franjirrojo, sobre todo en lo que respecta al área de fichajes que controla el leonés.

Eso sí, el tema candente ha llevado el nombre de Paco Jémez y, con ánimo de zanjar ya la polémica surgida alrededor del fichaje de Zhang, Felipe no ha hecho más que avivar el fuego: "Mi relación con Paco es buena. Hay ciertos aspectos que no me gustan, pero sabemos cómo es. Lo que me molesta es la mentira, porque él sabe desde hace dos años que iba a venir un jugador chino. Esto lo he hablado con él. Yo no puedo entrar en su forma de expresarse. Yo no sé si es el periodista o él, pero hay una situación que es mentira. Más allá de eso, en este club tratamos de sumar todos para conseguir el objetivo. Tenemos bastantes piedras en el camino, y entonces intentamos ir todos juntos hacia el objetivo."

"No me gusta cuando se miente. Paco sabía lo del jugador chino"

Felipe Miñambres tiene claro que "hay que dejar ya el tema del jugador para que se centre," y ha querido explicar definitivamente el fichaje de Zhang: "es un jugador que yo elijo. La temporada pasada no pudo venir cedido y este así. Nadie me impone el fichaje, yo pido al patrocinador, al que le agradezco el trato que tiene con nosotros, un jugador chino que conozco de seguirle en Portugal." Eso sí, reconoce que "a partir de ahora, es decisión de Paco Jémez ponerle a jugar o no. Nadie interviene en la labor técnica del míster." Además, ha recalcado que "hace dos años nada más llegar de China lo hablé con Paco, y no me dijo que estuviera en desacuerdo."

Nadie mejor que Miñambres para explicar las características del jugador recién fichado: "Zhang ha cambiado su posición desde Portugal a ahora. Allí era más atacante, y ahora se ha reconvertido al lateral derecho. Por su físico puede jugar en distintas posiciones y se puede adaptar, en principio, donde sea. Esperemos que nos pueda ayudar."

No hay nada mejor que un halago para intentar terminar con la polémica con Paco: "Es un gran entrenador y no he conocido ninguno que se meta tan poco en los fichajes como él. Confía mucho en la dirección deportiva." Además, en referencia a las quejas del míster por Toño, Miku y Zhang, entre otros, Miñambres sonreía mientras decía que "de más de 100 fichajes, sólo se ha quejado de 3 o 4, algo que es normal."

Hambre de mercado

"Estamos fichando más rápido que otros años, nunca a estas alturas hemos estado con tantos jugadores," afirma Felipe, a la vez que reconoce que "quizá falte la cuestión del mediapunta, delantero, lateral izquierdo...Estamos a la espera de que nos respondan a varias cosas, y tampoco queremos tener todo cerrado porque al final el mercado suelen salir cosas que no hay ahora disponibles."

El apartado de entradas ya está claro, en el de salidas, confirmó que "el Rayo tiene ofertas por jugadores como Diego Aguirre y Johan Mojica. Y explicó la situación: "Vamos a empezar a hacer alguna salida de jugadores que el míster considere que vaya a tener pocos minutos en Vallecas. En principio buscamos cesiones para que salgan tan bien como las de ellos dos en el Leganés y el Valladolid."

Nombres propios

Como es normal, salieron a relucir nombres de varios futbolistas. El primero fue el del delantero colchonero Raúl Jiménez: "He hablado con el Atlético de Madrid y con los agentes de Raúl para que venga a préstamo. Ojalá pudiera ser así. Si al final no sale, habrá que buscar a otro. Él está esperando un tema de Inglaterra." Parece que es una situación complicada, pero posible, al igual que la de Michu: "Todos tenemos ganas, me paran por la calle y todo para decirme que le fichemos. Tienen que encajar una serie de circunstancias y alinearse los planetas, aunque ya ha pasado otras veces y ojalá tengamos fortuna también esta vez."

"La gente me para por la calle para decirme que fiche a Michu"

Uno de los puestos que queda por reforzar es el de la potería, ya que actualmente solo hay dos porteros en el primer equipo, y Paco quiere tener a tres. En la palestra han estado hombres como Isaac Becerra del Girona o Juan Carlos del Córdoba. Felipe no ha querido filtrar nada, pero sí ha asegurado que "llegará algún portero."

Para terminar, volvió a salir un nombre que ya sonó el último mercado invernal, Ángel Correa. Felipe explicó la situación: "Tuvo un acuerdo con nosotros, pero por las lesiones que tuvo no vino. No fue un desplante y este año hemos preguntado por él. Nos han dicho que no va a salir del Atlético pero, si sale, estaremos detrás de él porque es un jugador que encaja mucho con nosotros."